США хочуть захистити територіальну цілісність України та припинити вбивства, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди з РФ та не допустити захоплення Росією всієї країни.
Про це він сказав в інтерв'ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ.
Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було "кілька хороших розмов" із українським президентом Володимиром Зеленським.
Посадовець пообіцяв, що США продовжать процес заради миру в Україні.
"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - сказав Венс.
Віцепрезидент додав, що зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо сам щось зліпиш-тоді можеш похвалитись.
В інтернеті їх тисячі,як на слугу так і на його хазяїна.
навіть на вухах.
смачно...
.
Обамі,
Трампі,
Байдені,
знову Трампі....
і Венс теж буде пАттужно захищати, як стане президентом США.
.
перевіряється через слово ТРО
.
дедлайн наближається
.
Невже і прагнення до територіальної цілісністі США допускає втрату територій США в обмін на мирну угоду з військовими злочинцями та терористами?
Не дай Боже, - дермак, ЕрЗе погодяться на таке...
Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.
Про це пише https://www.theatlantic.com/national-security/archive/2025/08/us-russia-diplomacy-europe/684034/ The Atlantic …
У них там в омерике дебит с кредитом не сходится …
Дэбилы .
Звісно, вчити історію, то не для Венса...
Ты даже с ее помощью не можешь на Индию повлиять
Разосрались с Индией так,
Что она скоро с Китаем начнет дружить
На каких помойках нашли всех этих пацанов из Белого дома?
Стыдоба!!!
1. Чи виглядає зараз ситуація так, що ми можемо щось силою звільнити і не втратити більше (я про території, людські життя тут, нажаль, ніхто не рахує і не вважає цінністю)?
2. Коли клавіатуру поміняєте на щось, небезпечніше для ворога (раз ви такі войовничі)?