Путін обвів Венса навколо пальця. Він не планує припиняти війну, - The Telegraph

віцепрезидент США Венс про Гренландію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повірив у "поступки" російського диктатора Володимира Путіна, які виявилися ілюзією.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Telegraph.

За словами Венса, Кремль більше не прагне усунути владу в Києві й обіцяє "гарантії безпеки" в межах майбутнього врегулювання. 

"Однак у реальності Путін не відмовився раптово від свого бажання повалити прозахідний уряд Києва і не знайшов нової віри в існування України як держави. Правда полягає в тому, що російський президент може зробити, а що ні", - наголошується в статті.

Путін відмовився від планів захоплення всієї України та тепер зосереджує увагу лише на Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Цей факт Венс не врахував у своїх оцінках можливих поступок, зазначає The Telegraph.

Інше упущення стосується реалій на місцях. Так, за оцінкою Міноборони Британії, російським військам знадобиться 4,4 року, щоб повністю захопити ці чотири області, не кажучи вже про новий наступ на Київ.

Хоча конкретних оцінок немає, малоймовірно, що Росія, враховуючи її ресурси, зможе провести таку наступальну операцію, реалізація якої може зайняти десятиліття. Збройні сили Москви вже неякісні, а російська економіка демонструє реальні ознаки спаду, про що свідчить зростання цін на паливо.

Таким чином, виникає питання, чи були "поступки", запропоновані Путіним на Алясці, щирими, або ж це була хитромудро підготовлена відповідь, покликана переконати американців у своїй готовності до миру",  -  зазначає видання.

Що стосується ідеї "гарантій безпеки", то Кремль уже почав розвінчувати те, що США, Україна та їхні європейські союзники називають поступкою. Зокрема, російські чиновники вже виключили можливість втручання Заходу.

Однак Україна не погодиться припинити війну з Росією, якщо не матиме необхідних гарантій безпеки. І Київ не підтримує ідею Путіна про те, що він міг би виступити гарантом.

"Несподівано заявлені Венсом "поступки" виявилися не стільки компромісом, скільки демонстрацією того, що Путіну вдається водити американців за носа, продовжуючи при цьому вимотувати українську оборону", - пише видання.

Топ коментарі
+16
Який піп(руда мавпа) - такий і прихід( обслуга рудої мавпи).
показати весь коментар
26.08.2025 07:57 Відповісти
+13
Так там симбіоз довбой@бів.
показати весь коментар
26.08.2025 08:11 Відповісти
+13
Венс ставить із себе крутяка, а на ділі лох-лохом.
показати весь коментар
26.08.2025 08:19 Відповісти
Який піп(руда мавпа) - такий і прихід( обслуга рудої мавпи).
показати весь коментар
26.08.2025 07:57 Відповісти
Венс ставить із себе крутяка, а на ділі лох-лохом.
показати весь коментар
26.08.2025 08:19 Відповісти
Надули.
показати весь коментар
26.08.2025 07:58 Відповісти
Венс, Вас "обманули, надули и кинули".
показати весь коментар
26.08.2025 08:00 Відповісти
При чому надули насосом через задній прохід. От вже ж недоумки...
показати весь коментар
26.08.2025 08:50 Відповісти
***** не тільки венса обвів навколо пальця в щей вставив свого стрючка йому і рудому деграданту.
показати весь коментар
26.08.2025 08:00 Відповісти
Трамп напаскудив - хто вср ався - Венс!
показати весь коментар
26.08.2025 08:01 Відповісти
Так там симбіоз довбой@бів.
показати весь коментар
26.08.2025 08:11 Відповісти
Якщо трумп скотуеться в сталінщину, то Венс буде козлом відпущення в свій час.
показати весь коментар
26.08.2025 08:35 Відповісти
а що там обманювати дурників цих, через 3 роки будуть інші а ***** диктатор з безмежною владою
показати весь коментар
26.08.2025 08:01 Відповісти
Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад! Саша пушкин в данном случаи за венса! Прав был эфиоп!
показати весь коментар
26.08.2025 08:02 Відповісти
Камеру́н?
показати весь коментар
26.08.2025 08:12 Відповісти
Обвів навколо середнього пальця. А потім поклав той палець двом дурням (Доні і Вені) на голови.
показати весь коментар
26.08.2025 08:05 Відповісти
Обмежені істоти керують світом
показати весь коментар
26.08.2025 08:08 Відповісти
венс зі своїм серпом та кувалдою ,такий самий агент кремля як і трамп ,це вони відморозкі продвигають весь світ ,своєю спонтом довірою до кремля , дають московії час ,на виживання , з часів клінтона та обами , США андонами були і такими залишилися , як ще вдалося Порошенко ,примусити США грати у миротворців ,не знаю , мабудь тому, шо Петро геніальний Дипломат !...
показати весь коментар
26.08.2025 08:10 Відповісти
Обвести імбецила навколо пальця. Чи й не досягнення.
показати весь коментар
26.08.2025 08:10 Відповісти
Найобразливіши відоси від ШІ та карекатури, американці генерують саме про венса. Їх вже безліч і кожен збирає по сотні тисяч лайків і стільки ж образливих для венса коментів. Тому йому ніху не світить в політиці як і всьому оточенню доні. Саме через це це кодло вирішило більше не шифруватись під розумних, відстій так відстій)

Мага розкручує вже нового кандидата, а Тайм публікує все більше фото сім'ї нового лиця.
показати весь коментар
26.08.2025 08:14 Відповісти
Bіцепрезидентa США Джей Ді Венсa, багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA (Make America Great Again або Зробімо Америку великою знову).

Політика справа цинічна.

Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".

Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.

У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.

Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.

«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.

Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
показати весь коментар
26.08.2025 08:20 Відповісти
Венсу вже нічого ловити в політиці. Він ніякий вже не спадкоємець. Там є новий висуванець від мага з «ідеальною» родословною, де немає імігрантів і не білих, стрункі і довгоноги. Десь так. На венсі вже поставлено хрест, бо нікому не потрібен кандидат який ніде не може з'явитись аби його не освистали. Люди все частіше перекривають рух його кортежам, а осміювання його скоро сягне апогею)
показати весь коментар
26.08.2025 08:26 Відповісти
Це робота Трампа.
Трамп ненавидить Венса за колишню критику, але терпів щоб виграти вибори (Венсу симпатували роботяги "ржавого поясу").
Тепер Венс з Маском - на вихід.
показати весь коментар
26.08.2025 08:36 Відповісти
трам взяв венса лише заради одного: запобігти можливому імпічменту, або поїздці в даллас.
показати весь коментар
26.08.2025 10:08 Відповісти
Наскільки все очевидно, що навіть не хочеться коментувати. "

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=-UC%2CPH-R


Из пучины первой мировой войны изверглось чудовище, которое потом назвали ленинизмом, положившее начало тотального истребления населения на 1\6 земной суши...

В прошлом столетии два злодея планетарного уровня Сталин и Гитлер бросили планету в ад второй мировой войны.

Что же станет с планетой если сойдутся, подобно Гитлеру и Сталину, Путин и Трамп, под осторожные пляски-кружения над разложенным костром т. Си!?

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02MduaYKCwqW6Qv7crfCNurJ92yXoyGLYvanZWRV6xK6FhNLWU5raxVhpCgiVqfch1l?__cft__[0]=AZVZ26-X0P9-AaMNNFsVtEpOthBJMHUh4dHucwtaozOTt9oyx7llwuA5B6f0hUnFImA3IDdtAn6h52ODqVcykQiPjLC-cWS6G2jAP7TKX_vVn7IH6naYRGMP1iTitgQDrWsy-QZbCuEafkZyM0r9xnLu7upLE9i6qileOGc72jWvhQ&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2023 г. ·
показати весь коментар
26.08.2025 08:34 Відповісти
война - двигатель прогресса. Если народец выбрал таких представителей и хочет экшена, значит так тому и быть.
показати весь коментар
26.08.2025 08:36 Відповісти
Путин отказался от планов захвата всей Украины и теперь сосредотачивает внимание только на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Этот факт Вэнс не учел в своих оценках возможных уступок.
экие вы наивные
показати весь коментар
26.08.2025 08:34 Відповісти
«Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - Джей Ді Венс написав він своєму приятелю в лютому 2016 року. Цитування по Victor Litarchuk
показати весь коментар
26.08.2025 08:37 Відповісти
А ніхто не вважає, що ніякого обману з сторони ***** нема? Мені ж здається, що він та Венс з МАГА діють заодно як спільники, використовуючи Трумпа, який геть з*їхав з глузду.
показати весь коментар
26.08.2025 08:45 Відповісти
Кожен підар робить одну і туж помилку - розраховує, що саме його ***** призначить "коханою дружиною". Але помилка в тому що всі вони застарі - моль ******** значно молодших...
показати весь коментар
26.08.2025 08:45 Відповісти
Кто эту идиотскую идею придумал, сколько нужно времени чтобы захватить четыре области. Англичане дадут своих солдат? Где их помощь на десятки миллиардов фунтов. 100 ф 16.... и.т.д. ?
Когда было 600 против 200 тысяч, соотношение 1 к 3 в пользу Украины. Сейчас наверное не в пользу Украины на линии фронта, и куча других факторов, как производство оружия...
показати весь коментар
26.08.2025 08:49 Відповісти
Венс -лох.
показати весь коментар
26.08.2025 08:56 Відповісти
***** вже не тільки навколо пальця всіх обводить, воно цей палець Венсу в сраку засунуло. А Тампону кулак в сраку вже засунуло і рухає ним в потрібному напрямку
показати весь коментар
26.08.2025 09:03 Відповісти
Хоч і опосередковано, але - поки **** не схоче, кобель не вскоче...
показати весь коментар
26.08.2025 09:12 Відповісти
Край необхідно ввести вікове обмеження для держслужбовців як запобіжник від склерозу та деменції
показати весь коментар
26.08.2025 09:19 Відповісти
путін обожнює кидати таких нафарбованих педиків як венс
показати весь коментар
26.08.2025 09:23 Відповісти
Та вони обидва, трумп з ******, водять весь світ навколо пальця..
А диванойоб з мерином лише під'їржують.
показати весь коментар
26.08.2025 09:32 Відповісти
Я не вважаю, що "венс" такий наївний. Просто це змова трампа-путіна, щоб нагнути Україну. Поступово.
показати весь коментар
26.08.2025 09:35 Відповісти
А я думав, що в Білому дурдомі тільки один ідіот, старий пирдун Донні, який хворий на всю голову... А тут виявляеться і Венс такий-же. Виходить, фюрер свинорейху ***** витирає свій тухес не тільки рудим Донні, а і ріденькою бородою, схожу на піхву Венса.
Да, в 2019 році я дивувався, як люди повірили Бені КАЛ.омойському і вибрали тупого блазня. А американці, сразок демократії, вибрали таких - же двух блазнів-дебілів як Трампон і Венс
показати весь коментар
26.08.2025 09:40 Відповісти
А Венс підставив Трампа
показати весь коментар
26.08.2025 10:07 Відповісти
"за оцінкою Міноборони Британії"....

далі можна не читати!
це ті самі оцінки, як і в американських ХЄРнералів, які давали Києву три дні в лютому 2022-ого....
показати весь коментар
26.08.2025 10:16 Відповісти
Цей агент венс, майбутній презик сша, стоїть на трампліні агента трампа...
показати весь коментар
26.08.2025 10:31 Відповісти
Венс- повний лошара!!!!
показати весь коментар
26.08.2025 10:59 Відповісти
Новий анекдот: "Розумний Дж.Д.Венс"
показати весь коментар
26.08.2025 11:13 Відповісти
 
 