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Axios: Трамп встановив президентський рекорд завдяки Ірану
Президент США Дональд Трамп санкціонував військові операції проти більшої кількості країн, ніж будь-який інший сучасний президент США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.
За даними видання, у 2025 році Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства. До списку цілей потрапили держави, які раніше ніколи не зазнавали прямих атак США: Іран, Нігерія та Венесуела.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
Раніше ми повідомляли, що командування США відзвітувало про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці.
Топ коментарі
+17 Viktor Patrykei #553755
показати весь коментар02.03.2026 22:52 Відповісти Посилання
+12 Dino BK
показати весь коментар02.03.2026 22:57 Відповісти Посилання
+10 Сер Сер #616896
показати весь коментар02.03.2026 22:56 Відповісти Посилання
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