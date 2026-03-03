США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про "фактично необмежений" запас зброї у Штатів.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Запаси боєприпасів Сполучених Штатів середнього та вище середнього рівня ніколи не були більшими чи кращими — як мені сьогодні повідомили, ми маємо фактично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкраще озброєння інших країн!)" - зазначив лідер США.

За словами Трампа, у найвищому сегменті запас США непоганий, але його недостатньо. У цьому, за словами Трампа, винен Байден.

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"Велика кількість додаткового висококласного озброєння зберігається для нас у віддалених країнах...На щастя, я перебудував армію під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати укомплектовані та готові ПЕРЕМАГАТИ", - додав президент США.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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