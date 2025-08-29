Україна була "бездонною ямою для грошей" за президентства Байдена, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима.
Про це він сказав в інтерв'ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Байден дозволив Зеленському взяти мільярди доларів без плану врегулювання війни з Росією.
"Те, що завжди глибоко непокоїло мене в цих відносинах, – це не стільки українці, скільки американська сторона, а конкретно демократична адміністрація Джо Байдена", - зауважив Венс.
Віцепрезидент США наголосив, що попередній очільник Білого дому виділив 128 млрд доларів на допомогу Україні після російського вторгнення.
"Зеленський приїжджав до Вашингтона, повертався [в Україну] з 50 чи 100 мільярдами без чіткої мети, дипломатії чи розуміння, на що ці гроші підуть. Це завжди мене дратувало значно більше, ніж те, що Зеленський просив про допомогу", - пояснив Венс.
Він зазначив, що за Байдена США дозволили перетворити Україну на "бездонну яму для грошей".
"Адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну, не мала реальної надійної теорії, як надання ще ста мільярдів доларів вирішить проблему. Це було схоже на дивну бездонну яму, куди ми кидали гроші, не маючи реального плану врегулювання проблеми", - додав Венс.
Водночас він запевнив, що нинішня влада США "досить узгоджена" з президентом України щодо подальших зусиль заради миру й додав, що Вашингтон "продовжуватиме працювати заради миру".
Памятаюяк Швець розповідав що усі офшори МАРОДЕРНІ під контролем у ЦРУ - а де там те ЦРУ зараз? Під Тулсі Габбарт?
Ющенко, ТАК!?!?
А Трамп казав про 300+ мільярдів... Хто бреше?)
Тепер "грейт" Америка заробляє на продажі зброї.
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
Нам тогда не до выпендрежа было
Наш- то президент все программы по вооружению прикрыл
Или вы уже забыли?
Спасибо скажите американцам
Если бы не они - может и Украины бы уже не было
До речі, США пропонували віддати нашу ядерну зброю в США і обіцяли гроші та вступ до НАТО, але тодішні комуняки, яких вибрав тодішній мудрив нарід постали "піндосів" подалі і пішли до "братушек".
Інтерв'ю Костенка https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
Але, зараз попрікати подачками, які завжди були ЗАПІЗНО - це низько
АЛе ж це Трамп, а Ді Венс - це, навіть, ще більше дно, ніж сам Трамп!
Если он станет президентом
Он развернется на 180 градусов
Венс точно - не путинская агентура ,как Трамп
Но он часть команды Трампа
Делает и говорит - то,что нужно Трампу
Как только Трамп уйдет - Венс заговорит по- другому
Венс - повний дебіл, ще гірший за Трампа.
І ненавидить Україну.
Можливо, я не правий, але хоч яких натаків на інше я не бачив і не чув
А что - наш Владимир Александрович
Когда - либо засветился МОГУЧИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?
Или может - огромной любовью к Украине ?
Украину ,помнится ,Владимир Александрович сравнивал
С немецкой порноактрисой
Это же не помешало народу сделать Владимира Александровича
Лицом нации?
Не помню ,чтобы Венс называл АМЕРИКУ - ***......Ю
Венс не обязан любить Украину
Ему вполне достаточно любить и защищать АМЕРИКУ
Одно знаю точно
Венс не позовёт американцев на шашлыки
Если будет знать,что Китай готовится напасть
Не знайдеться таких...
Поцікавтеся скільки розпиляно західного бабла на віртуальних вундервафлях.
Он хоча б Фламінго, що потужно "виробляє" Міндіч.
Правда в реалі є золоті унітази, а не ракети. Ну то таке...
США отримали РЕКЛАМУ своєї ЗБРОЇ
Хоть вони лише мить, в історії Країни та Світу, але ж, і гадять вони чимало смердючого, своїй Країні, миттєво!!
Українців, цим не здивуєш, за 30 років, а особливо, з 2019 року!! Оманський сором, знайомий!
Венсу б не завадило трохи емпатії мати до країни, яка стікає кровʼю.
коли моє майно те що я заробив віддається якимось жебракам 😡
Україна виборює своє право на існування і ми - європейська нація з гідним майбутнім. Жлоби!
Це, скоріше, черговий "камінь в город до сусідів", тобто демократів
Реднекі схавають будь-які цифри
А можливо - 50 мільйонів...
Дебілам різниці нема, аби шось пи...данути!