Вице-президент США Джей Ди Вэнс поверил в "уступки" российского диктатора Владимира Путина, которые оказались иллюзией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

По словам Вэнса, Кремль больше не стремится устранить власть в Киеве и обещает "гарантии безопасности" в рамках будущего урегулирования.

"Однако в реальности Путин не отказался внезапно от своего желания свергнуть прозападное правительство Киева и не обрел новой веры в существование Украины как государства. Правда заключается в том, что российский президент может сделать, а что - нет", - отмечается в статье.

Путин отказался от планов захвата всей Украины и теперь сосредотачивает внимание только на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Этот факт Вэнс не учел в своих оценках возможных уступок, отмечает The Telegraph.

Другое упущение касается реалий на местах. Так, по оценке Минобороны Британии, российским войскам понадобится 4,4 года, чтобы полностью захватить эти четыре области, не говоря уже о новом наступлении на Киев.

Хотя конкретных оценок нет, маловероятно, что Россия, учитывая ее ресурсы, сможет провести такую наступательную операцию, реализация которой может занять десятилетия. Вооруженные силы Москвы уже некачественные, а российская экономика демонстрирует реальные признаки спада, о чем свидетельствует рост цен на топливо. Таким образом, возникает вопрос, были ли "уступки", предложенные Путиным на Аляске, искренними, или же это был хитроумно подготовленный ответ, призванный убедить американцев в своей готовности к миру", - отмечает издание.

Что касается идеи "гарантий безопасности", то Кремль уже начал развенчивать то, что США, Украина и их европейские союзники называют уступкой. В частности, российские чиновники уже исключили возможность вмешательства Запада.

Однако Украина не согласится прекратить войну с Россией, если не будет иметь необходимых гарантий безопасности. И Киев не поддерживает идею Путина о том, что он мог бы выступить гарантом.

"Неожиданно заявленные Вэнсом "уступки" оказались не столько компромиссом, сколько демонстрацией того, что Путину удается водить американцев за нос, продолжая при этом изматывать украинскую оборону", - пишет издание.

