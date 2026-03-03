Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

Остатки дрона Shahed-136, который атаковал авиабазу RAF Akrotiri, могли содержать радиоэлектронную защищенную CRPA-антенну "Комета-М4".

Как свидетельствуют данные профильного ресурса, аналогичная система применяется на российских беспилотниках и ракетах, которыми атакуют Украину. Это может указывать на вероятную обратную передачу технологий между Ираном и Россией.

Речь идет, в частности, о российском приемнике помех "Комета-М".

"Российский приемник помех "Комета-М" был найден в обломках иранского беспилотника Shahed-136, который нацелился на британскую авиабазу Акротири на Кипре", - отмечает издание.

Авиабаза RAF Akrotiri является стратегическим объектом Великобритании в восточном Средиземноморье. Обнаружение российского оборудования в иранском дроне может свидетельствовать о тесном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном, в частности в части обмена компонентами для ударных систем.

Что предшествовало?

В ночь на 2 марта на британской авиабазе "Акротири", расположенной в кипрском Лимассоле, зафиксирована вероятная атака после сообщений о неудачных ударах Ирана по острову.

Согласно предварительным данным, на территорию объекта упала иранская ракета. Очевидцы сообщают о громком взрыве, после которого на базе сработала тревога, а военные самолеты начали срочно взлетать в небо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что американские бомбардировщики не использовали британские базы на Кипре во время начальной фазы операции против Ирана.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

