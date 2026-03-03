США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о "фактически неограниченном" запасе оружия у Штатов.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и выше среднего уровня никогда не были больше или лучше — как мне сегодня сообщили, мы имеем фактически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше лучшего вооружения других стран!)", — отметил лидер США.

По словам Трампа, в самом высоком сегменте запас США неплохой, но его недостаточно.

Читайте также: Трамп недоволен решением Великобритании об использовании военных баз: Стармер ответил

"Большое количество дополнительного высококлассного вооружения хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все П. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить. К счастью, я перестроил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты укомплектованы и готовы ПОБЕЖДАТЬ", - добавил президент США.

Читайте: Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: Axios: Трамп установил президентский рекорд благодаря Ирану