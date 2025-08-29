Чиновники из США и ЕС критикуют Уиткоффа за некомпетентность в вопросе Украины, - Politico

Некоторые европейские, американские и украинские чиновники с недовольством оценивают работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Уиткофф избегает консультаций с экспертами и союзниками, из-за чего часто выглядит неосведомленным и неподготовленным. В контексте войны РФ против Украины собеседники отметили, что он воспринимает ее как земельный спор, а не масштабный конфликт.

Хотя посланник Трампа пять раз встречался с Владимиром Путиным за последние полгода, это не принесло никаких прорывов. Дипломаты отмечают, что его подход только усложняет ситуацию, а американские усилия пока не дали уступок со стороны Москвы.

Часть собеседников раскритиковала хаотичность и непредсказуемость Уиткоффа, тогда как другие защитили его, назвав достижением организацию встречи Трампа с Путиным и визиты европейских лидеров в Вашингтон. Однако большинство считает эти результаты недостаточными.

