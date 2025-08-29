УКР
США хочуть захистити територіальну цілісність України та припинити вбивства, - Венс

Венс прокоментував територіальну цілісність України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди з РФ та не допустити захоплення Росією всієї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ.

Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було "кілька хороших розмов" із українським президентом Володимиром Зеленським.

Посадовець пообіцяв, що США продовжать процес заради миру в Україні.

"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - сказав Венс.

Віцепрезидент додав, що зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс

США (24165) територіальна цілісність (214) війна в Україні (5926) Джей Ді Венс (140)
Топ коментарі
+7
Чергова балаканина без змісту та наслідкив
показати весь коментар
29.08.2025 17:33 Відповісти
+6
Це жарт?
показати весь коментар
29.08.2025 17:33 Відповісти
+5
"Нє нада слов,помогітє матєріально!"
показати весь коментар
29.08.2025 17:34 Відповісти
Це жарт?
показати весь коментар
29.08.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 17:55 Відповісти
Карикатури-як засіб правоти подляцької ботоферми. Старі методички.
показати весь коментар
29.08.2025 18:07 Відповісти
Львівському фальшивому кельту не ндравіцца. А як тобі ця картинка, убогий?
показати весь коментар
29.08.2025 18:12 Відповісти
То не ти зліпив карикатуру,ти її вкрав.
Якщо сам щось зліпиш-тоді можеш похвалитись.
В інтернеті їх тисячі,як на слугу так і на його хазяїна.
показати весь коментар
29.08.2025 18:21 Відповісти
Козломордий знову бреше. Достойний учень свого вчителя Трампа.
показати весь коментар
29.08.2025 18:44 Відповісти
Чергова балаканина без змісту та наслідкив
показати весь коментар
29.08.2025 17:33 Відповісти
Коли вже мине той термін вручення нобелівки, щоб цей покидьок перестав лизать діду сраку?
показати весь коментар
29.08.2025 17:33 Відповісти
"Нє нада слов,помогітє матєріально!"
показати весь коментар
29.08.2025 17:34 Відповісти
Цікаво, що він має на увазі під терміном "територіальна цілісність"? Крим підпадає туди, чи це за межами його уявлення про "територіальну цілісність"?
показати весь коментар
29.08.2025 17:34 Відповісти
Кацапня зрозуміла, що не може завоювати всю Україну і під виглядом мирної угоди ***** просить тампона схилити Україну до відмови від своїх територій де ***** зараз своїх вонючих орків тримає?
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
о! венс знайшов ложку для перевзування?
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
Трамп і венс-тупой і ще тупіше тупого,
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
люди ******* 🍝 спагетті
навіть на вухах.

смачно...

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:36 Відповісти
вони не тупі, а роблять заплановану стратегію давити Україну. а для цього треба молоти всяку ахінею
показати весь коментар
29.08.2025 17:39 Відповісти
США хотять захистити теротериальну цілісність України при:
Обамі,
Трампі,
Байдені,
знову Трампі....

і Венс теж буде пАттужно захищати, як стане президентом США.

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
теротериальну
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
а що не так ?

перевіряється через слово ТРО

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:53 Відповісти
якщо стане...
показати весь коментар
29.08.2025 18:35 Відповісти
щось забагато венса, зливають донні?
показати весь коментар
29.08.2025 17:36 Відповісти
трамп в просрації - не знає що вже далі молоти

дедлайн наближається

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:39 Відповісти
зливають венса... який візьме на себе все лайно...
показати весь коментар
29.08.2025 17:41 Відповісти
І тут наш Бубочка зрозумів, що він зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
показати весь коментар
29.08.2025 17:36 Відповісти
"прагне зберегти територіальну цілісність України" - це щось нове! Трамп про це знає?
показати весь коментар
29.08.2025 17:37 Відповісти
не пзди, одне виключає інше. І що найсмішніше, якщо ці покидьки досягнуть того, що прагнуть, вони стануть наступними.
показати весь коментар
29.08.2025 17:37 Відповісти
пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву (улюблена приказка мого тата)
показати весь коментар
29.08.2025 17:38 Відповісти
Томагавки і ще раз Томагавки самый короткий шлях до миру
показати весь коментар
29.08.2025 17:40 Відповісти
Навіть якби Трамп передав Україні Томагавки, то і в цьому випадку навряд чи , поки Трамп - президент, ми коли небудь отримаємо дозвіл США на застосування Томагавків по цілям на території РФ. "Стоп-кнопку" до будь-якої далекобійної американської зброї Держдеп завжди триматиме під контролем.
показати весь коментар
29.08.2025 17:50 Відповісти
Трампогавки
показати весь коментар
29.08.2025 17:50 Відповісти
Дивне в віцепрезидента США Венса розуміння територіальної цілісності України...
Невже і прагнення до територіальної цілісністі США допускає втрату територій США в обмін на мирну угоду з військовими злочинцями та терористами?
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
уже все устали слушать намазанного рыжого деда 50, 10, две недели -поэтому на арене Венс
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
Врёшь бородатая собака! США во главе с агентом кгб трампом хотят сдать Украину путину!
показати весь коментар
29.08.2025 17:50 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 18:07 Відповісти
випхали нового шоумена
показати весь коментар
29.08.2025 17:51 Відповісти
Буквально, з його висеру (див. цитату в інфі) - територіальну цілісність України він розуміє не інакше, як "щоб Росія захопила всю Україну".
Не дай Боже, - дермак, ЕрЗе погодяться на таке...
показати весь коментар
29.08.2025 18:04 Відповісти
А ЭТО что такое ?????
Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.

Про це пише https://www.theatlantic.com/national-security/archive/2025/08/us-russia-diplomacy-europe/684034/ The Atlantic …

У них там в омерике дебит с кредитом не сходится …
Дэбилы .
показати весь коментар
29.08.2025 18:14 Відповісти
Венс, а США не хочуть категорично вимагати від країни-агресора росії, аби вона припинила військові дії проти України й прибралася геть з її суверенної території?
показати весь коментар
29.08.2025 18:15 Відповісти
Свого часу Даладьє та Чемберлен теж хотіли зберігти територіальну цілісність Чехії. Вони не хотіли, щоб Гітлер захопив усю Чехію. Так було укладено Мюнхенську угоду, а через півроку, Європа та світ отримали найкровавішу війну.

Звісно, вчити історію, то не для Венса...
показати весь коментар
29.08.2025 18:16 Відповісти
У тебя жена - из Индии
Ты даже с ее помощью не можешь на Индию повлиять
Разосрались с Индией так,
Что она скоро с Китаем начнет дружить
На каких помойках нашли всех этих пацанов из Белого дома?
Стыдоба!!!
показати весь коментар
29.08.2025 18:21 Відповісти
Хочуть, але не можуть.
показати весь коментар
29.08.2025 18:26 Відповісти
****.....бол.
показати весь коментар
29.08.2025 18:28 Відповісти
Два питання до тутешніх потужних воїнів клавіатуристів:

1. Чи виглядає зараз ситуація так, що ми можемо щось силою звільнити і не втратити більше (я про території, людські життя тут, нажаль, ніхто не рахує і не вважає цінністю)?

2. Коли клавіатуру поміняєте на щось, небезпечніше для ворога (раз ви такі войовничі)?
показати весь коментар
29.08.2025 18:29 Відповісти
Ви так,бачу старається з однією і тією самою методичкою...Скажіть чесно-є реальний варіант з'їбатися за кордон. А потім громадянство отримати в перспективі. Але за віком не проходите. Ну, буває. Може пощастить якось через Тису.
показати весь коментар
29.08.2025 18:38 Відповісти
Хто сказав цьому довбой@бу що лише їхні нікчемні потуги не дають кацапні захопити всю Україну? Хтось може пояснити цьому дегенерату що два плюс два це чотири? А не п'ять. Не сім. І не два.
показати весь коментар
29.08.2025 18:34 Відповісти
 
 