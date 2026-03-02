Падіння іранського режиму суттєво покращить безпеку на Близькому Сході та у світі, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що режим в Ірані впродовж багатьох років є одним із головних джерел регіональної та міжнародної дестабілізації, тому його падіння суттєво покращить безпеку всього регіону та світу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, Цензор.НЕТ.

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Загроза від Ірану

Сибіга зазначив, іранські дрони та ракети пролетіли над Близьким Сходом і за його межами, "нагадавши світові про регіональні та глобальні загрози з боку цього режиму". Він наголосив, що деякі з них навіть досягли держави-члена ЄС — Кіпру.

Глава МЗС висловив солідарність із Кіпром, Ізраїлем, а також із країнами Затоки: Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудівською Аравією та ОАЕ.

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Сибіга наголосив, що іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел дестабілізації як у регіоні, так і у світі.

"Він сіяв хаос на Близькому Сході, підтримуючи воєнізовані угруповання по всьому регіону. Він завдав шкоди європейській безпеці, безпосередньо підтримуючи російську агресію проти України. В Африці режим зміцнив зв’язки з поясом нестабільності, що включає орієнтовані на Росію, Нігер, Малі та Буркіна-Фасо. Його деструктивний вплив поширився також на Латинську Америку та Карибський регіон через Венесуелу, Нікарагуа та Кубу", - сказав глава МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що режим у Тегерані завдав значних страждань Україні, продаючи Росії шахеди, "але водночас він сіяв хаос, смерть і руйнування у власному регіоні та по всьому світу".

"Цілком закономірно, що насіння, яке посіяв цей режим, повернеться до нього. Падіння цього режиму суттєво покращить безпеку всього регіону та світу", - додав дипломат.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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