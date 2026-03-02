Запасів ракет-перехоплювачів для Patriot у Катару залишилося на чотири дні, - Вloomberg
Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані внутрішнього аналізу країни, інформує Цензор.НЕТ.
У Катару вичерпується запас ракет до Patriot
За даними джерел, ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети.
"Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання", - пише Bloomberg.
Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни
- Також у матеріалі Bloomberg йдеться, що Катар та Об'єднані Арабські Емірати виступають за якнайшвидше припинення війни в Ірані.
- За інформацією джерел агентства, Доха та Абу-Дабі активізували дипломатичні контакти з союзниками, щоб переконати президента США Дональда Трампа знайти шлях до деескалації.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+10 lammer ya
показати весь коментар02.03.2026 22:03 Відповісти Посилання
+6 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар02.03.2026 22:05 Відповісти Посилання
+4 Az AZLK
показати весь коментар02.03.2026 22:08 Відповісти Посилання
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стрільці криворукі !
А тоді навіть ПЗРК в Ірані не будуть злітати, не те що балістика!
Невже не ясно що чалмонавти геть неадекватні !!!
Треба ж максимально вкладатись у знищення іранських військових активів - в т.ч. пускових та штабів
Повітряні сили Катару збили два фронтові бомбардувальники російського виробництва Су-24, які летіли з Ірану, а також перехопили кілька балістичних ракет і дронів, повідомило Міністерство оборони країни.
«Повітряні сили Катару успішно збили два літаки (Су-24), які летіли з Ісламської Республіки Іран. Сили ПС та ВМС Катару також успішно перехопили сім балістичних ракет за допомогою засобів протиповітряної оборони та перехопили п'ять безпілотних літальних апаратів, які сьогодні були націлені на кілька районів держави», - йдеться в повідомленні відомства.
Інші 13, як стверджує міністерство, впали в море.
Крім того, згідно з довідкою міністерства, Іран випустив по ОАЕ 689 дронів, 645 з яких були перехоплені, а 44 впали на території еміратів.
Внаслідок нападів та їх відбиття, як повідомляє міністерство, в ОАЕ загинули три людини, 68 осіб отримали легкі поранення.
15 ракет - дев'ять балістичних і шість крилатих - а також 148 дронів були збиті, як повідомляє міністерство, силами ППО самих ОАЕ.
В Об'єднаних Арабських Еміратах США ділять з місцевими ВПС велику авіабазу «Аль-Дафра».