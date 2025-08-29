УКР
Посадовці зі США та ЄС критикують Віткоффа за некомпетентність у питанні України, - Politico

Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф

Деякі європейські, американські та українські посадовці з невдоволенням оцінюють роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Віткофф уникає консультацій з експертами та союзниками, через що часто виглядає непоінформованим і непідготовленим. У контексті війни РФ проти України співрозмовники зазначили, що він сприймає її як земельну суперечку, а не масштабний конфлікт.

Хоча посланець Трампа п’ять разів зустрічався з Володимиром Путіним за останні пів року, це не принесло жодних проривів. Дипломати наголошують, що його підхід лише ускладнює ситуацію, а американські зусилля поки не дали поступок з боку Москви.

Частина співрозмовників розкритикувала хаотичність і непередбачуваність Віткоффа, тоді як інші захистили його, назвавши досягненням організацію зустрічі Трампа з Путіним та візити європейських лідерів до Вашингтона. Однак більшість вважає ці результати недостатніми.

Віткофф на зустрічі з Путіним неправильно передав вимоги РФ щодо територій: порушив протокол і не зафіксував пропозиції, - Reuters

,,достойна,, людина свого шефа.
29.08.2025 17:52 Відповісти
На фото до статті якась обісцяна мразота.

Так, власне, і є.
29.08.2025 17:56 Відповісти
Некомпетентний!? Та він продажна, стара, нікчемна, цинічна потвора.
29.08.2025 17:58 Відповісти
,,достойна,, людина свого шефа.
29.08.2025 17:52 Відповісти
той тип людей коли вона все знає, і все вміє - і ніхто не повинее йому вказувати що робити
29.08.2025 17:55 Відповісти
фух... а то я вже думала що у них немає інтелектуалів, які б помітили,що вітьков просто малограмотне мафіозне чмо
29.08.2025 17:55 Відповісти
На фото до статті якась обісцяна мразота.

Так, власне, і є.
29.08.2025 17:56 Відповісти
Віткофф чудово виконав всі доручення Трампа. Потужно облизав дупку Путіна, навів тінь на плетінь, сворив тупий двіжняк - все, щоби давити Україну, прикриваючись тупими діями та тупим балабольством.
29.08.2025 17:58 Відповісти
А як же ми єрмаком задоволені!!!!!
29.08.2025 17:58 Відповісти
Некомпетентний!? Та він продажна, стара, нікчемна, цинічна потвора.
29.08.2025 17:58 Відповісти
Верблюже пальто - рєшала. Нехай рєшає, все одно ***** його вертіло на собі.
29.08.2025 18:01 Відповісти
для трампа компетентність вітькова більш ніж висока. Це підтверджено його програшами на полях гольф-клубу.
29.08.2025 18:02 Відповісти
Та йому як з гуся вода - шеф прикриє
29.08.2025 18:09 Відповісти
Просто этот хуже чем ж#д находится на содержании }{уйла, как и сам Трампон.
29.08.2025 18:11 Відповісти
Это не так называется, господа
Это не НЕКОМПЕТЕНОСТЬ
Это работа на другую страну
На разведку другой страны
Судя по поведению Трампа
Компромат ,собранный советской и российской разведками на него
Очень страшный
А значит Трамп - сделает все ,что скажет путин
Такова селяви,господа
29.08.2025 18:12 Відповісти
Та він великий "нуль")
29.08.2025 18:13 Відповісти
Який Трамп, такі і йього друзі. Віткофф з явними ознаками імбецилізму, да і Трам такий же.
29.08.2025 18:23 Відповісти
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффа та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-4 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронксі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-NYTWedding-5 = Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?) та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц) були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 емігрантами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Білорусі.
29.08.2025 18:27 Відповісти
Американці нація торгаш, росіяни нація-солдат.

Американці просто не зрозуміли хто такі росіяни. Природу їх менталітету.

Послали Уіткофа торгаша, потратили 7 місяців, думали запропонувати росіянам економічні проекти, торгові угоди і прочу маячню взамін мир.

Росіян не цікавлять гроші, росіяни хочуть парадів, велічія, красного флага на фоні руїн міст, щоб нагадувало Берлін і Сталінград, готові гризти сухарі заради цього,.
29.08.2025 18:27 Відповісти
Проблема в тому, що з тими хто компетентний у питанні України РФ зустрічатись не бажає, а ось з потрібним лошком завжди будь ласка)))
29.08.2025 18:38 Відповісти
 
 