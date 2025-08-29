США хочуть захистити територіальну цілісність України та припинити вбивства, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди з РФ та не допустити захоплення Росією всієї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ.

Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було "кілька хороших розмов" із українським президентом Володимиром Зеленським.

Посадовець пообіцяв, що США продовжать процес заради миру в Україні.

"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - сказав Венс.

Віцепрезидент додав, що зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання в Україні.

