РУС
2 496 12

Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

акротірі

Остатки дрона Shahed-136, который атаковал авиабазу RAF Akrotiri, могли содержать радиоэлектронную защищенную CRPA-антенну "Комета-М4".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Clash Report.

Как свидетельствуют данные профильного ресурса, аналогичная система применяется на российских беспилотниках и ракетах, которыми атакуют Украину. Это может указывать на вероятную обратную передачу технологий между Ираном и Россией.

Речь идет, в частности, о российском приемнике помех "Комета-М".

"Российский приемник помех "Комета-М" был найден в обломках иранского беспилотника Shahed-136, который нацелился на британскую авиабазу Акротири на Кипре", - отмечает издание.

Авиабаза RAF Akrotiri является стратегическим объектом Великобритании в восточном Средиземноморье. Обнаружение российского оборудования в иранском дроне может свидетельствовать о тесном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном, в частности в части обмена компонентами для ударных систем.

Что предшествовало?

В ночь на 2 марта на британской авиабазе "Акротири", расположенной в кипрском Лимассоле, зафиксирована вероятная атака после сообщений о неудачных ударах Ирана по острову.

Согласно предварительным данным, на территорию объекта упала иранская ракета. Очевидцы сообщают о громком взрыве, после которого на базе сработала тревога, а военные самолеты начали срочно взлетать в небо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что американские бомбардировщики не использовали британские базы на Кипре во время начальной фазы операции против Ирана.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Великобритания (1409) Иран (852) Кипр (36) Шахед (1705)
+15
Коли ці тупі американці зрозуміють -
щоб розправитись з іранським режимом -
потрібно бити по Кремлю з пуйлом всередині.
По центру прийняття рішень
03.03.2026 06:58 Ответить
+12
не міг ,а точно містив
03.03.2026 06:55 Ответить
+8
Ета всьо папитка абалґать доблєстних асвабадітєлєй всіво чілавєчєства! І аґалтєлая расафобія!!!
03.03.2026 07:02 Ответить
не міг ,а точно містив
03.03.2026 06:55 Ответить
https://t.me/voynareal/132269 Відео с Кіпру
03.03.2026 06:58 Ответить
Коли ці тупі американці зрозуміють -
щоб розправитись з іранським режимом -
потрібно бити по Кремлю з пуйлом всередині.
По центру прийняття рішень
03.03.2026 06:58 Ответить
зараз і Ин балістику підкине
03.03.2026 07:00 Ответить
і китай підтяниться
03.03.2026 07:04 Ответить
Ета всьо папитка абалґать доблєстних асвабадітєлєй всіво чілавєчєства! І аґалтєлая расафобія!!!
03.03.2026 07:02 Ответить
А скільки в цьому шахеді деталей із Європи чи Америки?)
03.03.2026 07:07 Ответить
ета другоє-нічьо лічнава ета проста бізнес...
03.03.2026 07:27 Ответить
У майбутньому історики назвуть дату закінчення третьої світової війни, але ніхто не зможе сказати коли вона почалася.
03.03.2026 07:30 Ответить
Цілком можливо, що дату початку і закінчення Третьої світової війни визначатимуть щури, бо люди самознищаться
03.03.2026 08:03 Ответить
Почалася ця війна московитами, ще проти Ічкерії, Молдови, …..
03.03.2026 08:07 Ответить
Раз 4 років війни в Україні вам недостатньо було: що ще, і куди має в!бати аби нарешті ви вже помітили "співпрацю між москвою та тегераном"???
03.03.2026 09:22 Ответить
 
 