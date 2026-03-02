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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану
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Ізраїль очікує різкого скорочення ракетних ударів Ірану протягом доби

Ізраїль очікує зменшення обстрілу з боку Ірану до середи

Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Удари США та Ізраїлю будуть зосереджені на ракетних установках, силах внутрішньої безпеки та цілях Корпусу вартових ісламської революції, повідомив один з чиновників.

Також читайте: Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Операція в Ірані просувається з випередженням графіка

У понеділок офіційні особи США та Ізраїлю неодноразово заявляли, що темпи та успіх авіаударів значно перевищують очікування.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю", – сказав Трамп. "Це буде вірна смерть. Це буде негарно".

Також читайте: Падіння іранського режиму суттєво покращить безпеку на Близькому Сході та у світі, - Сибіга

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) США (26704)
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Топ коментарі
+6
Я ни разу не военный эксперт. Но думаю что в течение недели, USA вместе с израилем выбьют все пусковые установки, уничтожат ПВО, расхерачат наземные силы. На этом Иран и сдуется. Американцы не собираются присоединять к себе Иран. Они просто вгонят его лет на 10-20 назад. И будет покой. Не люблю трампа-ну тут он действует абсолютно в интересах Украины. Этих бородатых аятол давно была пора уничтожить, за шахеды которые сначала войны летели по Украине
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03.03.2026 00:52 Відповісти
+3
Як це мені нагадує вихід "переможців" з Афганістану.
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02.03.2026 23:54 Відповісти
+3
За пів року? Вони купу техніки вже понищили.
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03.03.2026 00:02 Відповісти
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Всі пускові установки знищені - це як завоювання господарювання в повітрі, але на землі від балістики!!!
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02.03.2026 23:38 Відповісти
Я ни разу не военный эксперт. Но думаю что в течение недели, USA вместе с израилем выбьют все пусковые установки, уничтожат ПВО, расхерачат наземные силы. На этом Иран и сдуется. Американцы не собираются присоединять к себе Иран. Они просто вгонят его лет на 10-20 назад. И будет покой. Не люблю трампа-ну тут он действует абсолютно в интересах Украины. Этих бородатых аятол давно была пора уничтожить, за шахеды которые сначала войны летели по Украине
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03.03.2026 00:52 Відповісти
Схоже, ви недооцінили іранців. А вони зробили висновки із війни літа 2025-го.
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02.03.2026 23:44 Відповісти
І що за пів року можна зробити?
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02.03.2026 23:48 Відповісти
Зробити великі запаси ракет та шахедів. І змусити противника безпідставно очікувати зменшення ударів.
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02.03.2026 23:50 Відповісти
За пів року? Вони купу техніки вже понищили.
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03.03.2026 00:02 Відповісти
І ще пускових і розрахунків до них, мабуть, так?))
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03.03.2026 00:14 Відповісти
Там величезна кількість печер у горах, де можна сховати і техніку і пускові.
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03.03.2026 00:30 Відповісти
Ти мабуть переплутав іранську армію з талібаном, а пускові з пзрк.
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03.03.2026 09:52 Відповісти
ну і завод "шахедів" у Есфахані (32°37'22.7"N 51°41'37.1"E) сподіваюсь розхєрачили бетонобійними ракетам ще вчора.
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02.03.2026 23:45 Відповісти
Як це мені нагадує вихід "переможців" з Афганістану.
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02.03.2026 23:54 Відповісти
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02.03.2026 23:55 Відповісти
Поміняй канадський прапор на кацапський.
Я тільки від свинорусів і чув нахрюки про те як США щось там "програло" в Афгані.
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03.03.2026 00:17 Відповісти
Тобто таліби, які зараз заправляють Афганістаном, - це люди Трампа?
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03.03.2026 00:23 Відповісти
Це люди на яких США/Трампу начхати як і на решту афганських урядів. Їх інтересів в Афгані або давно нема або їх можна досягти іншими методами (руками Пакистану, наприклад).
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03.03.2026 09:54 Відповісти
так авганці у нас до цих пір мають пільги...
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03.03.2026 10:16 Відповісти
Часом це заявили не ті горе-розвідники які проспали атаку 7 жовтня 🤔 !?
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03.03.2026 09:12 Відповісти
 
 