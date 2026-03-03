Стармер: США не використовували британську авіабазу на Кіпрі для удару по Ірану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що американські бомбардувальники не використовували британські бази на Кіпрі під час початкової фази операції проти Ірану.

Відповідну заяву він зробив під час виступу в Палаті громад парламенту, цитує Цензор.НЕТ.

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Лондон свідомо не приєднався до ударів США та Ізраїлю по Ірану

Стармер наголосив, що Лондон свідомо не приєднався до перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. За його словами, Велика Британія вважає пріоритетом дипломатичне врегулювання та відмову Тегерана від ядерних амбіцій.

"Це рішення було свідомим. Ми переконані, що найкращий шлях для регіону і світу — це врегулювання шляхом переговорів, у межах якого Іран відмовиться від прагнень розробити ядерну зброю та припинить дестабілізуючу діяльність", — заявив прем’єр.

Водночас він назвав "обурливими" масовані удари Ірану по країнах регіону. За його словами, Тегеран випустив сотні ракет і тисячі безпілотників по державах, які не атакували його, зокрема по Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейту, Катару, Іраку, Бахрейну та Оману.

Окремо Стармер повідомив, що 28 лютого Іран завдав удару по військовій базі в Бахрейні, де перебували близько 300 британських військовослужбовців. За його словами, частина персоналу знаходилася за кількасот метрів від місця вибуху. Також безпілотник вразив район Аріф аль-Акратірі на Кіпрі, однак унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Прем’єр підкреслив, що британські бази на Кіпрі не використовувалися американськими бомбардувальниками під час перших ударів. За оцінкою Лондона, атака безпілотника по Аріф аль-Акратірі не була відповіддю на рішення британського уряду.

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Доступ до баз для оборонних цілей

Водночас Стармер підтвердив, що згодом США звернулися з окремим запитом на використання британських баз для обмежених оборонних завдань.

"Вчора ввечері ми ухвалили рішення задовольнити це нове прохання, щоб запобігти запуску ракет Іраном по всьому регіону, вбивству мирних жителів та ударам по країнах, які не брали участі в конфлікті", — заявив він.

Прем’єр наголосив, що йдеться виключно про узгоджені оборонні цілі, спрямовані на знищення ракет на складах або пускових установках.

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Участь у військовій операції кожна країна визначає окремо

Стармер окремо підкреслив, що Велика Британія не бере участі в наступальних операціях США та Ізраїлю.

"Ми не приєднуємося до наступальних ударів. Основою нашого рішення є колективна самооборона давніх союзників і захист життя британців", — зазначив він.

За словами прем’єра, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї дії Тегерана стали ще більш агресивними та небезпечними для цивільного населення.

Він також додав, що Франція та Німеччина готові підтримати дії, спрямовані на обмеження можливостей Ірану запускати ракети й безпілотники, однак питання участі кожної країни визначається окремо.

Раніше Стармер прокоментував критику з боку президента США Дональда Трампа щодо обмеження доступу американських військових до бази на острові Дієго-Гарсія для ударів по Ірану. Він підкреслив, що країна зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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