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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль заявив про удари по штаб-квартирі та базах іранської розвідки

Армія Ізраїлю заявила про атаку на Іран

Ізраїльські військові заявили, що завдали додаткових хвиль ударів по десятках цілей, що належать іранському режиму та його розвідувальним службам у столиці Ірану Тегерані.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Військові Ізраїлю вразили об’єкти розвідки Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удари були спрямовані проти штаб-квартир, баз та регіональних командних центрів органів внутрішньої безпеки іранського терористичного режиму.

Вони також атакували понад 10 об'єктів, що належать основним розвідувальним службам Ірану, що підпорядковуються Міністерству розвідки.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вразила кілька ракетних пускових установок та масивів балістичних ракет.

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Ізраїль очікує скорочення ракетних ударів Ірану

Тим часом Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану. 

Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Удари США та Ізраїлю будуть зосереджені на ракетних установках, силах внутрішньої безпеки та цілях Корпусу вартових ісламської революції, повідомив один з чиновників.

  • У понеділок офіційні особи США та Ізраїлю неодноразово заявляли, що темпи та успіх авіаударів значно перевищують очікування. Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3472)
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Горить палає техніка ворожа, рідна Дубайщина переможе!
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03.03.2026 02:12 Відповісти
BBC
З точки зору іранського керівництва, якщо конфлікт розшириться і його союзні воєнізовані угруповання на Близькому Сході долучаться до бойових дій, Тегеран може отримати певні важелі для тиску з метою досягнення припинення вогню або принаймні уникнення повної капітуляції на умовах США та Ізраїлю.

З іншого боку, тривалий військовий тиск у поєднанні з відновленням масштабних протестів може підштовхнути Ісламську Республіку до системного розпаду.
Якщо частини сил безпеки розколються або відмовляться виконувати накази, будь-який формальний конституційний перехід може швидко втратити значення, поступившись реальній ситуації на місцях.
Найближчі дні покажуть, чи зможе Корпус вартових ісламської революції та інші елементи силового апарату країни зберегти єдність без свого багаторічного верховного лідера.
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03.03.2026 02:40 Відповісти
Наразі можливі всі сценарії.

Ісламська Республіка виглядає слабшою, ніж до ударів - позбавленою центральної фігури влади, без ключових командирів і під постійним військовим тиском.

Водночас вона зберігає інституційні структури, збройні сили і здатність до відповіді, що ускладнює будь-який прямолінійний шлях до зміни режиму.
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03.03.2026 02:41 Відповісти
Все цікаве ще попереду..
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03.03.2026 04:04 Відповісти
 
 