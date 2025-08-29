США хотят защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ и не допустить захвата Россией всей страны.

Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.

Вэнс рассказал, что у него и президента США Дональда Трампа было "несколько хороших разговоров" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Чиновник пообещал, что США продолжат процесс ради мира в Украине.

"Думаю, по этому вопросу мы достаточно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда россияне, продолжая воевать, на самом деле ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", - сказал Вэнс.

Вице-президент добавил, что сейчас лучше всего для всех, в том числе и для США, прекратить убийства и привести все к мирному урегулированию в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы сами будут решать, какими будут территориальные границы их страны, - Вэнс