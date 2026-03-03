РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10267 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
3 052 48

США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно", - Трамп

Трамп считает, что США могут воевать вечно

Президент США Дональд Трамп заявил о "фактически неограниченном" запасе оружия у Штатов.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и выше среднего уровня никогда не были больше или лучше — как мне сегодня сообщили, мы имеем фактически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше лучшего вооружения других стран!)", — отметил лидер США.

По словам Трампа, в самом высоком сегменте запас США неплохой, но его недостаточно.

Читайте также: Трамп недоволен решением Великобритании об использовании военных баз: Стармер ответил

"Большое количество дополнительного высококлассного вооружения хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все П. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить. К счастью, я перестроил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты укомплектованы и готовы ПОБЕЖДАТЬ", - добавил президент США.

Трамп считает, что США могут воевать вечно

Читайте: Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: Axios: Трамп установил президентский рекорд благодаря Ирану

Автор: 

США (7144) Трамп Дональд (4686)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
тю! казав же що Байден усе вітдав Україні і нічого не залишилось
показать весь комментарий
03.03.2026 09:29 Ответить
+16
цікаво, а цьогоріч на 9 травня на кривавій площі на мацкві ***** нестиме портрет забараненого аятоли хаменеї, а поруч із ним під руку Бі-Бі Нетаньяху із портретом свого діда-фронтовика?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:28 Ответить
+14
до речі, рудий, якщо Байден усе ******* озброєння віддав ЗСУ, то де тоді наші ф-35, таади, томагавки, нарешті авіаносні групи? не підкажеш часом?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, а цьогоріч на 9 травня на кривавій площі на мацкві ***** нестиме портрет забараненого аятоли хаменеї, а поруч із ним під руку Бі-Бі Нетаньяху із портретом свого діда-фронтовика?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:28 Ответить
Вони лозунг "дєди ваєвалі" змінять на "аятоли ваєвалі"😃
показать весь комментарий
03.03.2026 09:30 Ответить
суть та сама
показать весь комментарий
03.03.2026 09:32 Ответить
спочатку три доби, потім чотирі тижні а тепер "вічно" дуже схожий на свого брата *****.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:58 Ответить
Ну ці діди вчаться один від одного і вчать зелену «молодь» вічно залишатися при владному кориті завдяки війнам, особливо коли НЕ світить від слова ВЗАГАЛІ іншим способом залишитись у владі.
Досі згадую як рудий сказав зеленому, що найкращий спосіб залишитись у владі не завершуючі війн.
Тепер рудий механічний апельсин вирішив і собі цим скористатись і все через безхребетність демократів, Європи і очільників Близького Сходу, які дарували рудому злато і навіть літаки з нього. Результат очевидний. Доні як пуйло вирішив, що йому все можно.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:17 Ответить
тю! казав же що Байден усе вітдав Україні і нічого не залишилось
показать весь комментарий
03.03.2026 09:29 Ответить
трамп такий самий свистун як і наш піаніст
показать весь комментарий
03.03.2026 10:55 Ответить
Це той що мірАтворЄц, мля?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:29 Ответить
це той, що брехав про обмеженість запасів зброї. Тому що Україна попросила для захисту.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:17 Ответить
Тегеран за три дні - вже все?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:29 Ответить
Тегеран фореве(р).
показать весь комментарий
03.03.2026 09:52 Ответить
до речі, рудий, якщо Байден усе ******* озброєння віддав ЗСУ, то де тоді наші ф-35, таади, томагавки, нарешті авіаносні групи? не підкажеш часом?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:30 Ответить
Допомогти Україні вигнати пуйла нє? Навіть не безкоштовно ?
Трампон андон...
показать весь комментарий
03.03.2026 09:32 Ответить
нє, ну не так, шоби штопаний, просто рудий друг *****
а як відомо з ким поведеся...
показать весь комментарий
03.03.2026 09:34 Ответить
В твоєму випадку треба молитися, щоб іранці знесли режим, бо в іншому випадку всим буде «весело»
показать весь комментарий
03.03.2026 09:36 Ответить
Ну одне Трамп вірно підмітив щодо аналогії "Найвеличнішого Шоумена" Барнума
показать весь комментарий
03.03.2026 09:36 Ответить
ТОБТО ДАТИ НАМ ХОЧ ПАТРОН - нема, а як вести війну вічно - то будь-ласка.

Ще питання є що Трампон любить Пуйла чи ні?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:37 Ответить
Старий педофіл розбушувався. Але файли Епштейна не горять.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:37 Ответить
Так... "Власть міняється..."? Уже Нобелівська премія скасовується? Бо початком війни з Іраном Трамп поставив рекорд усіх президентів США, по числу розв"язаних війн... А "Нобелівку" дають не за розв'язання війн, а їх припинення...
показать весь комментарий
03.03.2026 09:38 Ответить
так рудий їх і починає, шоби завершувати
щоправда не завжди із завершенням усе альо
але то таке (с)
показать весь комментарий
03.03.2026 09:39 Ответить
Так у нього вже "премія миру" є, віджав у Машки Мачадо
Тепер можна й "бійку в пісочниці" влаштувати.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:47 Ответить
Так він і вимагав ту премію в минулому році, бо в планах на поточний вже була "сво" проти Ірану, щоб потенційно не проводити вибори до Конгресу через "надзвичайний стан".
показать весь комментарий
03.03.2026 09:45 Ответить
А до цього США говорили зброя закінчується, не дамо Україні самим недостатньо.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:39 Ответить
так рудий ще казав, шо України надали понад 300 лярдів $ з 22-го, але їх так ніхто не бачив
показать весь комментарий
03.03.2026 09:41 Ответить
От же брехун.... " Байден .... роздав так багато ************ озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не спромігся його замінити".... По-перше, Байден віддавав Україні зброю, яка відслужила свій термін, мала бути утилізована; так, віддава безкоштовно - але без затрат на утилізацію! По-друге - Байден віддавав зброю зі свого війська тільки з умовою її заміни на нову!

Байден, не будь дурнем, доведи це на документах!
показать весь комментарий
03.03.2026 09:40 Ответить
не для того рудий став президентом, шоби комусь шось доводити
сказав рудий - значить так і є, хоча й ліпить завжди усе суперечливе та фантастично ліве
показать весь комментарий
03.03.2026 09:42 Ответить
Це те падло риже котре верещало що для України немає зброї тому що самим не вистачає?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:41 Ответить
Доречі, аби Байден не передав Україні зброю і рашисти перемоги б то зараз рашисти б по повній впряглись би в війну на стороні ірану і америкосам на ближньому сході було б не дуже весело. До того ж Байден давав Україні все старйо. А половина американських ракетних систем які америкоси так піарили, виявилася недієздатними і неефективними в ******** війні і були відправлені виробнику на допрацювання і модернізацію
показать весь комментарий
03.03.2026 09:49 Ответить
Тромб і Європа повинні дякувати Україні і в ноги цілувати. Бо взагалі то план Вісі Зла був в тому що вони одночасно виступлять проти Західної цівілізації. Сосія повинна піти в наступна Європу, іран і Сірія на ближній схід, Китай на Тайвань, а північна корея на південну. От тоді Захід і америкоси дійсно всралися б воювати одночасно проти всіх.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:58 Ответить
Тихо будь! - всіх посаджу на дупи! - в мене зброї догуя і ше трошки
показать весь комментарий
03.03.2026 09:45 Ответить
Довбойоби й так і роблять - вічно воюють. Приклад, твій московський протеже (чи патрон хз). Розумні - перемагають у війнах з мінімальними втратами. Рейган не став бомбити СССР, що вже розвалювався. Просто посилив фінансовий тиск і переміг без втрат. Іран вже на ладан дихав. Треба було просто посилювати санкційний тиск та чекати. Але довбойоби не ******* чекати. Вони вічно воюють.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:48 Ответить
Потрібно у його промовах ставити якісь позначки або що, щоб розуміти, коли дід просто бреше, а коли бреше просто безтямно.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:52 Ответить
От пендос рудий.. зброї повно, а як Україні, то не висточає їм бідненьким.🤨
показать весь комментарий
03.03.2026 09:53 Ответить
Пішли відмазки, що війну можна вести "вічно"..., бо за 3 дні не впоралися !
Ні перемогти Іран, ні закінчити війну в Україні....
показать весь комментарий
03.03.2026 09:54 Ответить
Бреше, зброя в нього вже закінчились, переходять на рогатки по китайській технології. Він так казав ще недавно.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:56 Ответить
як Україні передати - то майже нема зброї, а он воно як)
показать весь комментарий
03.03.2026 09:58 Ответить
Войну вести вічно він не зможе, бо таргани у його голові здохнуть раніше
показать весь комментарий
03.03.2026 10:00 Ответить
Хитрий єврей Бібі розвів рудого, як котьонка. Тільки при цьому мудаку у нього зʼявилась можливість знищити Іранську диктатуру.
Ну, а зброю рудий йому надасть, це ж не Україні зброю давати.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:02 Ответить
Бонапарті Трампопоні... куєтворець з короною від футбольного Чіполліно
показать весь комментарий
03.03.2026 10:02 Ответить
Хм, це вже було.
Мєдінскій, здається, з пафосом заявляв, що россія можєт воєвать вєчно.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:04 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1148700.html Трамп звинуватив демократів у критиці ударів США та Ізраїлю по Ірану
Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social відреагував на критику демократів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану, зазначивши, що вони скаржаться лише через його дії, а якби він цього не зробив, звинувачували б у зворотному.
"Ліві радикальні демократи, партія, яка повністю заблукала, гірко скаржаться на дуже потрібну і важливу атаку Сполучених Штатів та Ізраїлю на Іран. Вони скаржаться лише тому, що я це зробив, і якби я цього не зробив, вони б кричали: "Чому ТРАМП не напав на Іран, він повинен був зробити це НЕГАЙНО?"", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що його політичні опоненти під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б нікого, незалежно від обставин.
"Це ті самі люди, які минулої ночі під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б НІКОГО, включаючи матір, яка втратила свою прекрасну доньку через нелегального іммігранта, великого і хороброго пілота вертольота, який отримав Почесну медаль Конгресу, або 100-річного ветерана-воїна, чия хоробрість - це легенда! Справа в тому, що що б я не робив, вони будуть на протилежному боці", - наголосив Трамп.
Президент додав, що попри критику з боку демократів, країна перебуває у сильній позиції.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:05 Ответить
Какой же м#дак рыжий. И снова копирует своего кумира, x#йла: "мы можем воевать вечно" и т.п.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:14 Ответить
Американці...
- Люблю криваву різню зранку.
- А ти точно миротворець?
- Мир я ціню всім сердцем. І заради нього викошу старих, жінок та дітей.
/"Загін самогубців: Місія навиліт"/
показать весь комментарий
03.03.2026 10:23 Ответить
тобто раныше просто ********* про обмежені запаси, щоб не давати зброю Україні. Правильно?
показать весь комментарий
03.03.2026 10:25 Ответить
Це залежить від того що він називає середньої зброєю. Навіть він визнає що "high end" закінчується.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:36 Ответить
Грьобаний голупь міра!
***** намбер 2, той все своє правління вів війни за свою нафтогазову гегемонію, тепер цей його змінив. Якби воно в Ірані воювало за зміну режиму на демократичну владу, то можна було б співати оди і кантати, але не той випадок.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:37 Ответить
 
 