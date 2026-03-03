Иранские дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии

Американское посольство в Саудовской Аравии атаковали два иранских беспилотника. Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNNсо ссылкой на источники.

Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило нападение, заявив, что оно привело к незначительным материальным убыткам.

После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начал усилия по уничтожению "американских политических центров" в регионе.

"Взрыв в посольстве Вашингтона в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, является шагом в этом направлении", – написал Корпус стражей исламской революции.

Ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп, реагируя на нападение, заявил NewsNation:

"Вы скоро узнаете, каким будет его ответ".

Посольство США в Эр-Рияде является одним из нескольких военных и дипломатических объектов США, которые стали целью атак Ирана.

Посольство США в Саудовской Аравии заявило, что выпустило сообщение о самоизоляции для Джидды, Эр-Рияда и Дахрана и ограничивает необязательные поездки к любым военным объектам в регионе.

"Мы рекомендуем американским гражданам в Королевстве немедленно остаться в укрытиях", – говорится в сообщении на X после удара дрона.

Удары по Ирану