Запасів ракет-перехоплювачів для Patriot у Катару залишилося на чотири дні, - Вloomberg

Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані внутрішнього аналізу країни, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Катару вичерпується запас ракет до Patriot

За даними джерел, ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети.

"Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання", - пише Bloomberg.

Читайте також: Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни

Також у матеріалі Bloomberg йдеться, що Катар та Об'єднані Арабські Емірати виступають за якнайшвидше припинення війни в Ірані.

За інформацією джерел агентства, Доха та Абу-Дабі активізували дипломатичні контакти з союзниками, щоб переконати президента США Дональда Трампа знайти шлях до деескалації.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ