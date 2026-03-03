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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Дрон, що атакував базу Британії на Кіпрі, міг містити російську систему "Комета-М", - ЗМІ

акротірі

Уламки дрона Shahed-136, який атакував авіабазу RAF Akrotiri, могли містити радіоелектронну захищену CRPA-антену "Комета-М4".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Clash Report.

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Як свідчать дані профільного ресурсу, аналогічна система застосовується на російських безпілотниках і ракетах, якими атакують Україну. Це може вказувати на ймовірну зворотну передачу технологій між Іраном та Росією.

Йдеться, зокрема, про російський приймач перешкод "Комета-М".

"Російський приймач перешкод "Комета-М" був знайдений в уламках іранського безпілотника Shahed-136, який націлився на британську авіабазу Акротірі на Кіпрі" - зазначає видання.

Авіабаза RAF Akrotiri є стратегічним об’єктом Великої Британії у східному Середземномор’ї. Виявлення російського обладнання в іранському дроні може свідчити про тісну військово-технічну співпрацю між Москвою та Тегераном, зокрема в частині обміну компонентами для ударних систем.

Що передувало?

У ніч проти 2 березня на британській авіабазі "Акротірі", що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів.

Згідно з попередніми даними на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що американські бомбардувальники не використовували британські бази на Кіпрі під час початкової фази операції проти Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іранські дрони атакували посольство США в Саудівській Аравії

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер: США не використовували британську авіабазу на Кіпрі для удару по Ірану

Автор: 

Велика Британія (5969) Іран (3474) Кіпр (260) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+18
Коли ці тупі американці зрозуміють -
щоб розправитись з іранським режимом -
потрібно бити по Кремлю з пуйлом всередині.
По центру прийняття рішень
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03.03.2026 06:58 Відповісти
+16
не міг ,а точно містив
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03.03.2026 06:55 Відповісти
+10
А скільки в цьому шахеді деталей із Європи чи Америки?)
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03.03.2026 07:07 Відповісти
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не міг ,а точно містив
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03.03.2026 06:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/132269 Відео с Кіпру
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03.03.2026 06:58 Відповісти
Коли ці тупі американці зрозуміють -
щоб розправитись з іранським режимом -
потрібно бити по Кремлю з пуйлом всередині.
По центру прийняття рішень
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03.03.2026 06:58 Відповісти
Гостра Марто, Іран совсім не був підпорядкований немитій. У них своя тема з 1979 року.
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03.03.2026 11:27 Відповісти
Малось на увазі, що амери з 11 вереснЯ 2001
воюють з ісламськими терористами
хоча головний терорист - це росія.
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03.03.2026 16:46 Відповісти
зараз і Ин балістику підкине
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03.03.2026 07:00 Відповісти
і китай підтяниться
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03.03.2026 07:04 Відповісти
Ета всьо папитка абалґать доблєстних асвабадітєлєй всіво чілавєчєства! І аґалтєлая расафобія!!!
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03.03.2026 07:02 Відповісти
А скільки в цьому шахеді деталей із Європи чи Америки?)
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03.03.2026 07:07 Відповісти
ета другоє-нічьо лічнава ета проста бізнес...
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03.03.2026 07:27 Відповісти
У майбутньому історики назвуть дату закінчення третьої світової війни, але ніхто не зможе сказати коли вона почалася.
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03.03.2026 07:30 Відповісти
Цілком можливо, що дату початку і закінчення Третьої світової війни визначатимуть щури, бо люди самознищаться
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03.03.2026 08:03 Відповісти
Почалася ця війна московитами, ще проти Ічкерії, Молдови, …..
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03.03.2026 08:07 Відповісти
"Я не знаю чим будуть воювати в третю світову, а от в четверту світову будуть воювати камінцями та палками" - Енштейн.
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03.03.2026 10:07 Відповісти
Раз 4 років війни в Україні вам недостатньо було: що ще, і куди має в!бати аби нарешті ви вже помітили "співпрацю між москвою та тегераном"???
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03.03.2026 09:22 Відповісти
 
 