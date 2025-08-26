РУС
Путин обвел Вэнса вокруг пальца. Он не планирует прекращать войну, - The Telegraph

вице-президент США Венс о Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поверил в "уступки" российского диктатора Владимира Путина, которые оказались иллюзией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

По словам Вэнса, Кремль больше не стремится устранить власть в Киеве и обещает "гарантии безопасности" в рамках будущего урегулирования.

"Однако в реальности Путин не отказался внезапно от своего желания свергнуть прозападное правительство Киева и не обрел новой веры в существование Украины как государства. Правда заключается в том, что российский президент может сделать, а что - нет", - отмечается в статье.

Путин отказался от планов захвата всей Украины и теперь сосредотачивает внимание только на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Этот факт Вэнс не учел в своих оценках возможных уступок, отмечает The Telegraph.

Другое упущение касается реалий на местах. Так, по оценке Минобороны Британии, российским войскам понадобится 4,4 года, чтобы полностью захватить эти четыре области, не говоря уже о новом наступлении на Киев.

Хотя конкретных оценок нет, маловероятно, что Россия, учитывая ее ресурсы, сможет провести такую наступательную операцию, реализация которой может занять десятилетия. Вооруженные силы Москвы уже некачественные, а российская экономика демонстрирует реальные признаки спада, о чем свидетельствует рост цен на топливо.

Таким образом, возникает вопрос, были ли "уступки", предложенные Путиным на Аляске, искренними, или же это был хитроумно подготовленный ответ, призванный убедить американцев в своей готовности к миру", - отмечает издание.

Что касается идеи "гарантий безопасности", то Кремль уже начал развенчивать то, что США, Украина и их европейские союзники называют уступкой. В частности, российские чиновники уже исключили возможность вмешательства Запада.

Однако Украина не согласится прекратить войну с Россией, если не будет иметь необходимых гарантий безопасности. И Киев не поддерживает идею Путина о том, что он мог бы выступить гарантом.

"Неожиданно заявленные Вэнсом "уступки" оказались не столько компромиссом, сколько демонстрацией того, что Путину удается водить американцев за нос, продолжая при этом изматывать украинскую оборону", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Тот отказался от разговора, - The Guardian

путин владимир Джей Ди Вэнс
+15
Який піп(руда мавпа) - такий і прихід( обслуга рудої мавпи).
26.08.2025 07:57 Ответить
+12
Надули.
26.08.2025 07:58 Ответить
+12
Так там симбіоз довбой@бів.
26.08.2025 08:11 Ответить
Який піп(руда мавпа) - такий і прихід( обслуга рудої мавпи).
26.08.2025 07:57 Ответить
Венс ставить із себе крутяка, а на ділі лох-лохом.
26.08.2025 08:19 Ответить
Надули.
26.08.2025 07:58 Ответить
Венс, Вас "обманули, надули и кинули".
26.08.2025 08:00 Ответить
При чому надули насосом через задній прохід. От вже ж недоумки...
26.08.2025 08:50 Ответить
***** не тільки венса обвів навколо пальця в щей вставив свого стрючка йому і рудому деграданту.
26.08.2025 08:00 Ответить
Трамп напаскудив - хто вср ався - Венс!
26.08.2025 08:01 Ответить
Так там симбіоз довбой@бів.
26.08.2025 08:11 Ответить
Якщо трумп скотуеться в сталінщину, то Венс буде козлом відпущення в свій час.
26.08.2025 08:35 Ответить
а що там обманювати дурників цих, через 3 роки будуть інші а ***** диктатор з безмежною владою
26.08.2025 08:01 Ответить
Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад! Саша пушкин в данном случаи за венса! Прав был эфиоп!
26.08.2025 08:02 Ответить
Камеру́н?
26.08.2025 08:12 Ответить
Обвів навколо середнього пальця. А потім поклав той палець двом дурням (Доні і Вені) на голови.
26.08.2025 08:05 Ответить
Обмежені істоти керують світом
26.08.2025 08:08 Ответить
венс зі своїм серпом та кувалдою ,такий самий агент кремля як і трамп ,це вони відморозкі продвигають весь світ ,своєю спонтом довірою до кремля , дають московії час ,на виживання , з часів клінтона та обами , США андонами були і такими залишилися , як ще вдалося Порошенко ,примусити США грати у миротворців ,не знаю , мабудь тому, шо Петро геніальний Дипломат !...
26.08.2025 08:10 Ответить
Обвести імбецила навколо пальця. Чи й не досягнення.
26.08.2025 08:10 Ответить
Найобразливіши відоси від ШІ та карекатури, американці генерують саме про венса. Їх вже безліч і кожен збирає по сотні тисяч лайків і стільки ж образливих для венса коментів. Тому йому ніху не світить в політиці як і всьому оточенню доні. Саме через це це кодло вирішило більше не шифруватись під розумних, відстій так відстій)

Мага розкручує вже нового кандидата, а Тайм публікує все більше фото сім'ї нового лиця.
26.08.2025 08:14 Ответить
Bіцепрезидентa США Джей Ді Венсa, багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA (Make America Great Again або Зробімо Америку великою знову).

Політика справа цинічна.

Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".

Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.

У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.

Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.

«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.

Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
26.08.2025 08:20 Ответить
Венсу вже нічого ловити в політиці. Він ніякий вже не спадкоємець. Там є новий висуванець від мага з «ідеальною» родословною, де немає імігрантів і не білих, стрункі і довгоноги. Десь так. На венсі вже поставлено хрест, бо нікому не потрібен кандидат який ніде не може з'явитись аби його не освистали. Люди все частіше перекривають рух його кортежам, а осміювання його скоро сягне апогею)
26.08.2025 08:26 Ответить
Це робота Трампа.
Трамп ненавидить Венса за колишню критику, але терпів щоб виграти вибори (Венсу симпатували роботяги "ржавого поясу").
Тепер Венс з Маском - на вихід.
26.08.2025 08:36 Ответить
трам взяв венса лише заради одного: запобігти можливому імпічменту, або поїздці в даллас.
26.08.2025 10:08 Ответить
Наскільки все очевидно, що навіть не хочеться коментувати. "

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=-UC%2CPH-R


Из пучины первой мировой войны изверглось чудовище, которое потом назвали ленинизмом, положившее начало тотального истребления населения на 1\6 земной суши...

В прошлом столетии два злодея планетарного уровня Сталин и Гитлер бросили планету в ад второй мировой войны.

Что же станет с планетой если сойдутся, подобно Гитлеру и Сталину, Путин и Трамп, под осторожные пляски-кружения над разложенным костром т. Си!?

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02MduaYKCwqW6Qv7crfCNurJ92yXoyGLYvanZWRV6xK6FhNLWU5raxVhpCgiVqfch1l?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2023 г. ·
26.08.2025 08:34 Ответить
война - двигатель прогресса. Если народец выбрал таких представителей и хочет экшена, значит так тому и быть.
26.08.2025 08:36 Ответить
Путин отказался от планов захвата всей Украины и теперь сосредотачивает внимание только на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Этот факт Вэнс не учел в своих оценках возможных уступок.
экие вы наивные
26.08.2025 08:34 Ответить
«Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - Джей Ді Венс написав він своєму приятелю в лютому 2016 року. Цитування по Victor Litarchuk
26.08.2025 08:37 Ответить
А ніхто не вважає, що ніякого обману з сторони ***** нема? Мені ж здається, що він та Венс з МАГА діють заодно як спільники, використовуючи Трумпа, який геть з*їхав з глузду.
26.08.2025 08:45 Ответить
Кожен підар робить одну і туж помилку - розраховує, що саме його ***** призначить "коханою дружиною". Але помилка в тому що всі вони застарі - моль ******** значно молодших...
26.08.2025 08:45 Ответить
Кто эту идиотскую идею придумал, сколько нужно времени чтобы захватить четыре области. Англичане дадут своих солдат? Где их помощь на десятки миллиардов фунтов. 100 ф 16.... и.т.д. ?
Когда было 600 против 200 тысяч, соотношение 1 к 3 в пользу Украины. Сейчас наверное не в пользу Украины на линии фронта, и куча других факторов, как производство оружия...
26.08.2025 08:49 Ответить
Венс -лох.
26.08.2025 08:56 Ответить
***** вже не тільки навколо пальця всіх обводить, воно цей палець Венсу в сраку засунуло. А Тампону кулак в сраку вже засунуло і рухає ним в потрібному напрямку
26.08.2025 09:03 Ответить
Хоч і опосередковано, але - поки **** не схоче, кобель не вскоче...
26.08.2025 09:12 Ответить
Край необхідно ввести вікове обмеження для держслужбовців як запобіжник від склерозу та деменції
26.08.2025 09:19 Ответить
путін обожнює кидати таких нафарбованих педиків як венс
26.08.2025 09:23 Ответить
Та вони обидва, трумп з ******, водять весь світ навколо пальця..
А диванойоб з мерином лише під'їржують.
26.08.2025 09:32 Ответить
Я не вважаю, що "венс" такий наївний. Просто це змова трампа-путіна, щоб нагнути Україну. Поступово.
26.08.2025 09:35 Ответить
А я думав, що в Білому дурдомі тільки один ідіот, старий пирдун Донні, який хворий на всю голову... А тут виявляеться і Венс такий-же. Виходить, фюрер свинорейху ***** витирає свій тухес не тільки рудим Донні, а і ріденькою бородою, схожу на піхву Венса.
Да, в 2019 році я дивувався, як люди повірили Бені КАЛ.омойському і вибрали тупого блазня. А американці, сразок демократії, вибрали таких - же двух блазнів-дебілів як Трампон і Венс
26.08.2025 09:40 Ответить
А Венс підставив Трампа
26.08.2025 10:07 Ответить
"за оцінкою Міноборони Британії"....

далі можна не читати!
це ті самі оцінки, як і в американських ХЄРнералів, які давали Києву три дні в лютому 2022-ого....
26.08.2025 10:16 Ответить
Цей агент венс, майбутній презик сша, стоїть на трампліні агента трампа...
26.08.2025 10:31 Ответить
 
 