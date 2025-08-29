Віткофф допоміг визначити основні питання для миру між РФ та Україною, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував статтю Politico, в якій йшлося про некомпетентність спецпредставника Дональда Трампа Стівена Віткоффа. Він назвав зусилля свого американського колеги важливими для досягнення миру між РФ та Україною.

Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Венс назвав статтю авторки Феліції Шварц "журналістською некомпетентністю" та "операцією іноземного впливу, спрямованою на шкоду адміністрації" Трампа.

Зокрема, посадовця обурило, що спецпосланця президента США критикують анонімні джерела Politico, тоді як у статті не згадали публічні коментарі на його підтримку.

Потім Венс перейшов до особистих нападок на Феліцію Шварц, назвавши її "людиною, яка написала це сміття" і риторично запитавши, чому анонімні джерела вирішили розповісти їй про Віткоффа саме в цей момент.

"Щоб прояснити ситуацію: Стів Віткофф є безцінним членом нашої команди. Він нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни й на що вони погодилися. (Повірте, я бачив цю інформацію.) Результатом його переговорів є те, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до набору чітко визначених питань, а саме: гарантій безпеки та територіальних поступок.

Можливо, ми укладемо мир, а можливо, і ні. Якщо укладемо, то це буде завдяки тому, що Стів Віткофф і президент США працювали не покладаючи рук, попри відверті брехні з боку основних ЗМІ", - додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, раніше видання Politico написало, що деякі європейські, американські та українські посадовці з невдоволенням оцінюють роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.