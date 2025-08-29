США хотят защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ и не допустить захвата Россией всей страны.
Об этом он сказал в интервью USA Today, информирует Цензор.НЕТ.
Вэнс рассказал, что у него и президента США Дональда Трампа было "несколько хороших разговоров" с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Чиновник пообещал, что США продолжат процесс ради мира в Украине.
"Думаю, по этому вопросу мы достаточно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда россияне, продолжая воевать, на самом деле ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", - сказал Вэнс.
Вице-президент добавил, что сейчас лучше всего для всех, в том числе и для США, прекратить убийства и привести все к мирному урегулированию в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо сам щось зліпиш-тоді можеш похвалитись.
В інтернеті їх тисячі,як на слугу так і на його хазяїна.
навіть на вухах.
смачно...
.
Обамі,
Трампі,
Байдені,
знову Трампі....
і Венс теж буде пАттужно захищати, як стане президентом США.
.
перевіряється через слово ТРО
.
дедлайн наближається
.
Невже і прагнення до територіальної цілісністі США допускає втрату територій США в обмін на мирну угоду з військовими злочинцями та терористами?
Не дай Боже, - дермак, ЕрЗе погодяться на таке...
Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.
Про це пише https://www.theatlantic.com/national-security/archive/2025/08/us-russia-diplomacy-europe/684034/ The Atlantic …
У них там в омерике дебит с кредитом не сходится …
Дэбилы .
Звісно, вчити історію, то не для Венса...
Ты даже с ее помощью не можешь на Индию повлиять
Разосрались с Индией так,
Что она скоро с Китаем начнет дружить
На каких помойках нашли всех этих пацанов из Белого дома?
Стыдоба!!!
1. Чи виглядає зараз ситуація так, що ми можемо щось силою звільнити і не втратити більше (я про території, людські життя тут, нажаль, ніхто не рахує і не вважає цінністю)?
2. Коли клавіатуру поміняєте на щось, небезпечніше для ворога (раз ви такі войовничі)?
І так, варіант є і не один і я навіть по віку проходжу (мені 24 і 2 місяці), але наша держава незаконно мене утримує тут, та й не тільки мене - мільйони чоловіків.
дала венсу