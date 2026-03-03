США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про "фактично необмежений" запас зброї у Штатів.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів середнього та вище середнього рівня ніколи не були більшими чи кращими — як мені сьогодні повідомили, ми маємо фактично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкраще озброєння інших країн!)" - зазначив лідер США.
За словами Трампа, у найвищому сегменті запас США непоганий, але його недостатньо. У цьому, за словами Трампа, винен Байден.
"Велика кількість додаткового висококласного озброєння зберігається для нас у віддалених країнах...На щастя, я перебудував армію під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати укомплектовані та готові ПЕРЕМАГАТИ", - додав президент США.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Досі згадую як рудий сказав зеленому, що найкращий спосіб залишитись у владі не завершуючі війн.
Тепер рудий механічний апельсин вирішив і собі цим скористатись і все через безхребетність демократів, Європи і очільників Близького Сходу, які дарували рудому злато і навіть літаки з нього. Результат очевидний. Доні як пуйло вирішив, що йому все можно.
Трампон андон...
а як відомо з ким поведеся...
Ще питання є що Трампон любить Пуйла чи ні?
щоправда не завжди із завершенням усе альо
але то таке (с)
Тепер можна й "бійку в пісочниці" влаштувати.
Байден, не будь дурнем, доведи це на документах!
сказав рудий - значить так і є, хоча й ліпить завжди усе суперечливе та фантастично ліве
Ні перемогти Іран, ні закінчити війну в Україні....
Ну, а зброю рудий йому надасть, це ж не Україні зброю давати.
Мєдінскій, здається, з пафосом заявляв, що россія можєт воєвать вєчно.
Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social відреагував на критику демократів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану, зазначивши, що вони скаржаться лише через його дії, а якби він цього не зробив, звинувачували б у зворотному.
"Ліві радикальні демократи, партія, яка повністю заблукала, гірко скаржаться на дуже потрібну і важливу атаку Сполучених Штатів та Ізраїлю на Іран. Вони скаржаться лише тому, що я це зробив, і якби я цього не зробив, вони б кричали: "Чому ТРАМП не напав на Іран, він повинен був зробити це НЕГАЙНО?"", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що його політичні опоненти під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б нікого, незалежно від обставин.
"Це ті самі люди, які минулої ночі під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б НІКОГО, включаючи матір, яка втратила свою прекрасну доньку через нелегального іммігранта, великого і хороброго пілота вертольота, який отримав Почесну медаль Конгресу, або 100-річного ветерана-воїна, чия хоробрість - це легенда! Справа в тому, що що б я не робив, вони будуть на протилежному боці", - наголосив Трамп.
Президент додав, що попри критику з боку демократів, країна перебуває у сильній позиції.
- Люблю криваву різню зранку.
- А ти точно миротворець?
- Мир я ціню всім сердцем. І заради нього викошу старих, жінок та дітей.
/"Загін самогубців: Місія навиліт"/
***** намбер 2, той все своє правління вів війни за свою нафтогазову гегемонію, тепер цей його змінив. Якби воно в Ірані воювало за зміну режиму на демократичну владу, то можна було б співати оди і кантати, але не той випадок.
❗️Ризикну припустити - війна проти Ірану триватиме справді 4-5 тижнів. Її тривалість - повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить її він тоді, коли це йому буде вигідно.
А вигідно її завершити, певно, перед найголовнішою дипломатичної місією Трампа за його другу каденцію. На квітень запланована його зустрічі з Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І немає значення що відбуватиметься на полі бої. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем.
Задачі війни, які оголосив Трамп конкретні, але доволі гнучкі для інтерпретації: 1) знищення військово-промислового комплексу Ірану; 2) знищення його ядерної програми; 3) ліквідації загрози для національної безпеки США з боку уряду Ірану (тобто знищення військо-політичного керівництва Тегерану); 4) знищення проксі політичних утворень Ірану у регіоні (тобто ще раз - знищення військо-політичного керівництва Тегерану, але разом з союзницькими політичними рухами у регіоні).
Ці задачі цілком можливо виконати втиснути в заявлені терміни. Особливо, якщо додати до цього власні тлумачення і оцінки.
Аби їх досягти США точково випалюватимуть усі можливі локації, де знаходитимуться іранські військові виробництва, військові, їх політичні керівники, або військова техніка. І коли настане час для зустрічі з Сі - буде урочисто оголошена перемога. На цей час від технічної бази армії Ірану справді може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим - це буде справді джекпот. Але зараз у планах про це поки/вже не йдеться.
Є ще одна причина чому для Трампа важливо не затягувати із завершенням війни. Це специфіка американського законодавства. У США президент може застосовувати армію для військових операцій без згоди Конгресу 60 днів. Далі - треба згода Конгресу. Яку Трампу отримати буде важко. Хоча би тому, що підтримка іранської місії Трампа в американському суспільстві доволі низька. А в країні, між іншим, відбуваються проміжні вибори до Конгресу.
Тому Трампу треба завершувати війну у стислі терміни у будь-якому разі.
Наголошу, іранський режим має бути покараний. Насамперед, за підтримку війни Росії проти України. Аби усвідомити роль Ірану у війні проти України достатньо уявити собі наскільки війна була би іншою, якби не було Шахедів, технології яких Тегеран передав Москві. І це лише один приклад.
І немає значення за яких обставин це покарання відбуватиметься. Важливо лише, щоби це покарання відбулося якомога швидше.
Поряд з його згасаючою звіздою з'явилася нова і більш яскрава, у якої все йде "
по плануз випередженням плану" і може "воювати вічно" і дуже успішно.