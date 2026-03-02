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Запасів ракет-перехоплювачів для Patriot у Катару залишилося на чотири дні, - Вloomberg

У Катару залишилося запасів ракет до Patriot лише на чотири дні

Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані внутрішнього аналізу країни, інформує Цензор.НЕТ.

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У Катару вичерпується запас ракет до Patriot 

За даними джерел, ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети.

"Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання", - пише Bloomberg.

Читайте також: Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни

  • Також у матеріалі Bloomberg йдеться, що Катар та Об'єднані Арабські Емірати виступають за якнайшвидше припинення війни в Ірані.
  • За інформацією джерел агентства, Доха та Абу-Дабі активізували дипломатичні контакти з союзниками, щоб переконати президента США Дональда Трампа знайти шлях до деескалації.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Автор: 

Катар (286) ОАЕ (434) ППО (4170) Patriot (497)
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Топ коментарі
+10
Якщо по шахедам навалювати з Петріотів, то ніяких ракет не напасешся.
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02.03.2026 22:03 Відповісти
+6
Ну если еще и по 3 американских самолета в день сбивать - то тут ни ракет ни самолетов не хватит.
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02.03.2026 22:05 Відповісти
+4
Шмарклі жували!!!
Невже не ясно що чалмонавти геть неадекватні !!!
Треба ж максимально вкладатись у знищення іранських військових активів - в т.ч. пускових та штабів
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02.03.2026 22:08 Відповісти
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а може навіть і на 3, якщо по класику )
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02.03.2026 22:00 Відповісти
якщо за пів-дня збивати по три союзних американських винищувачів, то ніяких Петріотів не вистачить

стрільці криворукі !
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02.03.2026 22:22 Відповісти
Доха за три дні!!!
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02.03.2026 22:01 Відповісти
Катар відвоювався?
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02.03.2026 22:02 Відповісти
На 12 F-15 вистачить.
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02.03.2026 22:21 Відповісти
Відомий катарський волонтер збирає гроші на килим - літак - до війни він збирав на шайтан - арбу
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02.03.2026 22:22 Відповісти
Якщо по шахедам навалювати з Петріотів, то ніяких ракет не напасешся.
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02.03.2026 22:03 Відповісти
О, впізнаю "Цензор": безглуздий беззсмістовний коментар "експерта"
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03.03.2026 08:52 Відповісти
Пусть Иран эти 4 дня сперва ещё проживёт...
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02.03.2026 22:04 Відповісти
Ну если еще и по 3 американских самолета в день сбивать - то тут ни ракет ни самолетов не хватит.
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02.03.2026 22:05 Відповісти
Іран не безкінечну кількість має ракет і безпілотників.Там вже багато відео є,де пускові нищаться.
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02.03.2026 22:05 Відповісти
ага. І потім кава в криму))
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03.03.2026 02:24 Відповісти
В Тегерані.
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03.03.2026 09:34 Відповісти
Війна через 3 дні або закінчиться - або перейде в фазу "наземна операція"!
А тоді навіть ПЗРК в Ірані не будуть злітати, не те що балістика!
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02.03.2026 22:05 Відповісти
Шмарклі жували!!!
Невже не ясно що чалмонавти геть неадекватні !!!
Треба ж максимально вкладатись у знищення іранських військових активів - в т.ч. пускових та штабів
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02.03.2026 22:08 Відповісти
І як ви думаєте кому поставлять необхідні ракети - нам чи Катару? Це питання до тих, у кого паморочиться голова від ейфорії.
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02.03.2026 22:09 Відповісти
Нікому.
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02.03.2026 22:43 Відповісти
… розповів відомий катарський військовий аналітик Арист-Ибн-Ні-Овіч-Хаттаб!!!
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02.03.2026 22:10 Відповісти
BBC

Повітряні сили Катару збили два фронтові бомбардувальники російського виробництва Су-24, які летіли з Ірану, а також перехопили кілька балістичних ракет і дронів, повідомило Міністерство оборони країни.

«Повітряні сили Катару успішно збили два літаки (Су-24), які летіли з Ісламської Республіки Іран. Сили ПС та ВМС Катару також успішно перехопили сім балістичних ракет за допомогою засобів протиповітряної оборони та перехопили п'ять безпілотних літальних апаратів, які сьогодні були націлені на кілька районів держави», - йдеться в повідомленні відомства.
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02.03.2026 22:27 Відповісти
Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів у понеділок оголосило, що з початку бойових дій Іран випустив у бік ОАЕ 174 ракети, і 161 з них була збита.

Інші 13, як стверджує міністерство, впали в море.

Крім того, згідно з довідкою міністерства, Іран випустив по ОАЕ 689 дронів, 645 з яких були перехоплені, а 44 впали на території еміратів.

Внаслідок нападів та їх відбиття, як повідомляє міністерство, в ОАЕ загинули три людини, 68 осіб отримали легкі поранення.

15 ракет - дев'ять балістичних і шість крилатих - а також 148 дронів були збиті, як повідомляє міністерство, силами ППО самих ОАЕ.

В Об'єднаних Арабських Еміратах США ділять з місцевими ВПС велику авіабазу «Аль-Дафра».
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02.03.2026 22:28 Відповісти
Попросіть у росії
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02.03.2026 22:46 Відповісти
Враження, що зараз країни готуються виключно до трьохденних воєн.
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02.03.2026 23:12 Відповісти
Це щоб у метро, де цивильни якусь бомбу жахнути, або комусь голову видризати,... а Пэтриот, нии це ж треба вчитисяё щось думати. Ще те ваяки аладина
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03.03.2026 00:06 Відповісти
 
 