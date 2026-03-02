Запасов ракет-перехватчиков для Patriot у Катара осталось на четыре дня, - Вloomberg

Запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутреннего анализа страны, информирует Цензор.НЕТ.

В Катаре исчерпывается запас ракет Patriot

По данным источников, ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.

"Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования", - пишет Bloomberg.

Катар и ОАЭ лоббируют прекращение войны

Также в материале Bloomberg говорится, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты выступают за скорейшее прекращение войны в Иране.

По информации источников агентства, Доха и Абу-Даби активизировали дипломатические контакты с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа найти путь к деэскалации.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

