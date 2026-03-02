РУС
Axios: Трамп установил президентский рекорд благодаря Ирану

Трамп возглавил рекордные военные операции США в 2025 году

Президент США Дональд Трамп санкционировал военные операции против большего количества стран, чем любой другой современный президент США.

По данным издания, в 2025 году Трамп санкционировал больше авиаударов, чем Джо Байден за все четыре года своего президентства. В список целей попали государства, которые ранее никогда не подвергались прямым атакам США: Иран, Нигерия и Венесуэла.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе— критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Ранее мы сообщали, что командование США отчиталось о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе.

