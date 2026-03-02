РУС
351 14

Падение иранского режима существенно улучшит безопасность на Ближнем Востоке и в мире, - Сибига

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что режим в Иране на протяжении многих лет является одним из главных источников региональной и международной дестабилизации, поэтому его падение существенно улучшит безопасность всего региона и мира.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, Цензор.НЕТ.

Угроза от Ирана

Сибига отметил, что иранские дроны и ракеты пролетели над Ближним Востоком и за его пределами, "напомнив миру о региональных и глобальных угрозах со стороны этого режима". Он подчеркнул, что некоторые из них даже достигли государства-члена ЕС - Кипра.

Глава МИД выразил солидарность с Кипром, Израилем, а также со странами Залива: Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Axios: Трамп установил президентский рекорд благодаря Ирану

Сибига подчеркнул, что иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников дестабилизации как в регионе, так и в мире.

"Он сеял хаос на Ближнем Востоке, поддерживая военизированные группировки по всему региону. Он нанес ущерб европейской безопасности, непосредственно поддерживая российскую агрессию против Украины. В Африке режим укрепил связи с поясом нестабильности, включающим ориентированные на Россию Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Его деструктивное влияние распространилось также на Латинскую Америку и Карибский регион через Венесуэлу, Никарагуа и Кубу", - сказал глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что режим в Тегеране причинил значительные страдания Украине, продавая России шахидов, "но в то же время он сеял хаос, смерть и разрушение в собственном регионе и по всему миру".

"Вполне закономерно, что семена, которые посеял этот режим, вернутся к нему. Падение этого режима существенно улучшит безопасность всего региона и мира", - добавил дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Также читайте: Запасов ракет-перехватчиков для Patriot у Катара осталось на четыре дня, - Вloomberg

Иран (820) Ближний Восток (26) Сибига Андрей (697)
+1
до чого ж розумний висновок... Просто захоплююсь мудрістю.
02.03.2026 23:07 Ответить
+1
І не мрійте...
Клован кловану око не виклює.
02.03.2026 23:14 Ответить
+1
Ти бачив, що відбувається, коли валять авторитарний режим на Близькому Сході - країни занурюються у кривавий хаос та середньовіччя. Що аж ніяк не сприяє безпеці.
02.03.2026 23:17 Ответить
Який дальновидний? Невже дЄрмак підсказав? Сам не зміг таке придумати - не закінчував ВУЗ дипломатії...)))
02.03.2026 23:07 Ответить
до чого ж розумний висновок... Просто захоплююсь мудрістю.
02.03.2026 23:07 Ответить
"пропити" можна все - мудрість ніколи...
02.03.2026 23:10 Ответить
А тепер уявіть собі ту саму фразу, але від Лаврова і про Україну...

Обережно треба з мудрістю...
02.03.2026 23:16 Ответить
на форумі нема емодзі "сарказм", але якщо би і були, то все одно я би ними не користувався, бо за замовчуванням вважаю, що це почуття властиве всім розумним людям.
02.03.2026 23:33 Ответить
Вован! Та прибери уже цього клована клоуна !!!
02.03.2026 23:08 Ответить
І не мрійте...
Клован кловану око не виклює.
02.03.2026 23:14 Ответить
Якшо 1 млн стражів складуть зброю то можна валити - бо перебити їх в горах - це завдання з зірочкою
02.03.2026 23:15 Ответить
Так, звичайно покращить. Скинутий Саддам і ІДІЛ, який виник на тому хаосі не дадуть збрехати.
02.03.2026 23:15 Ответить
Ти бачив, що відбувається, коли валять авторитарний режим на Близькому Сході - країни занурюються у кривавий хаос та середньовіччя. Що аж ніяк не сприяє безпеці.
02.03.2026 23:17 Ответить
тупий ссучєний йіблан.
02.03.2026 23:36 Ответить
А він від якого режиму,що тримається на штиках?
02.03.2026 23:42 Ответить
Традиційна робота Голови Зе-МЗС. Сидіти, підтакувати, і нікуди не соватись.
02.03.2026 23:59 Ответить
Яка глибока логика! Просто думками богатие 😂
03.03.2026 00:13 Ответить
 
 