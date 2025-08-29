Украина была "бездонной ямой для денег" при президентстве Байдена, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.

Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Байден позволил Зеленскому взять миллиарды долларов без плана урегулирования войны с Россией.

"То, что всегда глубоко беспокоило меня в этих отношениях, - это не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретно демократическая администрация Джо Байдена", - отметил Вэнс.

Вице-президент США отметил, что предыдущий глава Белого дома выделил 128 млрд долларов на помощь Украине после российского вторжения.

"Зеленский приезжал в Вашингтон, возвращался [в Украину] с 50 или 100 миллиардами без четкой цели, дипломатии или понимания, на что эти деньги пойдут. Это всегда меня раздражало гораздо больше, чем то, что Зеленский просил о помощи", - пояснил Вэнс.

Он отметил, что при Байдене США позволили превратить Украину в "бездонную яму для денег".

"Администрация Байдена не имела плана, как закончить войну, не имела реальной надежной теории, как предоставление еще ста миллиардов долларов решит проблему. Это было похоже на странную бездонную яму, куда мы бросали деньги, не имея реального плана урегулирования проблемы", - добавил Вэнс.

В то же время он заверил, что нынешняя власть США "достаточно согласована" с президентом Украины относительно дальнейших усилий ради мира и добавил, что Вашингтон "будет продолжать работать ради мира".

