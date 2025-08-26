Путін обвів Венса навколо пальця. Він не планує припиняти війну, - The Telegraph
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повірив у "поступки" російського диктатора Володимира Путіна, які виявилися ілюзією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
За словами Венса, Кремль більше не прагне усунути владу в Києві й обіцяє "гарантії безпеки" в межах майбутнього врегулювання.
"Однак у реальності Путін не відмовився раптово від свого бажання повалити прозахідний уряд Києва і не знайшов нової віри в існування України як держави. Правда полягає в тому, що російський президент може зробити, а що ні", - наголошується в статті.
Путін відмовився від планів захоплення всієї України та тепер зосереджує увагу лише на Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Цей факт Венс не врахував у своїх оцінках можливих поступок, зазначає The Telegraph.
Інше упущення стосується реалій на місцях. Так, за оцінкою Міноборони Британії, російським військам знадобиться 4,4 року, щоб повністю захопити ці чотири області, не кажучи вже про новий наступ на Київ.
Хоча конкретних оцінок немає, малоймовірно, що Росія, враховуючи її ресурси, зможе провести таку наступальну операцію, реалізація якої може зайняти десятиліття. Збройні сили Москви вже неякісні, а російська економіка демонструє реальні ознаки спаду, про що свідчить зростання цін на паливо.
Таким чином, виникає питання, чи були "поступки", запропоновані Путіним на Алясці, щирими, або ж це була хитромудро підготовлена відповідь, покликана переконати американців у своїй готовності до миру", - зазначає видання.
Що стосується ідеї "гарантій безпеки", то Кремль уже почав розвінчувати те, що США, Україна та їхні європейські союзники називають поступкою. Зокрема, російські чиновники вже виключили можливість втручання Заходу.
Однак Україна не погодиться припинити війну з Росією, якщо не матиме необхідних гарантій безпеки. І Київ не підтримує ідею Путіна про те, що він міг би виступити гарантом.
"Несподівано заявлені Венсом "поступки" виявилися не стільки компромісом, скільки демонстрацією того, що Путіну вдається водити американців за носа, продовжуючи при цьому вимотувати українську оборону", - пише видання.
