Україна була "бездонною ямою для грошей" за президентства Байдена, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима.

За його словами, Байден дозволив Зеленському взяти мільярди доларів без плану врегулювання війни з Росією.

"Те, що завжди глибоко непокоїло мене в цих відносинах, – це не стільки українці, скільки американська сторона, а конкретно демократична адміністрація Джо Байдена", - зауважив Венс.

Віцепрезидент США наголосив, що попередній очільник Білого дому виділив 128 млрд доларів на допомогу Україні після російського вторгнення.

"Зеленський приїжджав до Вашингтона, повертався [в Україну] з 50 чи 100 мільярдами без чіткої мети, дипломатії чи розуміння, на що ці гроші підуть. Це завжди мене дратувало значно більше, ніж те, що Зеленський просив про допомогу", - пояснив Венс.

Він зазначив, що за Байдена США дозволили перетворити Україну на "бездонну яму для грошей".

"Адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну, не мала реальної надійної теорії, як надання ще ста мільярдів доларів вирішить проблему. Це було схоже на дивну бездонну яму, куди ми кидали гроші, не маючи реального плану врегулювання проблеми", - додав Венс.

Водночас він запевнив, що нинішня влада США "досить узгоджена" з президентом України щодо подальших зусиль заради миру й додав, що Вашингтон "продовжуватиме працювати заради миру".

