Іранські дрони атакували посольство США в Саудівській Аравії

Американське посольство в Саудівській Аравії атакували два іранські безпілотники. Президент США Дональд Трамп попередив про наслідки для Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення "американських політичних центрів" у регіоні.

"Вибух у посольстві Вашингтона в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, є кроком у цьому напрямку", – написав Корпус вартових ісламської революції.

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Відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на напад, заявив NewsNation:

"Ви скоро дізнаєтесь, якою буде його відповідь".

Посольство США в Ер-Ріяді є одним із кількох військових та дипломатичних об'єктів США, які стали ціллю атак Ірану.

Посольство США в Саудівській Аравії заявило, що видало повідомлення про самоізоляцію для Джидди, Ер-Ріяда та Дахрана та обмежує необов'язкові поїздки до будь-яких військових об'єктів у регіоні.

"Ми рекомендуємо американським громадянам у Королівстві негайно залишитися в укриттях", – йдеться у дописі на X після удару дрона.

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Удари по Ірану