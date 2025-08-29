РУС
1 780 51

США хотят защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства, - Вэнс

Венс прокомментировал территориальную целостность Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ и не допустить захвата Россией всей страны.

Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.

Вэнс рассказал, что у него и президента США Дональда Трампа было "несколько хороших разговоров" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Чиновник пообещал, что США продолжат процесс ради мира в Украине.

"Думаю, по этому вопросу мы достаточно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда россияне, продолжая воевать, на самом деле ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", - сказал Вэнс.

Вице-президент добавил, что сейчас лучше всего для всех, в том числе и для США, прекратить убийства и привести все к мирному урегулированию в Украине.

+8
Чергова балаканина без змісту та наслідкив
29.08.2025 17:33
+6
Це жарт?
29.08.2025 17:33
+6
"Нє нада слов,помогітє матєріально!"
29.08.2025 17:34
Це жарт?
29.08.2025 17:33
29.08.2025 17:55
Карикатури-як засіб правоти подляцької ботоферми. Старі методички.
29.08.2025 18:07
Львівському фальшивому кельту не ндравіцца. А як тобі ця картинка, убогий?
29.08.2025 18:12
То не ти зліпив карикатуру,ти її вкрав.
Якщо сам щось зліпиш-тоді можеш похвалитись.
В інтернеті їх тисячі,як на слугу так і на його хазяїна.
29.08.2025 18:21
Козломордий знову бреше. Достойний учень свого вчителя Трампа.
29.08.2025 18:44
Чергова балаканина без змісту та наслідкив
29.08.2025 17:33
Коли вже мине той термін вручення нобелівки, щоб цей покидьок перестав лизать діду сраку?
29.08.2025 17:33
"Нє нада слов,помогітє матєріально!"
29.08.2025 17:34
Цікаво, що він має на увазі під терміном "територіальна цілісність"? Крим підпадає туди, чи це за межами його уявлення про "територіальну цілісність"?
29.08.2025 17:34
Кацапня зрозуміла, що не може завоювати всю Україну і під виглядом мирної угоди ***** просить тампона схилити Україну до відмови від своїх територій де ***** зараз своїх вонючих орків тримає?
29.08.2025 17:35
о! венс знайшов ложку для перевзування?
29.08.2025 17:35
Трамп і венс-тупой і ще тупіше тупого,
29.08.2025 17:35
люди ******* 🍝 спагетті
навіть на вухах.

смачно...

.
29.08.2025 17:36
вони не тупі, а роблять заплановану стратегію давити Україну. а для цього треба молоти всяку ахінею
29.08.2025 17:39
США хотять захистити теротериальну цілісність України при:
Обамі,
Трампі,
Байдені,
знову Трампі....

і Венс теж буде пАттужно захищати, як стане президентом США.

.
29.08.2025 17:35
теротериальну
29.08.2025 17:45
а що не так ?

перевіряється через слово ТРО

.
29.08.2025 17:53
якщо стане...
29.08.2025 18:35
щось забагато венса, зливають донні?
29.08.2025 17:36
трамп в просрації - не знає що вже далі молоти

дедлайн наближається

.
29.08.2025 17:39
зливають венса... який візьме на себе все лайно...
29.08.2025 17:41
І тут наш Бубочка зрозумів, що він зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
29.08.2025 17:36
"прагне зберегти територіальну цілісність України" - це щось нове! Трамп про це знає?
29.08.2025 17:37
не пзди, одне виключає інше. І що найсмішніше, якщо ці покидьки досягнуть того, що прагнуть, вони стануть наступними.
29.08.2025 17:37
пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву (улюблена приказка мого тата)
29.08.2025 17:38
Томагавки і ще раз Томагавки самый короткий шлях до миру
29.08.2025 17:40
Навіть якби Трамп передав Україні Томагавки, то і в цьому випадку навряд чи , поки Трамп - президент, ми коли небудь отримаємо дозвіл США на застосування Томагавків по цілям на території РФ. "Стоп-кнопку" до будь-якої далекобійної американської зброї Держдеп завжди триматиме під контролем.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:50 Ответить
Трампогавки
29.08.2025 17:50
Дивне в віцепрезидента США Венса розуміння територіальної цілісності України...
Невже і прагнення до територіальної цілісністі США допускає втрату територій США в обмін на мирну угоду з військовими злочинцями та терористами?
29.08.2025 17:43
уже все устали слушать намазанного рыжого деда 50, 10, две недели -поэтому на арене Венс
29.08.2025 17:45
Врёшь бородатая собака! США во главе с агентом кгб трампом хотят сдать Украину путину!
29.08.2025 17:50
29.08.2025 18:07
випхали нового шоумена
29.08.2025 17:51
Буквально, з його висеру (див. цитату в інфі) - територіальну цілісність України він розуміє не інакше, як "щоб Росія захопила всю Україну".
Не дай Боже, - дермак, ЕрЗе погодяться на таке...
29.08.2025 18:04
А ЭТО что такое ?????
Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.

Про це пише https://www.theatlantic.com/national-security/archive/2025/08/us-russia-diplomacy-europe/684034/ The Atlantic …

У них там в омерике дебит с кредитом не сходится …
Дэбилы .
29.08.2025 18:14
Венс, а США не хочуть категорично вимагати від країни-агресора росії, аби вона припинила військові дії проти України й прибралася геть з її суверенної території?
29.08.2025 18:15
Свого часу Даладьє та Чемберлен теж хотіли зберігти територіальну цілісність Чехії. Вони не хотіли, щоб Гітлер захопив усю Чехію. Так було укладено Мюнхенську угоду, а через півроку, Європа та світ отримали найкровавішу війну.

Звісно, вчити історію, то не для Венса...
29.08.2025 18:16
У тебя жена - из Индии
Ты даже с ее помощью не можешь на Индию повлиять
Разосрались с Индией так,
Что она скоро с Китаем начнет дружить
На каких помойках нашли всех этих пацанов из Белого дома?
Стыдоба!!!
29.08.2025 18:21
Хочуть, але не можуть.
29.08.2025 18:26
****.....бол.
29.08.2025 18:28
Два питання до тутешніх потужних воїнів клавіатуристів:

1. Чи виглядає зараз ситуація так, що ми можемо щось силою звільнити і не втратити більше (я про території, людські життя тут, нажаль, ніхто не рахує і не вважає цінністю)?

2. Коли клавіатуру поміняєте на щось, небезпечніше для ворога (раз ви такі войовничі)?
29.08.2025 18:29
Ви так,бачу старається з однією і тією самою методичкою...Скажіть чесно-є реальний варіант з'їбатися за кордон. А потім громадянство отримати в перспективі. Але за віком не проходите. Ну, буває. Може пощастить якось через Тису.
29.08.2025 18:38
Методичкою? То так тепер бажання миру називається?

І так, варіант є і не один і я навіть по віку проходжу (мені 24 і 2 місяці), але наша держава незаконно мене утримує тут, та й не тільки мене - мільйони чоловіків.
29.08.2025 19:03
А в чому незаконність?
29.08.2025 19:17
Хто сказав цьому довбой@бу що лише їхні нікчемні потуги не дають кацапні захопити всю Україну? Хтось може пояснити цьому дегенерату що два плюс два це чотири? А не п'ять. Не сім. І не два.
29.08.2025 18:34
мабудь Меланія не
дала венсу
29.08.2025 18:51
Яке марення ! Вони все роблять навпаки !
29.08.2025 18:57
Так українці не проти, тільки за
29.08.2025 19:06
Не вірю жодному слову
29.08.2025 19:06
мало просто хотіть, треба ще щось і робить
29.08.2025 19:16
 
 