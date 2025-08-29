РУС
Чиновники из США и ЕС критикуют Уиткоффа за некомпетентность в вопросе Украины, - Politico

Спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф

Некоторые европейские, американские и украинские чиновники с недовольством оценивают работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Уиткофф избегает консультаций с экспертами и союзниками, из-за чего часто выглядит неосведомленным и неподготовленным. В контексте войны РФ против Украины собеседники отметили, что он воспринимает ее как земельный спор, а не масштабный конфликт.

Хотя посланник Трампа пять раз встречался с Владимиром Путиным за последние полгода, это не принесло никаких прорывов. Дипломаты отмечают, что его подход только усложняет ситуацию, а американские усилия пока не дали уступок со стороны Москвы.

Часть собеседников раскритиковала хаотичность и непредсказуемость Уиткоффа, тогда как другие защитили его, назвав достижением организацию встречи Трампа с Путиным и визиты европейских лидеров в Вашингтон. Однако большинство считает эти результаты недостаточными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф на встрече с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям: нарушил протокол и не зафиксировал предложения, - Reuters

+3
,,достойна,, людина свого шефа.
29.08.2025 17:52 Ответить
+3
Проблема в тому, що з тими хто компетентний у питанні України РФ зустрічатись не бажає, а ось з потрібним лошком завжди будь ласка)))
29.08.2025 18:38 Ответить
+2
На фото до статті якась обісцяна мразота.

Так, власне, і є.
29.08.2025 17:56 Ответить
,,достойна,, людина свого шефа.
29.08.2025 17:52 Ответить
той тип людей коли вона все знає, і все вміє - і ніхто не повинее йому вказувати що робити
29.08.2025 17:55 Ответить
фух... а то я вже думала що у них немає інтелектуалів, які б помітили,що вітьков просто малограмотне мафіозне чмо
29.08.2025 17:55 Ответить
На фото до статті якась обісцяна мразота.

Так, власне, і є.
29.08.2025 17:56 Ответить
Віткофф чудово виконав всі доручення Трампа. Потужно облизав дупку Путіна, навів тінь на плетінь, сворив тупий двіжняк - все, щоби давити Україну, прикриваючись тупими діями та тупим балабольством.
29.08.2025 17:58 Ответить
А як же ми єрмаком задоволені!!!!!
29.08.2025 17:58 Ответить
Некомпетентний!? Та він продажна, стара, нікчемна, цинічна потвора.
29.08.2025 17:58 Ответить
Верблюже пальто - рєшала. Нехай рєшає, все одно ***** його вертіло на собі.
29.08.2025 18:01 Ответить
для трампа компетентність вітькова більш ніж висока. Це підтверджено його програшами на полях гольф-клубу.
29.08.2025 18:02 Ответить
Та йому як з гуся вода - шеф прикриє
29.08.2025 18:09 Ответить
Просто этот хуже чем ж#д находится на содержании }{уйла, как и сам Трампон.
29.08.2025 18:11 Ответить
Это не так называется, господа
Это не НЕКОМПЕТЕНОСТЬ
Это работа на другую страну
На разведку другой страны
Судя по поведению Трампа
Компромат ,собранный советской и российской разведками на него
Очень страшный
А значит Трамп - сделает все ,что скажет путин
Такова селяви,господа
29.08.2025 18:12 Ответить
Та він великий "нуль")
29.08.2025 18:13 Ответить
Який Трамп, такі і йього друзі. Віткофф з явними ознаками імбецилізму, да і Трам такий же.
29.08.2025 18:23 Ответить
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффа та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-4 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронксі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-NYTWedding-5 = Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?) та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц) були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 емігрантами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Білорусі.
29.08.2025 18:27 Ответить
Американці нація торгаш, росіяни нація-солдат.

Американці просто не зрозуміли хто такі росіяни. Природу їх менталітету.

Послали Уіткофа торгаша, потратили 7 місяців, думали запропонувати росіянам економічні проекти, торгові угоди і прочу маячню взамін мир.

Росіян не цікавлять гроші, росіяни хочуть парадів, велічія, красного флага на фоні руїн міст, щоб нагадувало Берлін і Сталінград, готові гризти сухарі заради цього,.
29.08.2025 18:27 Ответить
Проблема в тому, що з тими хто компетентний у питанні України РФ зустрічатись не бажає, а ось з потрібним лошком завжди будь ласка)))
29.08.2025 18:38 Ответить
В нього такі ж "достоїнства" як і в його шефа....
29.08.2025 19:18 Ответить
 
 