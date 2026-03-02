Ізраїль очікує різкого скорочення ракетних ударів Ірану протягом доби

Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Удари США та Ізраїлю будуть зосереджені на ракетних установках, силах внутрішньої безпеки та цілях Корпусу вартових ісламської революції, повідомив один з чиновників.

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Операція в Ірані просувається з випередженням графіка

У понеділок офіційні особи США та Ізраїлю неодноразово заявляли, що темпи та успіх авіаударів значно перевищують очікування.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю", – сказав Трамп. "Це буде вірна смерть. Це буде негарно".

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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