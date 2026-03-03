Израиль заявил об ударах по штаб-квартире и базам иранской разведки

Израильские военные заявили, что нанесли дополнительные волны ударов по десяткам целей, принадлежащих иранскому режиму и его разведывательным службам в столице Ирана Тегеране.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Военные Израиля поразили объекты разведки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удары были направлены против штаб-квартир, баз и региональных командных центров органов внутренней безопасности иранского террористического режима.

Они также атаковали более 10 объектов, принадлежащих основным разведывательным службам Ирана, подчиняющимся Министерству разведки.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что поразила несколько ракетных пусковых установок и массивов баллистических ракет.

Израиль ожидает сокращения ракетных ударов Ирана

Между тем Израиль ожидает, что способность Ирана запускать баллистические ракеты будет значительно ограничена в течение следующих 24 часов, заявили два израильских чиновника, поскольку США и Израиль усиливают свои удары по Ирану.

Ожидается, что уже к вечеру вторника количество вражеских обстрелов израильской территории пойдет на спад. За первые три дня боевых действий союзники поразили более 1200 стратегических объектов, и эта цифра может удвоиться в ближайшее время благодаря сверхвысокому темпу авиаударов, который сохраняется с понедельника.

Удары США и Израиля будут сосредоточены на ракетных установках, силах внутренней безопасности и целях Корпуса стражей исламской революции, сообщил один из чиновников.

В понедельник официальные лица США и Израиля неоднократно заявляли, что темпы и успех авиаударов значительно превышают ожидания. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что членам Корпуса стражей исламской революции, которые сложат оружие, будет предоставлен полный иммунитет, а тем, кто откажется, грозит неминуемая смерть.

