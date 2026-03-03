Иранские дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии
Американское посольство в Саудовской Аравии атаковали два иранских беспилотника. Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для Тегерана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNNсо ссылкой на источники.
Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило нападение, заявив, что оно привело к незначительным материальным убыткам.
После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что начал усилия по уничтожению "американских политических центров" в регионе.
"Взрыв в посольстве Вашингтона в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, является шагом в этом направлении", – написал Корпус стражей исламской революции.
Ответ Трампа
Президент США Дональд Трамп, реагируя на нападение, заявил NewsNation:
"Вы скоро узнаете, каким будет его ответ".
Посольство США в Эр-Рияде является одним из нескольких военных и дипломатических объектов США, которые стали целью атак Ирана.
Посольство США в Саудовской Аравии заявило, что выпустило сообщение о самоизоляции для Джидды, Эр-Рияда и Дахрана и ограничивает необязательные поездки к любым военным объектам в регионе.
"Мы рекомендуем американским гражданам в Королевстве немедленно остаться в укрытиях", – говорится в сообщении на X после удара дрона.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/02/8023538/ Bloomberg: Зеленський пропонує відправити експертів зі збиття "Шахедів" на Близький Схід в обмін на перемир'я
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/02/8023538/
ППО Кувейте помилково збила три американські винищувати F-15E Strike Eagles.
Цей факт підтвердили у Центральному командуванні США: «Усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані.
Кувейт визнав цей інцидент і вдячний кувейтським силам оборони за зусилля та їхню підтримку в цій операції, що триває. Причина інциденту розслідується».
Press Release | March 2, 2026
Three U.S. F-15s Involved in Friendly Fire Incident in Kuwait; Pilots Safe
USCENTCOM
TAMPA, Fla. - At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.
During active combat-that included attacks from Iranian aircraft, ballistic missiles, and drones - the U.S. Air Force fighter jets were mistakenly shot down by Kuwaiti air defenses.
All six aircrew ejected safely, have been safely recovered, and are in stable condition. Kuwait has acknowledged this incident, and we are grateful for the efforts of the Kuwaiti defense forces and their support in this ongoing operation.
The cause of the incident is under investigation. Additional information will be released as it becomes available.
Наслідки для Тегерана? Атвєтка прилетить? ) От єсліби не атакували посольство, но аніже атакували посольство... Десь я таке чув вже про атвєтку. Ну почніть вже називати речі своїми іменами, ну задолбали же! Бісить що людей тримають за ідіотів. Хоча може проблема саме в мені - по собі сужу, а населення планети в своїй масі (приблизно на 73%) складається з ідіотів...
А якби їм прилетіло, скільки летить по нам ?