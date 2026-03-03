Дрон, що атакував базу Британії на Кіпрі, міг містити російську систему "Комета-М", - ЗМІ

Уламки дрона Shahed-136, який атакував авіабазу RAF Akrotiri, могли містити радіоелектронну захищену CRPA-антену "Комета-М4".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Clash Report.

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Як свідчать дані профільного ресурсу, аналогічна система застосовується на російських безпілотниках і ракетах, якими атакують Україну. Це може вказувати на ймовірну зворотну передачу технологій між Іраном та Росією.

Йдеться, зокрема, про російський приймач перешкод "Комета-М".

"Російський приймач перешкод "Комета-М" був знайдений в уламках іранського безпілотника Shahed-136, який націлився на британську авіабазу Акротірі на Кіпрі" - зазначає видання.

Авіабаза RAF Akrotiri є стратегічним об’єктом Великої Британії у східному Середземномор’ї. Виявлення російського обладнання в іранському дроні може свідчити про тісну військово-технічну співпрацю між Москвою та Тегераном, зокрема в частині обміну компонентами для ударних систем.

Що передувало?

У ніч проти 2 березня на британській авіабазі "Акротірі", що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів.

Згідно з попередніми даними на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що американські бомбардувальники не використовували британські бази на Кіпрі під час початкової фази операції проти Ірану.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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