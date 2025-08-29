Посадовці зі США та ЄС критикують Віткоффа за некомпетентність у питанні України, - Politico

Деякі європейські, американські та українські посадовці з невдоволенням оцінюють роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Віткофф уникає консультацій з експертами та союзниками, через що часто виглядає непоінформованим і непідготовленим. У контексті війни РФ проти України співрозмовники зазначили, що він сприймає її як земельну суперечку, а не масштабний конфлікт.

Хоча посланець Трампа п’ять разів зустрічався з Володимиром Путіним за останні пів року, це не принесло жодних проривів. Дипломати наголошують, що його підхід лише ускладнює ситуацію, а американські зусилля поки не дали поступок з боку Москви.

Частина співрозмовників розкритикувала хаотичність і непередбачуваність Віткоффа, тоді як інші захистили його, назвавши досягненням організацію зустрічі Трампа з Путіним та візити європейських лідерів до Вашингтона. Однак більшість вважає ці результати недостатніми.

