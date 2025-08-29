Украина была "бездонной ямой для денег" при президентстве Байдена, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.
Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Байден позволил Зеленскому взять миллиарды долларов без плана урегулирования войны с Россией.
"То, что всегда глубоко беспокоило меня в этих отношениях, - это не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретно демократическая администрация Джо Байдена", - отметил Вэнс.
Вице-президент США отметил, что предыдущий глава Белого дома выделил 128 млрд долларов на помощь Украине после российского вторжения.
"Зеленский приезжал в Вашингтон, возвращался [в Украину] с 50 или 100 миллиардами без четкой цели, дипломатии или понимания, на что эти деньги пойдут. Это всегда меня раздражало гораздо больше, чем то, что Зеленский просил о помощи", - пояснил Вэнс.
Он отметил, что при Байдене США позволили превратить Украину в "бездонную яму для денег".
"Администрация Байдена не имела плана, как закончить войну, не имела реальной надежной теории, как предоставление еще ста миллиардов долларов решит проблему. Это было похоже на странную бездонную яму, куда мы бросали деньги, не имея реального плана урегулирования проблемы", - добавил Вэнс.
В то же время он заверил, что нынешняя власть США "достаточно согласована" с президентом Украины относительно дальнейших усилий ради мира и добавил, что Вашингтон "будет продолжать работать ради мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Памятаюяк Швець розповідав що усі офшори МАРОДЕРНІ під контролем у ЦРУ - а де там те ЦРУ зараз? Під Тулсі Габбарт?
Ющенко, ТАК!?!?
А Трамп казав про 300+ мільярдів... Хто бреше?)
Тепер "грейт" Америка заробляє на продажі зброї.
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
Нам тогда не до выпендрежа было
Наш- то президент все программы по вооружению прикрыл
Или вы уже забыли?
Спасибо скажите американцам
Если бы не они - может и Украины бы уже не было
Але, зараз попрікати подачками, які завжди були ЗАПІЗНО - це низько
АЛе ж це Трамп, а Ді Венс - це, навіть, ще більше дно, ніж сам Трамп!
Если он станет президентом
Он развернется на 180 градусов
Венс точно - не путинская агентура ,как Трамп
Но он часть команды Трампа
Делает и говорит - то,что нужно Трампу
Как только Трамп уйдет - Венс заговорит по- другому
Венс - повний дебіл, ще гірший за Трампа.
І ненавидить Україну.
Можливо, я не правий, але хоч яких натаків на інше я не бачив і не чув
А что - наш Владимир Александрович
Когда - либо засветился МОГУЧИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?
Или может - огромной любовью к Украине ?
Украину ,помнится ,Владимир Александрович сравнивал
С немецкой порноактрисой
Это же не помешало народу сделать Владимира Александровича
Лицом нации?
Не помню ,чтобы Венс называл АМЕРИКУ - ***......Ю
Венс не обязан любить Украину
Ему вполне достаточно любить и защищать АМЕРИКУ
Одно знаю точно
Венс не позовёт американцев на шашлыки
Если будет знать,что Китай готовится напасть
Не знайдеться таких...
Поцікавтеся скільки розпиляно західного бабла на віртуальних вундервафлях.
Он хоча б Фламінго, що потужно "виробляє" Міндіч.
Правда в реалі є золоті унітази, а не ракети. Ну то таке...
США отримали РЕКЛАМУ своєї ЗБРОЇ
Хоть вони лише мить, в історії Країни та Світу, але ж, і гадять вони чимало смердючого, своїй Країні, миттєво!!
Українців, цим не здивуєш, за 30 років, а особливо, з 2019 року!! Оманський сором, знайомий!
Венсу б не завадило трохи емпатії мати до країни, яка стікає кровʼю.
коли моє майно те що я заробив віддається якимось жебракам 😡
Україна виборює своє право на існування і ми - європейська нація з гідним майбутнім. Жлоби!
Це, скоріше, черговий "камінь в город до сусідів", тобто демократів
Реднекі схавають будь-які цифри
А можливо - 50 мільйонів...
Дебілам різниці нема, аби шось пи...данути!