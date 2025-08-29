Чиновники из США и ЕС критикуют Уиткоффа за некомпетентность в вопросе Украины, - Politico
Некоторые европейские, американские и украинские чиновники с недовольством оценивают работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Уиткофф избегает консультаций с экспертами и союзниками, из-за чего часто выглядит неосведомленным и неподготовленным. В контексте войны РФ против Украины собеседники отметили, что он воспринимает ее как земельный спор, а не масштабный конфликт.
Хотя посланник Трампа пять раз встречался с Владимиром Путиным за последние полгода, это не принесло никаких прорывов. Дипломаты отмечают, что его подход только усложняет ситуацию, а американские усилия пока не дали уступок со стороны Москвы.
Часть собеседников раскритиковала хаотичность и непредсказуемость Уиткоффа, тогда как другие защитили его, назвав достижением организацию встречи Трампа с Путиным и визиты европейских лидеров в Вашингтон. Однако большинство считает эти результаты недостаточными.
Так, власне, і є.
Это не НЕКОМПЕТЕНОСТЬ
Это работа на другую страну
На разведку другой страны
Судя по поведению Трампа
Компромат ,собранный советской и российской разведками на него
Очень страшный
А значит Трамп - сделает все ,что скажет путин
Такова селяви,господа
Американці просто не зрозуміли хто такі росіяни. Природу їх менталітету.
Послали Уіткофа торгаша, потратили 7 місяців, думали запропонувати росіянам економічні проекти, торгові угоди і прочу маячню взамін мир.
Росіян не цікавлять гроші, росіяни хочуть парадів, велічія, красного флага на фоні руїн міст, щоб нагадувало Берлін і Сталінград, готові гризти сухарі заради цього,.