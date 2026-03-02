Axios: Трамп встановив президентський рекорд завдяки Ірану

Президент США Дональд Трамп санкціонував військові операції проти більшої кількості країн, ніж будь-який інший сучасний президент США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

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За даними видання, у 2025 році Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства. До списку цілей потрапили держави, які раніше ніколи не зазнавали прямих атак США: Іран, Нігерія та Венесуела.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Раніше ми повідомляли, що командування США відзвітувало про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці.

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