Посадовці зі США та ЄС критикують Віткоффа за некомпетентність у питанні України, - Politico
Деякі європейські, американські та українські посадовці з невдоволенням оцінюють роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Віткофф уникає консультацій з експертами та союзниками, через що часто виглядає непоінформованим і непідготовленим. У контексті війни РФ проти України співрозмовники зазначили, що він сприймає її як земельну суперечку, а не масштабний конфлікт.
Хоча посланець Трампа п’ять разів зустрічався з Володимиром Путіним за останні пів року, це не принесло жодних проривів. Дипломати наголошують, що його підхід лише ускладнює ситуацію, а американські зусилля поки не дали поступок з боку Москви.
Частина співрозмовників розкритикувала хаотичність і непередбачуваність Віткоффа, тоді як інші захистили його, назвавши досягненням організацію зустрічі Трампа з Путіним та візити європейських лідерів до Вашингтона. Однак більшість вважає ці результати недостатніми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, власне, і є.
Это не НЕКОМПЕТЕНОСТЬ
Это работа на другую страну
На разведку другой страны
Судя по поведению Трампа
Компромат ,собранный советской и российской разведками на него
Очень страшный
А значит Трамп - сделает все ,что скажет путин
Такова селяви,господа
Американці просто не зрозуміли хто такі росіяни. Природу їх менталітету.
Послали Уіткофа торгаша, потратили 7 місяців, думали запропонувати росіянам економічні проекти, торгові угоди і прочу маячню взамін мир.
Росіян не цікавлять гроші, росіяни хочуть парадів, велічія, красного флага на фоні руїн міст, щоб нагадувало Берлін і Сталінград, готові гризти сухарі заради цього,.