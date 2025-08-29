РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Заявления Вэнса
1 654 19

Уиткофф помог определить основные вопросы для мира между РФ и Украиной, - Вэнс раскритиковал статью Politico

Венс похвалил Виткоффа за его усилия для мира в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал статью Politico, в которой говорилось о некомпетентности спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Он назвал усилия своего американского коллеги важными для достижения мира между РФ и Украиной.

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Вэнс назвал статью автора Фелиции Шварц "журналистской некомпетентностью" и "операцией иностранного влияния, направленной во вред администрации" Трампа.

В частности, чиновника возмутило, что спецпосланника президента США критикуют анонимные источники Politico, тогда как в статье не упомянули публичные комментарии в его поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства, - Вэнс

Затем Вэнс перешел к личным нападкам на Фелицию Шварц, назвав ее "человеком, который написал этот мусор", и риторически спросив, почему анонимные источники решили рассказать ей о Уиткоффе именно в этот момент.

"Чтобы прояснить ситуацию: Стив Уиткофф является бесценным членом нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали россияне и на что они согласились. (Поверьте, я видел эту информацию.) Результатом его переговоров является то, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до набора четко определенных вопросов, а именно: гарантий безопасности и территориальных уступок.

Возможно, мы заключим мир, а возможно, и нет. Если заключим, то это будет благодаря тому, что Стив Уиткофф и президент США работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны основных СМИ", - добавил вице-президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор в Белом доме с Зеленским был полезен для американского народа, - Вэнс

Напомним, ранее издание Politico написало, что некоторые европейские, американские и украинские чиновники с недовольством оценивают работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Автор: 

США (27797) война в Украине (5880) Джей Ди Вэнс (137) Стив Уиткофф (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Нічого нового - "Так, він сучий син, але він наш сучий син.." (с) - а своїх , команда Тромба , захищає від будь якої критики !
показать весь комментарий
29.08.2025 20:02 Ответить
+8
"Мирна пропозиція" касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській), яку Віткофф привіз від ***** і разом з диванойобом примушують чиновників Банкової прийняти її - означає капітуляцію України.

Пішли ви обидва нахер! Так понятно?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:14 Ответить
+7
Як би там не верещав фарбований Венс, Віткоффа вже не відмити… абасрався.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого нового - "Так, він сучий син, але він наш сучий син.." (с) - а своїх , команда Тромба , захищає від будь якої критики !
показать весь комментарий
29.08.2025 20:02 Ответить
«Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.»
.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:36 Ответить
Ну якшо Вітьков допоміг визначити, тоді я спокійний за мирну угоду )
показать весь комментарий
29.08.2025 20:03 Ответить
О скоро і в Америці буде закон про іноагентів
показать весь комментарий
29.08.2025 20:03 Ответить
Ви трохи запізнились ...))
Там цей закон діє з 1938 року !
Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA) (22 U.S.C. § 611 і далі)
показать весь комментарий
29.08.2025 20:07 Ответить
і це при тому, шо вітькофф трускавецьких акадємієв не кончав! і в оману нікого не вводив. дєрьмака в омані ввів зовсім другий *********.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:04 Ответить
Один тупорилий захищає іншого тупорилого)
показать весь комментарий
29.08.2025 20:06 Ответить
Як би там не верещав фарбований Венс, Віткоффа вже не відмити… абасрався.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:07 Ответить
Що венс що віткофф- ДЕ-БІ-ЛИ!!!!
показать весь комментарий
29.08.2025 20:08 Ответить
старі американські пердуни лижуть сраку кацапському старому )(уйлу! Дожився еталон демократії....
показать весь комментарий
29.08.2025 20:09 Ответить
Хто такий Венс? Діджей Трампа. Що таке "Політіко"? Авторитетний журнал з хорошою аналітикою. Це все.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:11 Ответить
"Мирна пропозиція" касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській), яку Віткофф привіз від ***** і разом з диванойобом примушують чиновників Банкової прийняти її - означає капітуляцію України.

Пішли ви обидва нахер! Так понятно?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:14 Ответить
Мериканчики не чули про Крилова. В його байці "Волк и ягненок" вовк каже до ягняти:
- Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...
показать весь комментарий
29.08.2025 20:18 Ответить
"Червона доріжка Аляски" вказкє на те,що ВСЯ тамериканська "трамбонова" куєта. є брехуни світового масштабу, яким вірити .все одно ,що проти вітру сцяти .
показать весь комментарий
29.08.2025 20:18 Ответить
Сміття - це ви, Віткофф, Венс, Трамп, все ваше ********** кодло.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:22 Ответить
віткоф допоможе україні тоді коли його на цвинтарі прикопають
показать весь комментарий
29.08.2025 20:24 Ответить
Пнх! І тромпон і ***** і венси з ввткофами! 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬
показать весь комментарий
29.08.2025 20:24 Ответить
В них шо там в адміністрації ум за розум заходить?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:37 Ответить
да чушь это все. не будет никакого мира, и будет вечная война, как в Израиле, или пока одна из сторон не победит другую. И эта война мировая гибридная. Украине нужно не про мир думать, а про войну. И для этого нужно усиливать свое ПВО и где мать их ракетные удары по производствам ракет и дронов в РФ??? Нужно уничтожить их нахрен и тогда и запускать по Украине не будут ничего. И склады уничтожать и по спутнику с ИИ можно все отслеживать где запутили и по обратной отмотке идти по анализу данных и весь путь и маршруты видеть где и что и как. И нужно все уничтожать за ранее. Завезли даже импорт с Ирана или откуда там еще и сразу туда гасить. Можно и Иран атаковать с их производствами. С Израилем добазарится и вместе авиаудары делать. Судьба сама свела. Украине нужно также искать пути, чтобы отрезать от России союзников и физически торговлю уничтожать ударами ракет(ГДЕ РАКЕТЫ) - вся Украина ждет ударов ракетами? или нахер эту вшивую власть надо гнать!!! Санкции надо усиливать против тех, кто торгует с РФ. И помогать союзникам решать перераспределение рынков, чтобы у них в странах от санкций цены не росли тоже. Также у Украины страны союзники - это как ящик с морем инструментов. У всех союзников есть какие то свои достижения и свои опции - Украине нужно эти инструменты использовать для усиления себя и союзников и делать силу и личную и общую сильнее и больше. Украина должна склеивать весь Запад в одну страну и все должны усиливать и Украину само собой, но и нужно договариваться о перераспределении ресурсов и технологий между всеми странами складывая агрегат стран так, чтобы показатели росли у всех союзников и делая нашу часть союзников в мире сильнее. Чтобы повышать уровень безопасности и развития эффективного. Украина может складывать инструменты с разных стран в кооперацию с собой и сгенерировать себе из них агрегат. Работы у Украины просто завал, для этого нужны огромные отделы людей и мощными ИИ, чтобы быстро обрабатывать и создавать решения усиления и нужно даже общие отделы создавать с союзниками, чтобы все ресурсы и технологии соединять и усиливать у всех все - усиливать общую оборону и медицину и логистику и все где нужно технологии или ресурсы от одно страны к другой и что усилит в итоге общую силу - это все надо делать.
показать весь комментарий
29.08.2025 21:02 Ответить
 
 