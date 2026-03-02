Падение иранского режима существенно улучшит безопасность на Ближнем Востоке и в мире, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что режим в Иране на протяжении многих лет является одним из главных источников региональной и международной дестабилизации, поэтому его падение существенно улучшит безопасность всего региона и мира.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Угроза от Ирана

Сибига отметил, что иранские дроны и ракеты пролетели над Ближним Востоком и за его пределами, "напомнив миру о региональных и глобальных угрозах со стороны этого режима". Он подчеркнул, что некоторые из них даже достигли государства-члена ЕС - Кипра.

Глава МИД выразил солидарность с Кипром, Израилем, а также со странами Залива: Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Сибига подчеркнул, что иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников дестабилизации как в регионе, так и в мире.

"Он сеял хаос на Ближнем Востоке, поддерживая военизированные группировки по всему региону. Он нанес ущерб европейской безопасности, непосредственно поддерживая российскую агрессию против Украины. В Африке режим укрепил связи с поясом нестабильности, включающим ориентированные на Россию Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Его деструктивное влияние распространилось также на Латинскую Америку и Карибский регион через Венесуэлу, Никарагуа и Кубу", - сказал глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что режим в Тегеране причинил значительные страдания Украине, продавая России шахидов, "но в то же время он сеял хаос, смерть и разрушение в собственном регионе и по всему миру".

"Вполне закономерно, что семена, которые посеял этот режим, вернутся к нему. Падение этого режима существенно улучшит безопасность всего региона и мира", - добавил дипломат.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

