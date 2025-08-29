РУС
Новости Заявления Вэнса
3 047 76

Украина была "бездонной ямой для денег" при президентстве Байдена, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.

Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Байден позволил Зеленскому взять миллиарды долларов без плана урегулирования войны с Россией.

"То, что всегда глубоко беспокоило меня в этих отношениях, - это не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретно демократическая администрация Джо Байдена", - отметил Вэнс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф помог определить основные вопросы для мира между РФ и Украиной, - Вэнс

Вице-президент США отметил, что предыдущий глава Белого дома выделил 128 млрд долларов на помощь Украине после российского вторжения.

"Зеленский приезжал в Вашингтон, возвращался [в Украину] с 50 или 100 миллиардами без четкой цели, дипломатии или понимания, на что эти деньги пойдут. Это всегда меня раздражало гораздо больше, чем то, что Зеленский просил о помощи", - пояснил Вэнс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю Украину, - Вэнс

Он отметил, что при Байдене США позволили превратить Украину в "бездонную яму для денег".

"Администрация Байдена не имела плана, как закончить войну, не имела реальной надежной теории, как предоставление еще ста миллиардов долларов решит проблему. Это было похоже на странную бездонную яму, куда мы бросали деньги, не имея реального плана урегулирования проблемы", - добавил Вэнс.

В то же время он заверил, что нынешняя власть США "достаточно согласована" с президентом Украины относительно дальнейших усилий ради мира и добавил, что Вашингтон "будет продолжать работать ради мира".

Читайте также: Путин обвел Вэнса вокруг пальца. Он не планирует прекращать войну, - The Telegraph

Автор: 

Байден Джо (2800) Зеленский Владимир (21750) США (27797) война в Украине (5880) Джей Ди Вэнс (137)
Топ комментарии
+30
конченный 3,14ДОР с накращенными глазами
29.08.2025 22:08 Ответить
29.08.2025 22:08 Ответить
+25
Миллиарды зарабатывала АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!!! А Украина была испытательным полигоном
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
29.08.2025 22:16 Ответить
29.08.2025 22:16 Ответить
+14
ще один бухалтєр.
29.08.2025 22:08 Ответить
29.08.2025 22:08 Ответить
конченный 3,14ДОР с накращенными глазами
29.08.2025 22:08 Ответить
29.08.2025 22:08 Ответить
***** то оп *****. Но Зе тырил как не в себе! Вы сомневаетесь?
29.08.2025 22:30 Ответить
29.08.2025 22:30 Ответить
а шо тут не так сказано?
29.08.2025 22:33 Ответить
29.08.2025 22:33 Ответить
Пам"ятаю день коли комісія демократів давила недодавила в Палаті й до повного ІТОГО по "кредіту та дебітудебіту "з допомоги в Україні...
Памятаюяк Швець розповідав що усі офшори МАРОДЕРНІ під контролем у ЦРУ - а де там те ЦРУ зараз? Під Тулсі Габбарт?
29.08.2025 22:37 Ответить
29.08.2025 22:37 Ответить
Vadym Sestritsyn #580662 бовдур, а комісія із США знайшла не цільове використання домопоги ?
29.08.2025 23:10 Ответить
29.08.2025 23:10 Ответить
маячня
30.08.2025 01:47 Ответить
30.08.2025 01:47 Ответить
ще один бухалтєр.
29.08.2025 22:08 Ответить
29.08.2025 22:08 Ответить
Ющенко, дивиться на американського побратима, з бухгалтерів!!
Ющенко, ТАК!?!?
29.08.2025 22:21 Ответить
29.08.2025 22:21 Ответить
дивний у вас асоциативний ряд.
29.08.2025 22:25 Ответить
29.08.2025 22:25 Ответить
План Трампа на бочку! - завжди шось гониш як з переляку - письменник ****!
29.08.2025 22:20 Ответить
29.08.2025 22:20 Ответить
Віцепрезидент США наголосив, що попередній очільник Білого дому виділив 128 млрд доларів на допомогу Україні після російського вторгнення.

А Трамп казав про 300+ мільярдів... Хто бреше?)
29.08.2025 22:10 Ответить
29.08.2025 22:10 Ответить
А як ви думаєте хто бреше? Раніше Трамп розповідав, що Україні Байден дав понад 550 млрд доларів.
29.08.2025 22:24 Ответить
29.08.2025 22:24 Ответить
вся трамбонівська срать. В них "гарні" вчителя - *****, кінь, піськов і так надалі
29.08.2025 22:31 Ответить
29.08.2025 22:31 Ответить
Ага... "у рижева єсть какой та план і он ево прідєржуєтся"
29.08.2025 22:12 Ответить
29.08.2025 22:12 Ответить
Кожні два тижні новий план.
29.08.2025 22:15 Ответить
29.08.2025 22:15 Ответить
Допомогу на відбиття російської агресії Венс називає бездонною ямою, яка розкрутила американський ВПК.
Тепер "грейт" Америка заробляє на продажі зброї.
29.08.2025 22:14 Ответить
29.08.2025 22:14 Ответить
Миллиарды зарабатывала АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!!! А Украина была испытательным полигоном
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
29.08.2025 22:16 Ответить
29.08.2025 22:16 Ответить
Ще і багато старья под списание нам передали, за полную стоимость, как за новое.
29.08.2025 22:56 Ответить
29.08.2025 22:56 Ответить
Кому - то американское старье - жизнь спасло
Нам тогда не до выпендрежа было
Наш- то президент все программы по вооружению прикрыл
Или вы уже забыли?
Спасибо скажите американцам
Если бы не они - может и Украины бы уже не было
29.08.2025 23:07 Ответить
29.08.2025 23:07 Ответить
Україна віддала 3-й по розміру ядерний потенціал, за гарантії тих же США і які нічого не зробили для захисту України !!! То хто кому винен !?
29.08.2025 23:23 Ответить
29.08.2025 23:23 Ответить
Безумовно, то що багатому - сміття, бідному - спасіння.
Але, зараз попрікати подачками, які завжди були ЗАПІЗНО - це низько
АЛе ж це Трамп, а Ді Венс - це, навіть, ще більше дно, ніж сам Трамп!
30.08.2025 00:05 Ответить
30.08.2025 00:05 Ответить
Я так про Венса не думаю
Если он станет президентом
Он развернется на 180 градусов
Венс точно - не путинская агентура ,как Трамп
Но он часть команды Трампа
Делает и говорит - то,что нужно Трампу
Как только Трамп уйдет - Венс заговорит по- другому
30.08.2025 00:09 Ответить
30.08.2025 00:09 Ответить
Судячі з його слів та заяв, але можливо ви знайомі особисто?
Венс - повний дебіл, ще гірший за Трампа.
І ненавидить Україну.
Можливо, я не правий, але хоч яких натаків на інше я не бачив і не чув
30.08.2025 00:15 Ответить
30.08.2025 00:15 Ответить
Я прошу прощения
А что - наш Владимир Александрович
Когда - либо засветился МОГУЧИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?
Или может - огромной любовью к Украине ?
Украину ,помнится ,Владимир Александрович сравнивал
С немецкой порноактрисой
Это же не помешало народу сделать Владимира Александровича
Лицом нации?
Не помню ,чтобы Венс называл АМЕРИКУ - ***......Ю
30.08.2025 00:19 Ответить
30.08.2025 00:19 Ответить
В том,что Венс не любит Украину - не вижу ничего криминального
Венс не обязан любить Украину
Ему вполне достаточно любить и защищать АМЕРИКУ
Одно знаю точно
Венс не позовёт американцев на шашлыки
Если будет знать,что Китай готовится напасть
30.08.2025 00:23 Ответить
30.08.2025 00:23 Ответить
Не нравится-не берите, воюйте своим.
29.08.2025 23:27 Ответить
29.08.2025 23:27 Ответить
Хто би в США заперечив йому, що Байден відправляв в Україну зброю, яка практично вичерпала свій ресурс і була Пентагоном списана для утилізації...

Не знайдеться таких...
29.08.2025 22:17 Ответить
29.08.2025 22:17 Ответить
Вона і зараз бездонна яма.
Поцікавтеся скільки розпиляно західного бабла на віртуальних вундервафлях.

Он хоча б Фламінго, що потужно "виробляє" Міндіч.
Правда в реалі є золоті унітази, а не ракети. Ну то таке...
29.08.2025 22:22 Ответить
29.08.2025 22:22 Ответить
А, я тут ВЕНСА підтримую, давалися гроші, ніхто не думав про економіку.
29.08.2025 22:23 Ответить
29.08.2025 22:23 Ответить
Anndrew Pershegub телепень гроши залишалися в США, а Україна отримувала ЗБРОЮ !!

США отримали РЕКЛАМУ своєї ЗБРОЇ
29.08.2025 22:26 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответить
.. Я все розумію , але підтримувати венса це - діагноз .
29.08.2025 23:25 Ответить
29.08.2025 23:25 Ответить
Це 73 %
29.08.2025 23:43 Ответить
29.08.2025 23:43 Ответить
Який чудовий підар, міг би бути у нас, шостим ефективним менеджером...
29.08.2025 22:23 Ответить
29.08.2025 22:23 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответить
Вот этот идиот думает что ещё три года продержаться на Байдене. ... вам , скоро импичмент. Слава Украине!
29.08.2025 22:24 Ответить
29.08.2025 22:24 Ответить
ЗЄ вже 6 років тримається на Пороху. І норм.
29.08.2025 22:35 Ответить
29.08.2025 22:35 Ответить
А шо там Байден?)Десь не чути.Невже гірше йому ніж Брюсу Вілісу?
29.08.2025 22:25 Ответить
29.08.2025 22:25 Ответить
на мою думку, байден просто обісрався. Після помилування власного синка і не відсвічює. Але, він був взмозі посадити трамбона за грати. І за подбуреннч до штурму БД, і за вкрадені таємні документи. В цілому 13 пунктів обвинувачення
29.08.2025 22:38 Ответить
29.08.2025 22:38 Ответить
Не гоніть на діда. Він тяжко хворіє.
29.08.2025 22:41 Ответить
29.08.2025 22:41 Ответить
хай лікується, як що це лікуєтьсчя
29.08.2025 22:43 Ответить
29.08.2025 22:43 Ответить
а зара у вас план надійний як швейцарський годинник
29.08.2025 22:26 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответить
30.08.2025 00:03 Ответить
30.08.2025 00:03 Ответить
Дивними, є і у тебе США, деякі істоти на посадах у Білому будинку!
Хоть вони лише мить, в історії Країни та Світу, але ж, і гадять вони чимало смердючого, своїй Країні, миттєво!!
Українців, цим не здивуєш, за 30 років, а особливо, з 2019 року!! Оманський сором, знайомий!
29.08.2025 22:26 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответить
Потрібно уточнювати. Кишені Зе-влади бездонна яма для грошей.
29.08.2025 22:27 Ответить
29.08.2025 22:27 Ответить
Взагалі-то ,гроші давались на життя країни, пенсії, зарплати, оборону.
Венсу б не завадило трохи емпатії мати до країни, яка стікає кровʼю.
29.08.2025 22:29 Ответить
29.08.2025 22:29 Ответить
Ну давалися вони багато на що...
29.08.2025 22:36 Ответить
29.08.2025 22:36 Ответить
І Трамп, і всі його придворні холуї кажучи, що ненавидять Байдена, Демократичну партію, насправді ненавидять демократію як систему.
29.08.2025 22:29 Ответить
29.08.2025 22:29 Ответить
Просто копия Зе и его команда. Как под копирку уродов привели во власть
29.08.2025 22:32 Ответить
29.08.2025 22:32 Ответить
мудрий меріканський нарід ...
29.08.2025 22:39 Ответить
29.08.2025 22:39 Ответить
ненавиджу соціалізм як систему
коли моє майно те що я заробив віддається якимось жебракам 😡
30.08.2025 01:31 Ответить
30.08.2025 01:31 Ответить
ну ми ж віддали своє майно жебракам з сша. Так що перетопчитеся
30.08.2025 01:51 Ответить
30.08.2025 01:51 Ответить
А в Афганістан ви скільки влили? В отой розсадник дикунів.
Україна виборює своє право на існування і ми - європейська нація з гідним майбутнім. Жлоби!
29.08.2025 22:33 Ответить
29.08.2025 22:33 Ответить
Жлоб небритий...
29.08.2025 22:34 Ответить
29.08.2025 22:34 Ответить
Ой дідько, ну чому ж американці вирішили обрати цих довб@***** саме зараз 😟
29.08.2025 22:34 Ответить
29.08.2025 22:34 Ответить
уже почав передвиборчу компанію
29.08.2025 22:39 Ответить
29.08.2025 22:39 Ответить
О дебіл! Ваші гроші залишалися у вашого ж ВПК! Розвантажувалися склади від всякого непотребу тіпа 777, 155мм снарядів, джавелінів і касетних хаймарсів. Створювалися робочі місця всередині США і стимулювалося виробництво. Чи не за це так бореться Трампон? Ох і дебіл. Ох і кончений...
29.08.2025 22:39 Ответить
29.08.2025 22:39 Ответить
Ваші доводи послухаєш і повіриш, що і економіці рашки війна тільки на користь. Але це ж маячня.
29.08.2025 23:16 Ответить
29.08.2025 23:16 Ответить
Ви не плутайте рашку з США. В них різні ситуації. Памʼятаєте? "Что русскому хорошо, то нємцу смєрть".
29.08.2025 23:18 Ответить
29.08.2025 23:18 Ответить
Видно, і очевидно, що Венс з Трампом специ по Байдену, а не в політиці і економіці. Звідкіля це вгодоване чудо?
29.08.2025 23:06 Ответить
29.08.2025 23:06 Ответить
Тепер команда трампа включила тумблєр по демонізації України і українців. Це знову технологія з кремлівської комори. Будуть намагатися втюхувати європейцям, що з нами справи вести дорого і не вигідно. Їм потрібні протести населення проти допомоги нам.
29.08.2025 23:06 Ответить
29.08.2025 23:06 Ответить
Не переоцінюйте роль саме України
Це, скоріше, черговий "камінь в город до сусідів", тобто демократів
Реднекі схавають будь-які цифри
30.08.2025 00:01 Ответить
30.08.2025 00:01 Ответить
Слава Трампу и Венсу, спасителям Украины!!!
29.08.2025 23:21 Ответить
29.08.2025 23:21 Ответить
Частина правди в цьому є, скільки було вкрадено - сам бог знає, скількох солдатів через недостачу матеріалів на фронті загинуло? ( До сих пір в шоці від того випадку коли якийсь недокомандир якогось підрозділу захапав 5 тепловізорів за лями гривень і спокійно тримав це вдома в сам був в халаті і тапочках, скільки бійців через цю злочинну кражу загинуло?! А скільки таких випадків ще ?
29.08.2025 23:22 Ответить
29.08.2025 23:22 Ответить
Що ти паскуда несеш, ну Трамп і команду зібрав ,але тут підвід господаря проговорився Україні адміністрація Байдена виділила 128 мільярдів допомоги ,але рудий жлоб заявляє про 350 мільярдів доларів .
29.08.2025 23:36 Ответить
29.08.2025 23:36 Ответить
А вцілому, що Байден був "ніякий", що Трамп - ще гірший...
29.08.2025 23:40 Ответить
29.08.2025 23:40 Ответить
Ну, може 50 мільярдів, може 100 навіть
А можливо - 50 мільйонів...
Дебілам різниці нема, аби шось пи...данути!
30.08.2025 00:00 Ответить
30.08.2025 00:00 Ответить
 
 