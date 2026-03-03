США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о "фактически неограниченном" запасе оружия у Штатов.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и выше среднего уровня никогда не были больше или лучше — как мне сегодня сообщили, мы имеем фактически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше лучшего вооружения других стран!)", — отметил лидер США.
По словам Трампа, в самом высоком сегменте запас США неплохой, но его недостаточно.
"Большое количество дополнительного высококлассного вооружения хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все П. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить. К счастью, я перестроил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты укомплектованы и готовы ПОБЕЖДАТЬ", - добавил президент США.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Досі згадую як рудий сказав зеленому, що найкращий спосіб залишитись у владі не завершуючі війн.
Тепер рудий механічний апельсин вирішив і собі цим скористатись і все через безхребетність демократів, Європи і очільників Близького Сходу, які дарували рудому злато і навіть літаки з нього. Результат очевидний. Доні як пуйло вирішив, що йому все можно.
Трампон андон...
а як відомо з ким поведеся...
Ще питання є що Трампон любить Пуйла чи ні?
щоправда не завжди із завершенням усе альо
але то таке (с)
Тепер можна й "бійку в пісочниці" влаштувати.
Байден, не будь дурнем, доведи це на документах!
сказав рудий - значить так і є, хоча й ліпить завжди усе суперечливе та фантастично ліве
Ні перемогти Іран, ні закінчити війну в Україні....
Ну, а зброю рудий йому надасть, це ж не Україні зброю давати.
Мєдінскій, здається, з пафосом заявляв, що россія можєт воєвать вєчно.
Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social відреагував на критику демократів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану, зазначивши, що вони скаржаться лише через його дії, а якби він цього не зробив, звинувачували б у зворотному.
"Ліві радикальні демократи, партія, яка повністю заблукала, гірко скаржаться на дуже потрібну і важливу атаку Сполучених Штатів та Ізраїлю на Іран. Вони скаржаться лише тому, що я це зробив, і якби я цього не зробив, вони б кричали: "Чому ТРАМП не напав на Іран, він повинен був зробити це НЕГАЙНО?"", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що його політичні опоненти під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б нікого, незалежно від обставин.
"Це ті самі люди, які минулої ночі під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б НІКОГО, включаючи матір, яка втратила свою прекрасну доньку через нелегального іммігранта, великого і хороброго пілота вертольота, який отримав Почесну медаль Конгресу, або 100-річного ветерана-воїна, чия хоробрість - це легенда! Справа в тому, що що б я не робив, вони будуть на протилежному боці", - наголосив Трамп.
Президент додав, що попри критику з боку демократів, країна перебуває у сильній позиції.
- Люблю криваву різню зранку.
- А ти точно миротворець?
- Мир я ціню всім сердцем. І заради нього викошу старих, жінок та дітей.
/"Загін самогубців: Місія навиліт"/
***** намбер 2, той все своє правління вів війни за свою нафтогазову гегемонію, тепер цей його змінив. Якби воно в Ірані воювало за зміну режиму на демократичну владу, то можна було б співати оди і кантати, але не той випадок.