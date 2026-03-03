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Новини Операція США проти Ірану
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США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп

Трамп вважає, що США можуть воювати вічно

Президент США Дональд Трамп заявив про "фактично необмежений" запас зброї у Штатів.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів середнього та вище середнього рівня ніколи не були більшими чи кращими — як мені сьогодні повідомили, ми маємо фактично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкраще озброєння інших країн!)" - зазначив лідер США.

За словами Трампа, у найвищому сегменті запас США непоганий, але його недостатньо. У цьому, за словами Трампа, винен Байден. 

Також читайте: Трамп невдоволений рішенням Британії щодо використання військових баз: Стармер відповів

"Велика кількість додаткового висококласного озброєння зберігається для нас у віддалених країнах...На щастя, я перебудував армію під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати укомплектовані та готові ПЕРЕМАГАТИ", - додав президент США.

Трамп вважає, що США можуть воювати вічно

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Axios: Трамп встановив президентський рекорд завдяки Ірану

Автор: 

США (26706) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+38
тю! казав же що Байден усе вітдав Україні і нічого не залишилось
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03.03.2026 09:29 Відповісти
+22
цікаво, а цьогоріч на 9 травня на кривавій площі на мацкві ***** нестиме портрет забараненого аятоли хаменеї, а поруч із ним під руку Бі-Бі Нетаньяху із портретом свого діда-фронтовика?
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03.03.2026 09:28 Відповісти
+17
до речі, рудий, якщо Байден усе ******* озброєння віддав ЗСУ, то де тоді наші ф-35, таади, томагавки, нарешті авіаносні групи? не підкажеш часом?
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03.03.2026 09:30 Відповісти
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цікаво, а цьогоріч на 9 травня на кривавій площі на мацкві ***** нестиме портрет забараненого аятоли хаменеї, а поруч із ним під руку Бі-Бі Нетаньяху із портретом свого діда-фронтовика?
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03.03.2026 09:28 Відповісти
Вони лозунг "дєди ваєвалі" змінять на "аятоли ваєвалі"😃
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03.03.2026 09:30 Відповісти
суть та сама
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03.03.2026 09:32 Відповісти
спочатку три доби, потім чотирі тижні а тепер "вічно" дуже схожий на свого брата *****.
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03.03.2026 09:58 Відповісти
Ну ці діди вчаться один від одного і вчать зелену «молодь» вічно залишатися при владному кориті завдяки війнам, особливо коли НЕ світить від слова ВЗАГАЛІ іншим способом залишитись у владі.
Досі згадую як рудий сказав зеленому, що найкращий спосіб залишитись у владі не завершуючі війн.
Тепер рудий механічний апельсин вирішив і собі цим скористатись і все через безхребетність демократів, Європи і очільників Близького Сходу, які дарували рудому злато і навіть літаки з нього. Результат очевидний. Доні як пуйло вирішив, що йому все можно.
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03.03.2026 10:17 Відповісти
тю! казав же що Байден усе вітдав Україні і нічого не залишилось
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03.03.2026 09:29 Відповісти
трамп такий самий свистун як і наш піаніст
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03.03.2026 10:55 Відповісти
ви не зрозуміли трохи, Байден віддав зброї на співробітника ні мільярдів і не поповнив, тепер нам доведеться витрачається коли воно стало потрібно.
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03.03.2026 12:50 Відповісти
Це той що мірАтворЄц, мля?
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03.03.2026 09:29 Відповісти
це той, що брехав про обмеженість запасів зброї. Тому що Україна попросила для захисту.
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03.03.2026 10:17 Відповісти
Тегеран за три дні - вже все?
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03.03.2026 09:29 Відповісти
Тегеран фореве(р).
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03.03.2026 09:52 Відповісти
до речі, рудий, якщо Байден усе ******* озброєння віддав ЗСУ, то де тоді наші ф-35, таади, томагавки, нарешті авіаносні групи? не підкажеш часом?
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03.03.2026 09:30 Відповісти
Допомогти Україні вигнати пуйла нє? Навіть не безкоштовно ?
Трампон андон...
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03.03.2026 09:32 Відповісти
нє, ну не так, шоби штопаний, просто рудий друг *****
а як відомо з ким поведеся...
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03.03.2026 09:34 Відповісти
В твоєму випадку треба молитися, щоб іранці знесли режим, бо в іншому випадку всим буде «весело»
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03.03.2026 09:36 Відповісти
Ну одне Трамп вірно підмітив щодо аналогії "Найвеличнішого Шоумена" Барнума
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03.03.2026 09:36 Відповісти
ТОБТО ДАТИ НАМ ХОЧ ПАТРОН - нема, а як вести війну вічно - то будь-ласка.

Ще питання є що Трампон любить Пуйла чи ні?
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03.03.2026 09:37 Відповісти
Старий педофіл розбушувався. Але файли Епштейна не горять.
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03.03.2026 09:37 Відповісти
Так... "Власть міняється..."? Уже Нобелівська премія скасовується? Бо початком війни з Іраном Трамп поставив рекорд усіх президентів США, по числу розв"язаних війн... А "Нобелівку" дають не за розв'язання війн, а їх припинення...
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03.03.2026 09:38 Відповісти
так рудий їх і починає, шоби завершувати
щоправда не завжди із завершенням усе альо
але то таке (с)
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03.03.2026 09:39 Відповісти
Так у нього вже "премія миру" є, віджав у Машки Мачадо
Тепер можна й "бійку в пісочниці" влаштувати.
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03.03.2026 09:47 Відповісти
Так він і вимагав ту премію в минулому році, бо в планах на поточний вже була "сво" проти Ірану, щоб потенційно не проводити вибори до Конгресу через "надзвичайний стан".
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03.03.2026 09:45 Відповісти
А до цього США говорили зброя закінчується, не дамо Україні самим недостатньо.
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03.03.2026 09:39 Відповісти
так рудий ще казав, шо України надали понад 300 лярдів $ з 22-го, але їх так ніхто не бачив
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03.03.2026 09:41 Відповісти
От же брехун.... " Байден .... роздав так багато ************ озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не спромігся його замінити".... По-перше, Байден віддавав Україні зброю, яка відслужила свій термін, мала бути утилізована; так, віддава безкоштовно - але без затрат на утилізацію! По-друге - Байден віддавав зброю зі свого війська тільки з умовою її заміни на нову!

Байден, не будь дурнем, доведи це на документах!
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03.03.2026 09:40 Відповісти
не для того рудий став президентом, шоби комусь шось доводити
сказав рудий - значить так і є, хоча й ліпить завжди усе суперечливе та фантастично ліве
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03.03.2026 09:42 Відповісти
Це те падло риже котре верещало що для України немає зброї тому що самим не вистачає?
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03.03.2026 09:41 Відповісти
Доречі, аби Байден не передав Україні зброю і рашисти перемоги б то зараз рашисти б по повній впряглись би в війну на стороні ірану і америкосам на ближньому сході було б не дуже весело. До того ж Байден давав Україні все старйо. А половина американських ракетних систем які америкоси так піарили, виявилася недієздатними і неефективними в ******** війні і були відправлені виробнику на допрацювання і модернізацію
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03.03.2026 09:49 Відповісти
Тромб і Європа повинні дякувати Україні і в ноги цілувати. Бо взагалі то план Вісі Зла був в тому що вони одночасно виступлять проти Західної цівілізації. Сосія повинна піти в наступна Європу, іран і Сірія на ближній схід, Китай на Тайвань, а північна корея на південну. От тоді Захід і америкоси дійсно всралися б воювати одночасно проти всіх.
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03.03.2026 09:58 Відповісти
Тихо будь! - всіх посаджу на дупи! - в мене зброї догуя і ше трошки
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03.03.2026 09:45 Відповісти
Довбойоби й так і роблять - вічно воюють. Приклад, твій московський протеже (чи патрон хз). Розумні - перемагають у війнах з мінімальними втратами. Рейган не став бомбити СССР, що вже розвалювався. Просто посилив фінансовий тиск і переміг без втрат. Іран вже на ладан дихав. Треба було просто посилювати санкційний тиск та чекати. Але довбойоби не ******* чекати. Вони вічно воюють.
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03.03.2026 09:48 Відповісти
Потрібно у його промовах ставити якісь позначки або що, щоб розуміти, коли дід просто бреше, а коли бреше просто безтямно.
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03.03.2026 09:52 Відповісти
От пендос рудий.. зброї повно, а як Україні, то не висточає їм бідненьким.🤨
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03.03.2026 09:53 Відповісти
Пішли відмазки, що війну можна вести "вічно"..., бо за 3 дні не впоралися !
Ні перемогти Іран, ні закінчити війну в Україні....
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03.03.2026 09:54 Відповісти
Бреше, зброя в нього вже закінчились, переходять на рогатки по китайській технології. Він так казав ще недавно.
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03.03.2026 09:56 Відповісти
як Україні передати - то майже нема зброї, а он воно як)
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03.03.2026 09:58 Відповісти
Войну вести вічно він не зможе, бо таргани у його голові здохнуть раніше
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03.03.2026 10:00 Відповісти
Хитрий єврей Бібі розвів рудого, як котьонка. Тільки при цьому мудаку у нього зʼявилась можливість знищити Іранську диктатуру.
Ну, а зброю рудий йому надасть, це ж не Україні зброю давати.
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03.03.2026 10:02 Відповісти
Бонапарті Трампопоні... куєтворець з короною від футбольного Чіполліно
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03.03.2026 10:02 Відповісти
Хм, це вже було.
Мєдінскій, здається, з пафосом заявляв, що россія можєт воєвать вєчно.
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03.03.2026 10:04 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1148700.html Трамп звинуватив демократів у критиці ударів США та Ізраїлю по Ірану
Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social відреагував на критику демократів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану, зазначивши, що вони скаржаться лише через його дії, а якби він цього не зробив, звинувачували б у зворотному.
"Ліві радикальні демократи, партія, яка повністю заблукала, гірко скаржаться на дуже потрібну і важливу атаку Сполучених Штатів та Ізраїлю на Іран. Вони скаржаться лише тому, що я це зробив, і якби я цього не зробив, вони б кричали: "Чому ТРАМП не напав на Іран, він повинен був зробити це НЕГАЙНО?"", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що його політичні опоненти під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б нікого, незалежно від обставин.
"Це ті самі люди, які минулої ночі під час виступу зі зверненням "Про становище країни" не підтримали б НІКОГО, включаючи матір, яка втратила свою прекрасну доньку через нелегального іммігранта, великого і хороброго пілота вертольота, який отримав Почесну медаль Конгресу, або 100-річного ветерана-воїна, чия хоробрість - це легенда! Справа в тому, що що б я не робив, вони будуть на протилежному боці", - наголосив Трамп.
Президент додав, що попри критику з боку демократів, країна перебуває у сильній позиції.
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03.03.2026 10:05 Відповісти
Какой же м#дак рыжий. И снова копирует своего кумира, x#йла: "мы можем воевать вечно" и т.п.
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03.03.2026 10:14 Відповісти
вечно? ему осталось 35 месяцев чудить. Если раньше "случайно" не сдохнет
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03.03.2026 21:36 Відповісти
Американці...
- Люблю криваву різню зранку.
- А ти точно миротворець?
- Мир я ціню всім сердцем. І заради нього викошу старих, жінок та дітей.
/"Загін самогубців: Місія навиліт"/
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03.03.2026 10:23 Відповісти
тобто раныше просто ********* про обмежені запаси, щоб не давати зброю Україні. Правильно?
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03.03.2026 10:25 Відповісти
Це залежить від того що він називає середньої зброєю. Навіть він визнає що "high end" закінчується.
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03.03.2026 10:36 Відповісти
Грьобаний голупь міра!
***** намбер 2, той все своє правління вів війни за свою нафтогазову гегемонію, тепер цей його змінив. Якби воно в Ірані воювало за зміну режиму на демократичну владу, то можна було б співати оди і кантати, але не той випадок.
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03.03.2026 10:37 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1444 Сергій TARAN:
❗️Ризикну припустити - війна проти Ірану триватиме справді 4-5 тижнів. Її тривалість - повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить її він тоді, коли це йому буде вигідно.
А вигідно її завершити, певно, перед найголовнішою дипломатичної місією Трампа за його другу каденцію. На квітень запланована його зустрічі з Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І немає значення що відбуватиметься на полі бої. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем.
Задачі війни, які оголосив Трамп конкретні, але доволі гнучкі для інтерпретації: 1) знищення військово-промислового комплексу Ірану; 2) знищення його ядерної програми; 3) ліквідації загрози для національної безпеки США з боку уряду Ірану (тобто знищення військо-політичного керівництва Тегерану); 4) знищення проксі політичних утворень Ірану у регіоні (тобто ще раз - знищення військо-політичного керівництва Тегерану, але разом з союзницькими політичними рухами у регіоні).
Ці задачі цілком можливо виконати втиснути в заявлені терміни. Особливо, якщо додати до цього власні тлумачення і оцінки.
Аби їх досягти США точково випалюватимуть усі можливі локації, де знаходитимуться іранські військові виробництва, військові, їх політичні керівники, або військова техніка. І коли настане час для зустрічі з Сі - буде урочисто оголошена перемога. На цей час від технічної бази армії Ірану справді може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим - це буде справді джекпот. Але зараз у планах про це поки/вже не йдеться.
Є ще одна причина чому для Трампа важливо не затягувати із завершенням війни. Це специфіка американського законодавства. У США президент може застосовувати армію для військових операцій без згоди Конгресу 60 днів. Далі - треба згода Конгресу. Яку Трампу отримати буде важко. Хоча би тому, що підтримка іранської місії Трампа в американському суспільстві доволі низька. А в країні, між іншим, відбуваються проміжні вибори до Конгресу.
Тому Трампу треба завершувати війну у стислі терміни у будь-якому разі.
Наголошу, іранський режим має бути покараний. Насамперед, за підтримку війни Росії проти України. Аби усвідомити роль Ірану у війні проти України достатньо уявити собі наскільки війна була би іншою, якби не було Шахедів, технології яких Тегеран передав Москві. І це лише один приклад.
І немає значення за яких обставин це покарання відбуватиметься. Важливо лише, щоби це покарання відбулося якомога швидше.
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03.03.2026 12:55 Відповісти
путькина мрія про "багатополярний" світ збулася.
Поряд з його згасаючою звіздою з'явилася нова і більш яскрава, у якої все йде "по плану з випередженням плану" і може "воювати вічно" і дуже успішно.
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03.03.2026 16:03 Відповісти
Даремно йому премію миру не дали... Тепер він помститися всьому світу...
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03.03.2026 16:25 Відповісти
 
 