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Новини Операція США проти Ірану
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Axios: Трамп встановив президентський рекорд завдяки Ірану

Трамп очолив рекордні військові операції США у 2025 році

Президент США Дональд Трамп санкціонував військові операції проти більшої кількості країн, ніж будь-який інший сучасний президент США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

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За даними видання, у 2025 році Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства. До списку цілей потрапили держави, які раніше ніколи не зазнавали прямих атак США: Іран, Нігерія та Венесуела.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Раніше ми повідомляли, що командування США відзвітувало про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці.

Також читайте: НАТО підтримує дії США щодо Ірану, але не братиме участі в операції, - Рютте

Автор: 

Іран (3472) США (26704) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+17
Нобелівську премію Миру йому за це.
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02.03.2026 22:52 Відповісти
+12
Трамп - жалюгідний плагіатор - вкрав геніальний план 🍆🍆🍆 найвеличнішого...

вимагаємо роялті за ідею 🤑🤑🤑

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02.03.2026 22:57 Відповісти
+10
Краще золоту медаль паралімпійських ігор...
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02.03.2026 22:56 Відповісти
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Нобелівську премію Миру йому за це.
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02.03.2026 22:52 Відповісти
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02.03.2026 22:52 Відповісти
Краще золоту медаль паралімпійських ігор...
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02.03.2026 22:56 Відповісти
За стрибки в висоту без ніжок і стрільбу з лука без ручок. Звісно приготувати його до змагань відповідно.
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02.03.2026 23:27 Відповісти
Всаднік бєз голови..
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03.03.2026 06:45 Відповісти
Голову залишити.
Він в неї їсть.
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03.03.2026 07:49 Відповісти
Якщо зупинить "СВО" пуйла - я його розцілую, і його Меланію теж...
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02.03.2026 22:55 Відповісти
👏...
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02.03.2026 23:15 Відповісти
Вас теж готовий розцілувати - але не ризикую, щоб Ваш чоловік не заревнував....
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02.03.2026 23:17 Відповісти
Трамп - жалюгідний плагіатор - вкрав геніальний план 🍆🍆🍆 найвеличнішого...

вимагаємо роялті за ідею 🤑🤑🤑

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02.03.2026 22:57 Відповісти
літаків в нього не було - були, але "совдеповські" випуску 1991 року і раніше)))
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02.03.2026 23:02 Відповісти
А коли відсутність зброї, грошей та можливостей заважали ЗЄ щось обіцяти?
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02.03.2026 23:09 Відповісти
який огидний поц..
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02.03.2026 23:11 Відповісти
І х.... - ми єщьо нє начіналі.
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03.03.2026 08:03 Відповісти
Трамп, 2013 год: «Наш президент (Барак Обама) начнет войну с Ираном, потому что совершенно не способен договариваться. Он слаб и неэффективен».

Поняли. Вопросов нет
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02.03.2026 23:00 Відповісти
Порахуємо по результату - скільких вдасться угандошити.
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02.03.2026 23:00 Відповісти
ну так же ж як не як президент миру... Але все ж таки, щоб Нобелівському комітету не було так важко затвердити стрьомне рішення, все ж таки міністерство війни треба буде перейменувати у міністерство миру.
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02.03.2026 23:01 Відповісти
Поки все йде тіп - топ - далі будем побачити - Іран потрібно їбошити як діряве корито
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02.03.2026 23:05 Відповісти
Ну-ну..
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02.03.2026 23:27 Відповісти
что поделать, приходиться рагребать "наследие" демократов по всему миру
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02.03.2026 23:38 Відповісти
Pospi durachok...
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03.03.2026 01:08 Відповісти
А Трамп звиздів, що при ньому не буде розпочато ні однієї війни.
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03.03.2026 00:01 Відповісти
Шось я такого не помню. Помню хвалився що завершив купу війн, а от про те що він не буде починати нові - не чув.
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03.03.2026 07:08 Відповісти
Цей Axios найвірогідніше трампоновське медія яке продукує безкінечні фейки
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03.03.2026 01:03 Відповісти
Іран, Нігерія, Венесуела - нафта, нафта і ще раз - НАФТА.
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03.03.2026 06:43 Відповісти
 
 