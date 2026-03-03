Ізраїль заявив про удари по штаб-квартирі та базах іранської розвідки

Ізраїльські військові заявили, що завдали додаткових хвиль ударів по десятках цілей, що належать іранському режиму та його розвідувальним службам у столиці Ірану Тегерані.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Військові Ізраїлю вразили об’єкти розвідки Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удари були спрямовані проти штаб-квартир, баз та регіональних командних центрів органів внутрішньої безпеки іранського терористичного режиму.

Вони також атакували понад 10 об'єктів, що належать основним розвідувальним службам Ірану, що підпорядковуються Міністерству розвідки.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вразила кілька ракетних пускових установок та масивів балістичних ракет.

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Ізраїль очікує скорочення ракетних ударів Ірану

Тим часом Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану.

Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Удари США та Ізраїлю будуть зосереджені на ракетних установках, силах внутрішньої безпеки та цілях Корпусу вартових ісламської революції, повідомив один з чиновників.

У понеділок офіційні особи США та Ізраїлю неодноразово заявляли, що темпи та успіх авіаударів значно перевищують очікування. Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

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