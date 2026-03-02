2 807 18
Axios: Трамп установил президентский рекорд благодаря Ирану
Президент США Дональд Трамп санкционировал военные операции против большего количества стран, чем любой другой современный президент США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.
По данным издания, в 2025 году Трамп санкционировал больше авиаударов, чем Джо Байден за все четыре года своего президентства. В список целей попали государства, которые ранее никогда не подвергались прямым атакам США: Иран, Нигерия и Венесуэла.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
- Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе— критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
Ранее мы сообщали, что командование США отчиталось о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе.
Топ комментарии
+11 Viktor Patrykei #553755
показать весь комментарий02.03.2026 22:52 Ответить Ссылка
+7 Dino BK
показать весь комментарий02.03.2026 22:57 Ответить Ссылка
+5 Сер Сер #616896
показать весь комментарий02.03.2026 22:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вимагаємо роялті за ідею 🤑🤑🤑
Поняли. Вопросов нет