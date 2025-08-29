УКР
Віткофф допоміг визначити основні питання для миру між РФ та Україною, - Венс

Венс похвалив Віткоффа за його зусилля для миру в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував статтю Politico, в якій йшлося про некомпетентність спецпредставника Дональда Трампа Стівена Віткоффа. Він назвав зусилля свого американського колеги важливими для досягнення миру між РФ та Україною.

Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Венс назвав статтю авторки Феліції Шварц "журналістською некомпетентністю" та "операцією іноземного впливу, спрямованою на шкоду адміністрації" Трампа.

Зокрема, посадовця обурило, що спецпосланця президента США критикують анонімні джерела Politico, тоді як у статті не згадали публічні коментарі на його підтримку. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть захистити територіальну цілісність України та припинити вбивства, - Венс

Потім Венс перейшов до особистих нападок на Феліцію Шварц, назвавши її "людиною, яка написала це сміття" і риторично запитавши, чому анонімні джерела вирішили розповісти їй про Віткоффа саме в цей момент.

"Щоб прояснити ситуацію: Стів Віткофф є безцінним членом нашої команди. Він нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни й на що вони погодилися. (Повірте, я бачив цю інформацію.) Результатом його переговорів є те, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до набору чітко визначених питань, а саме: гарантій безпеки та територіальних поступок.

Можливо, ми укладемо мир, а можливо, і ні. Якщо укладемо, то це буде завдяки тому, що Стів Віткофф і президент США працювали не покладаючи рук, попри відверті брехні з боку основних ЗМІ", - додав віцепрезидент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка у Білому домі із Зеленським була корисною для американського народу, - Венс

Нагадаємо, раніше видання Politico написало, що деякі європейські, американські та українські посадовці з невдоволенням оцінюють роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Автор: 

США (24165) війна в Україні (5926) Джей Ді Венс (140) Віткофф Стів (141)
+11
"Мирна пропозиція" касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській), яку Віткофф привіз від ***** і разом з диванойобом примушують чиновників Банкової прийняти її - означає капітуляцію України.

Пішли ви обидва нахер! Так понятно?
показати весь коментар
29.08.2025 20:14 Відповісти
+10
Нічого нового - "Так, він сучий син, але він наш сучий син.." (с) - а своїх , команда Тромба , захищає від будь якої критики !
показати весь коментар
29.08.2025 20:02 Відповісти
+9
Як би там не верещав фарбований Венс, Віткоффа вже не відмити… абасрався.
показати весь коментар
29.08.2025 20:07 Відповісти
«Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.»
показати весь коментар
29.08.2025 20:36 Відповісти
Ну якшо Вітьков допоміг визначити, тоді я спокійний за мирну угоду )
показати весь коментар
29.08.2025 20:03 Відповісти
О скоро і в Америці буде закон про іноагентів
показати весь коментар
29.08.2025 20:03 Відповісти
Ви трохи запізнились ...))
Там цей закон діє з 1938 року !
Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA) (22 U.S.C. § 611 і далі)
показати весь коментар
29.08.2025 20:07 Відповісти
і це при тому, шо вітькофф трускавецьких акадємієв не кончав! і в оману нікого не вводив. дєрьмака в омані ввів зовсім другий *********.
показати весь коментар
29.08.2025 20:04 Відповісти
Один тупорилий захищає іншого тупорилого)
показати весь коментар
29.08.2025 20:06 Відповісти
Що венс що віткофф- ДЕ-БІ-ЛИ!!!!
показати весь коментар
29.08.2025 20:08 Відповісти
старі американські пердуни лижуть сраку кацапському старому )(уйлу! Дожився еталон демократії....
показати весь коментар
29.08.2025 20:09 Відповісти
Хто такий Венс? Діджей Трампа. Що таке "Політіко"? Авторитетний журнал з хорошою аналітикою. Це все.
показати весь коментар
29.08.2025 20:11 Відповісти
Мериканчики не чули про Крилова. В його байці "Волк и ягненок" вовк каже до ягняти:
- Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...
показати весь коментар
29.08.2025 20:18 Відповісти
"Червона доріжка Аляски" вказкє на те,що ВСЯ тамериканська "трамбонова" куєта. є брехуни світового масштабу, яким вірити .все одно ,що проти вітру сцяти .
показати весь коментар
29.08.2025 20:18 Відповісти
Сміття - це ви, Віткофф, Венс, Трамп, все ваше ********** кодло.
показати весь коментар
29.08.2025 20:22 Відповісти
віткоф допоможе україні тоді коли його на цвинтарі прикопають
показати весь коментар
29.08.2025 20:24 Відповісти
Пнх! І тромпон і ***** і венси з ввткофами! 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬
показати весь коментар
29.08.2025 20:24 Відповісти
В них шо там в адміністрації ум за розум заходить?
показати весь коментар
29.08.2025 20:37 Відповісти
да чушь это все. не будет никакого мира, и будет вечная война, как в Израиле, или пока одна из сторон не победит другую. И эта война мировая гибридная. Украине нужно не про мир думать, а про войну. И для этого нужно усиливать свое ПВО и где мать их ракетные удары по производствам ракет и дронов в РФ??? Нужно уничтожить их нахрен и тогда и запускать по Украине не будут ничего. И склады уничтожать и по спутнику с ИИ можно все отслеживать где запутили и по обратной отмотке идти по анализу данных и весь путь и маршруты видеть где и что и как. И нужно все уничтожать за ранее. Завезли даже импорт с Ирана или откуда там еще и сразу туда гасить. Можно и Иран атаковать с их производствами. С Израилем добазарится и вместе авиаудары делать. Судьба сама свела. Украине нужно также искать пути, чтобы отрезать от России союзников и физически торговлю уничтожать ударами ракет(ГДЕ РАКЕТЫ) - вся Украина ждет ударов ракетами? или нахер эту вшивую власть надо гнать!!! Санкции надо усиливать против тех, кто торгует с РФ. И помогать союзникам решать перераспределение рынков, чтобы у них в странах от санкций цены не росли тоже. Также у Украины страны союзники - это как ящик с морем инструментов. У всех союзников есть какие то свои достижения и свои опции - Украине нужно эти инструменты использовать для усиления себя и союзников и делать силу и личную и общую сильнее и больше. Украина должна склеивать весь Запад в одну страну и все должны усиливать и Украину само собой, но и нужно договариваться о перераспределении ресурсов и технологий между всеми странами складывая агрегат стран так, чтобы показатели росли у всех союзников и делая нашу часть союзников в мире сильнее. Чтобы повышать уровень безопасности и развития эффективного. Украина может складывать инструменты с разных стран в кооперацию с собой и сгенерировать себе из них агрегат. Работы у Украины просто завал, для этого нужны огромные отделы людей и мощными ИИ, чтобы быстро обрабатывать и создавать решения усиления и нужно даже общие отделы создавать с союзниками, чтобы все ресурсы и технологии соединять и усиливать у всех все - усиливать общую оборону и медицину и логистику и все где нужно технологии или ресурсы от одно страны к другой и что усилит в итоге общую силу - это все надо делать.
показати весь коментар
29.08.2025 21:02 Відповісти
Ви взагалі про що ?!
Вчора кацапська нафта в Європу , через Україну , знову спокійно пішла ...
показати весь коментар
29.08.2025 21:14 Відповісти
 
 