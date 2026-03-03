Іранські дрони атакували посольство США в Саудівській Аравії
Американське посольство в Саудівській Аравії атакували два іранські безпілотники. Президент США Дональд Трамп попередив про наслідки для Тегерана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.
Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення "американських політичних центрів" у регіоні.
"Вибух у посольстві Вашингтона в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, є кроком у цьому напрямку", – написав Корпус вартових ісламської революції.
Відповідь Трампа
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на напад, заявив NewsNation:
"Ви скоро дізнаєтесь, якою буде його відповідь".
Посольство США в Ер-Ріяді є одним із кількох військових та дипломатичних об'єктів США, які стали ціллю атак Ірану.
Посольство США в Саудівській Аравії заявило, що видало повідомлення про самоізоляцію для Джидди, Ер-Ріяда та Дахрана та обмежує необов'язкові поїздки до будь-яких військових об'єктів у регіоні.
"Ми рекомендуємо американським громадянам у Королівстві негайно залишитися в укриттях", – йдеться у дописі на X після удару дрона.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/02/8023538/ Bloomberg: Зеленський пропонує відправити експертів зі збиття "Шахедів" на Близький Схід в обмін на перемир'я
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/02/8023538/
ППО Кувейте помилково збила три американські винищувати F-15E Strike Eagles.
Цей факт підтвердили у Центральному командуванні США: «Усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані.
Кувейт визнав цей інцидент і вдячний кувейтським силам оборони за зусилля та їхню підтримку в цій операції, що триває. Причина інциденту розслідується».
Press Release | March 2, 2026
Three U.S. F-15s Involved in Friendly Fire Incident in Kuwait; Pilots Safe
USCENTCOM
TAMPA, Fla. - At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.
During active combat-that included attacks from Iranian aircraft, ballistic missiles, and drones - the U.S. Air Force fighter jets were mistakenly shot down by Kuwaiti air defenses.
All six aircrew ejected safely, have been safely recovered, and are in stable condition. Kuwait has acknowledged this incident, and we are grateful for the efforts of the Kuwaiti defense forces and their support in this ongoing operation.
The cause of the incident is under investigation. Additional information will be released as it becomes available.
Наслідки для Тегерана? Атвєтка прилетить? ) От єсліби не атакували посольство, но аніже атакували посольство... Десь я таке чув вже про атвєтку. Ну почніть вже називати речі своїми іменами, ну задолбали же! Бісить що людей тримають за ідіотів. Хоча може проблема саме в мені - по собі сужу, а населення планети в своїй масі (приблизно на 73%) складається з ідіотів...
А якби їм прилетіло, скільки летить по нам ?