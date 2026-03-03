РУС
Стармер: США не использовали британскую авиабазу на Кипре для удара по Ирану

Стармер об атаке США на Иран

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что американские бомбардировщики не использовали британские базы на Кипре во время начальной фазы операции против Ирана.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Палате общин парламента, цитирует Цензор.НЕТ.

Лондон сознательно не присоединился к ударам США и Израиля по Ирану

Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.

"Это решение было сознательным. Мы убеждены, что лучший путь для региона и мира — это урегулирование путем переговоров, в рамках которого Иран откажется от стремления разработать ядерное оружие и прекратит дестабилизирующую деятельность", — заявил премьер.

В то же время он назвал "возмутительными" массированные удары Ирана по странам региона. По его словам, Тегеран выпустил сотни ракет и тысячи беспилотников по государствам, которые не атаковали его, в частности по Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Кувейту, Катару, Ираку, Бахрейну и Оману.

Отдельно Стармер сообщил, что 28 февраля Иран нанес удар по военной базе в Бахрейне, где находились около 300 британских военнослужащих. По его словам, часть персонала находилась в нескольких сотнях метров от места взрыва. Также беспилотник поразил район Ариф аль-Акратири на Кипре, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Премьер подчеркнул, что британские базы на Кипре не использовались американскими бомбардировщиками во время первых ударов. По оценке Лондона, атака беспилотника по Ариф аль-Акратири не была ответом на решение британского правительства.

Доступ к базам для оборонных целей

В то же время Стармер подтвердил, что впоследствии США обратились с отдельным запросом на использование британских баз для ограниченных оборонных задач.

"Вчера вечером мы приняли решение удовлетворить эту новую просьбу, чтобы предотвратить запуск ракет Ираном по всему региону, убийство мирных жителей и удары по странам, которые не участвовали в конфликте", — заявил он.

Премьер подчеркнул, что речь идет исключительно о согласованных оборонных целях, направленных на уничтожение ракет на складах или пусковых установках.

Участие в военной операции каждая страна определяет отдельно

Стармер отдельно подчеркнул, что Великобритания не участвует в наступательных операциях США и Израиля.

"Мы не присоединяемся к наступательным ударам. Основой нашего решения является коллективная самооборона давних союзников и защита жизни британцев", — отметил он.

По словам премьера, после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи действия Тегерана стали еще более агрессивными и опасными для гражданского населения.

Он также добавил, что Франция и Германия готовы поддержать действия, направленные на ограничение возможностей Ирана запускать ракеты и беспилотники, однако вопрос участия каждой страны определяется отдельно.

  • Ранее Стармер прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно ограничения доступа американских военных к базе на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану. Он подчеркнул, что страна сделала выводы из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

це він виправдовується перед полотєнцами?
03.03.2026 01:22 Ответить
А це уже не важливо іранський уряд пішов в рознос і ******* усіх 😡
03.03.2026 01:46 Ответить
Стармеру недовго залишилося. але навіть за той час що він буде залишатися на посаді, він багато ще напаскудить своїй власній країні та союзникам. сцикло та зрадник.
03.03.2026 02:02 Ответить
вб не бере участь, але втягує Україну сбивати там дрони! неймовірний цинізм!! сам іди і сбивай.
