1 097 18

Запасов ракет-перехватчиков для Patriot у Катара осталось на четыре дня, - Вloomberg

У Катара осталось запасов ракет до Patriot только на четыре дня

Запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутреннего анализа страны, информирует Цензор.НЕТ.

В Катаре исчерпывается запас ракет Patriot 

По данным источников, ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.

"Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования", - пишет Bloomberg.

Читайте также: Последствия атаки на Иран: Катар остановил производство LNG, Саудовская Аравия и Израиль закрывают нефтегазовые объекты (обновлено)

Катар и ОАЭ лоббируют прекращение войны

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Катар и ОАЭ лоббируют прекращение войны с Ираном, - СМИ

+4
Якщо по шахедам навалювати з Петріотів, то ніяких ракет не напасешся.
02.03.2026 22:03 Ответить
+3
Катар відвоювався?
02.03.2026 22:02 Ответить
+2
а може навіть і на 3, якщо по класику )
02.03.2026 22:00 Ответить
а може навіть і на 3, якщо по класику )
02.03.2026 22:00 Ответить
якщо за пів-дня збивати по три союзних американських винищувачів, то ніяких Петріотів не вистачить

стрільці криворукі !
02.03.2026 22:22 Ответить
Доха за три дні!!!
02.03.2026 22:01 Ответить
Катар відвоювався?
02.03.2026 22:02 Ответить
На 12 F-15 вистачить.
02.03.2026 22:21 Ответить
Відомий катарський волонтер збирає гроші на килим - літак - до війни він збирав на шайтан - арбу
02.03.2026 22:22 Ответить
Якщо по шахедам навалювати з Петріотів, то ніяких ракет не напасешся.
02.03.2026 22:03 Ответить
Пусть Иран эти 4 дня сперва ещё проживёт...
02.03.2026 22:04 Ответить
Ну если еще и по 3 американских самолета в день сбивать - то тут ни ракет ни самолетов не хватит.
02.03.2026 22:05 Ответить
Іран не безкінечну кількість має ракет і безпілотників.Там вже багато відео є,де пускові нищаться.
02.03.2026 22:05 Ответить
Війна через 3 дні або закінчиться - або перейде в фазу "наземна операція"!
А тоді навіть ПЗРК в Ірані не будуть злітати, не те що балістика!
02.03.2026 22:05 Ответить
Шмарклі жували!!!
Невже не ясно що чалмонавти геть неадекватні !!!
Треба ж максимально вкладатись у знищення іранських військових активів - в т.ч. пускових та штабів
02.03.2026 22:08 Ответить
І як ви думаєте кому поставлять необхідні ракети - нам чи Катару? Це питання до тих, у кого паморочиться голова від ейфорії.
02.03.2026 22:09 Ответить
Нікому.
02.03.2026 22:43 Ответить
… розповів відомий катарський військовий аналітик Арист-Ибн-Ні-Овіч-Хаттаб!!!
02.03.2026 22:10 Ответить
BBC

Повітряні сили Катару збили два фронтові бомбардувальники російського виробництва Су-24, які летіли з Ірану, а також перехопили кілька балістичних ракет і дронів, повідомило Міністерство оборони країни.

«Повітряні сили Катару успішно збили два літаки (Су-24), які летіли з Ісламської Республіки Іран. Сили ПС та ВМС Катару також успішно перехопили сім балістичних ракет за допомогою засобів протиповітряної оборони та перехопили п'ять безпілотних літальних апаратів, які сьогодні були націлені на кілька районів держави», - йдеться в повідомленні відомства.
02.03.2026 22:27 Ответить
Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів у понеділок оголосило, що з початку бойових дій Іран випустив у бік ОАЕ 174 ракети, і 161 з них була збита.

Інші 13, як стверджує міністерство, впали в море.

Крім того, згідно з довідкою міністерства, Іран випустив по ОАЕ 689 дронів, 645 з яких були перехоплені, а 44 впали на території еміратів.

Внаслідок нападів та їх відбиття, як повідомляє міністерство, в ОАЕ загинули три людини, 68 осіб отримали легкі поранення.

15 ракет - дев'ять балістичних і шість крилатих - а також 148 дронів були збиті, як повідомляє міністерство, силами ППО самих ОАЕ.

В Об'єднаних Арабських Еміратах США ділять з місцевими ВПС велику авіабазу «Аль-Дафра».
02.03.2026 22:28 Ответить
Попросіть у росії
02.03.2026 22:46 Ответить
 
 