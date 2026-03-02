Запасов ракет-перехватчиков для Patriot у Катара осталось на четыре дня, - Вloomberg
Запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутреннего анализа страны, информирует Цензор.НЕТ.
В Катаре исчерпывается запас ракет Patriot
По данным источников, ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.
"Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования", - пишет Bloomberg.
Катар и ОАЭ лоббируют прекращение войны
- Также в материале Bloomberg говорится, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты выступают за скорейшее прекращение войны в Иране.
- По информации источников агентства, Доха и Абу-Даби активизировали дипломатические контакты с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа найти путь к деэскалации.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
стрільці криворукі !
А тоді навіть ПЗРК в Ірані не будуть злітати, не те що балістика!
Невже не ясно що чалмонавти геть неадекватні !!!
Треба ж максимально вкладатись у знищення іранських військових активів - в т.ч. пускових та штабів
Повітряні сили Катару збили два фронтові бомбардувальники російського виробництва Су-24, які летіли з Ірану, а також перехопили кілька балістичних ракет і дронів, повідомило Міністерство оборони країни.
«Повітряні сили Катару успішно збили два літаки (Су-24), які летіли з Ісламської Республіки Іран. Сили ПС та ВМС Катару також успішно перехопили сім балістичних ракет за допомогою засобів протиповітряної оборони та перехопили п'ять безпілотних літальних апаратів, які сьогодні були націлені на кілька районів держави», - йдеться в повідомленні відомства.
Інші 13, як стверджує міністерство, впали в море.
Крім того, згідно з довідкою міністерства, Іран випустив по ОАЕ 689 дронів, 645 з яких були перехоплені, а 44 впали на території еміратів.
Внаслідок нападів та їх відбиття, як повідомляє міністерство, в ОАЕ загинули три людини, 68 осіб отримали легкі поранення.
15 ракет - дев'ять балістичних і шість крилатих - а також 148 дронів були збиті, як повідомляє міністерство, силами ППО самих ОАЕ.
В Об'єднаних Арабських Еміратах США ділять з місцевими ВПС велику авіабазу «Аль-Дафра».