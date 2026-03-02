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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Падіння іранського режиму суттєво покращить безпеку на Близькому Сході та у світі, - Сибіга

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що режим в Ірані впродовж багатьох років є одним із головних джерел регіональної та міжнародної дестабілізації, тому його падіння суттєво покращить безпеку всього регіону та світу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, Цензор.НЕТ.

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Загроза від Ірану

Сибіга зазначив, іранські дрони та ракети пролетіли над Близьким Сходом і за його межами, "нагадавши світові про регіональні та глобальні загрози з боку цього режиму". Він наголосив, що деякі з них навіть досягли держави-члена ЄС — Кіпру.

Глава МЗС висловив солідарність із Кіпром, Ізраїлем, а також із країнами Затоки: Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудівською Аравією та ОАЕ.

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Сибіга наголосив, що іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел дестабілізації як у регіоні, так і у світі.

"Він сіяв хаос на Близькому Сході, підтримуючи воєнізовані угруповання по всьому регіону. Він завдав шкоди європейській безпеці, безпосередньо підтримуючи російську агресію проти України. В Африці режим зміцнив зв’язки з поясом нестабільності, що включає орієнтовані на Росію, Нігер, Малі та Буркіна-Фасо. Його деструктивний вплив поширився також на Латинську Америку та Карибський регіон через Венесуелу, Нікарагуа та Кубу", - сказав глава МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що режим у Тегерані завдав значних страждань Україні, продаючи Росії шахеди, "але водночас він сіяв хаос, смерть і руйнування у власному регіоні та по всьому світу".

"Цілком закономірно, що насіння, яке посіяв цей режим, повернеться до нього. Падіння цього режиму суттєво покращить безпеку всього регіону та світу", - додав дипломат.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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Іран (3472) Близький Схід (346) Сибіга Андрій (995)
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Топ коментарі
+3
Так, звичайно покращить. Скинутий Саддам і ІДІЛ, який виник на тому хаосі не дадуть збрехати.
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02.03.2026 23:15 Відповісти
+2
І не мрійте...
Клован кловану око не виклює.
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02.03.2026 23:14 Відповісти
+2
А тепер уявіть собі ту саму фразу, але від Лаврова і про Україну...

Обережно треба з мудрістю...
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02.03.2026 23:16 Відповісти
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Який дальновидний? Невже дЄрмак підсказав? Сам не зміг таке придумати - не закінчував ВУЗ дипломатії...)))
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02.03.2026 23:07 Відповісти
до чого ж розумний висновок... Просто захоплююсь мудрістю.
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02.03.2026 23:07 Відповісти
"пропити" можна все - мудрість ніколи...
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02.03.2026 23:10 Відповісти
А тепер уявіть собі ту саму фразу, але від Лаврова і про Україну...

Обережно треба з мудрістю...
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02.03.2026 23:16 Відповісти
на форумі нема емодзі "сарказм", але якщо би і були, то все одно я би ними не користувався, бо за замовчуванням вважаю, що це почуття властиве всім розумним людям.
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02.03.2026 23:33 Відповісти
Вован! Та прибери уже цього клована клоуна !!!
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02.03.2026 23:08 Відповісти
І не мрійте...
Клован кловану око не виклює.
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02.03.2026 23:14 Відповісти
Якшо 1 млн стражів складуть зброю то можна валити - бо перебити їх в горах - це завдання з зірочкою
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02.03.2026 23:15 Відповісти
Так, звичайно покращить. Скинутий Саддам і ІДІЛ, який виник на тому хаосі не дадуть збрехати.
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02.03.2026 23:15 Відповісти
Ти бачив, що відбувається, коли валять авторитарний режим на Близькому Сході - країни занурюються у кривавий хаос та середньовіччя. Що аж ніяк не сприяє безпеці.
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02.03.2026 23:17 Відповісти
тупий ссучєний йіблан.
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02.03.2026 23:36 Відповісти
А він від якого режиму,що тримається на штиках?
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02.03.2026 23:42 Відповісти
Традиційна робота Голови Зе-МЗС. Сидіти, підтакувати, і нікуди не соватись.
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02.03.2026 23:59 Відповісти
Яка глибока логика! Просто думками богатие 😂
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03.03.2026 00:13 Відповісти
Титан світової дипломатії
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03.03.2026 02:40 Відповісти
Дивні в нас дипломати і взагалі владоності. Ні краплі далекоглядності і відповідальності, суцільні фріки(
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03.03.2026 05:26 Відповісти
Так вже покращили. Якого покращення тобі ще не вистачає, Сибига? Є ще куди покращувати?
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03.03.2026 05:54 Відповісти
Печерський Мічтатель!
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03.03.2026 09:16 Відповісти
 
 