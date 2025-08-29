Уиткофф помог определить основные вопросы для мира между РФ и Украиной, - Вэнс раскритиковал статью Politico
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал статью Politico, в которой говорилось о некомпетентности спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Он назвал усилия своего американского коллеги важными для достижения мира между РФ и Украиной.
Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
Вэнс назвал статью автора Фелиции Шварц "журналистской некомпетентностью" и "операцией иностранного влияния, направленной во вред администрации" Трампа.
В частности, чиновника возмутило, что спецпосланника президента США критикуют анонимные источники Politico, тогда как в статье не упомянули публичные комментарии в его поддержку.
Затем Вэнс перешел к личным нападкам на Фелицию Шварц, назвав ее "человеком, который написал этот мусор", и риторически спросив, почему анонимные источники решили рассказать ей о Уиткоффе именно в этот момент.
"Чтобы прояснить ситуацию: Стив Уиткофф является бесценным членом нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали россияне и на что они согласились. (Поверьте, я видел эту информацию.) Результатом его переговоров является то, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до набора четко определенных вопросов, а именно: гарантий безопасности и территориальных уступок.
Возможно, мы заключим мир, а возможно, и нет. Если заключим, то это будет благодаря тому, что Стив Уиткофф и президент США работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны основных СМИ", - добавил вице-президент США.
Напомним, ранее издание Politico написало, что некоторые европейские, американские и украинские чиновники с недовольством оценивают работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
