УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9652 відвідувача онлайн
Новини Заяви Венса
4 374 88

Україна була "бездонною ямою для грошей" за президентства Байдена, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима. 

Про це він сказав в інтерв'ю USA Today, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Байден дозволив Зеленському взяти мільярди доларів без плану врегулювання війни з Росією.

"Те, що завжди глибоко непокоїло мене в цих відносинах, – це не стільки українці, скільки американська сторона, а конкретно демократична адміністрація Джо Байдена", - зауважив Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф допоміг визначити основні питання для миру між РФ та Україною, - Венс

Віцепрезидент США наголосив, що попередній очільник Білого дому виділив 128 млрд доларів на допомогу Україні після російського вторгнення.

"Зеленський приїжджав до Вашингтона, повертався [в Україну] з 50 чи 100 мільярдами без чіткої мети, дипломатії чи розуміння, на що ці гроші підуть. Це завжди мене дратувало значно більше, ніж те, що Зеленський просив про допомогу", - пояснив Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю Україну, - Венс

Він зазначив, що за Байдена США дозволили перетворити Україну на "бездонну яму для грошей".

"Адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну, не мала реальної надійної теорії, як надання ще ста мільярдів доларів вирішить проблему. Це було схоже на дивну бездонну яму, куди ми кидали гроші, не маючи реального плану врегулювання проблеми", - додав Венс.

Водночас він запевнив, що нинішня влада США "досить узгоджена" з президентом України щодо подальших зусиль заради миру й додав, що Вашингтон "продовжуватиме працювати заради миру".

Читайте також: Путін обвів Венса навколо пальця. Він не планує припиняти війну, - The Telegraph

Автор: 

Байден Джо (2898) Зеленський Володимир (25309) США (24181) війна в Україні (5942) Джей Ді Венс (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
конченный 3,14ДОР с накращенными глазами
показати весь коментар
29.08.2025 22:08 Відповісти
+29
Миллиарды зарабатывала АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!!! А Украина была испытательным полигоном
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
показати весь коментар
29.08.2025 22:16 Відповісти
+17
ще один бухалтєр.
показати весь коментар
29.08.2025 22:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конченный 3,14ДОР с накращенными глазами
показати весь коментар
29.08.2025 22:08 Відповісти
***** то оп *****. Но Зе тырил как не в себе! Вы сомневаетесь?
показати весь коментар
29.08.2025 22:30 Відповісти
а шо тут не так сказано?
показати весь коментар
29.08.2025 22:33 Відповісти
Пам"ятаю день коли комісія демократів давила недодавила в Палаті й до повного ІТОГО по "кредіту та дебітудебіту "з допомоги в Україні...
Памятаюяк Швець розповідав що усі офшори МАРОДЕРНІ під контролем у ЦРУ - а де там те ЦРУ зараз? Під Тулсі Габбарт?
показати весь коментар
29.08.2025 22:37 Відповісти
Vadym Sestritsyn #580662 бовдур, а комісія із США знайшла не цільове використання домопоги ?
показати весь коментар
29.08.2025 23:10 Відповісти
Ні, комісія не знайшла фактів, що Байден і його команда крали гроші, які виділені України. США не мають компетенції по нашій і своїй Конституції перевіряти наші органи. А в Україні хтось перевіряв, куди пішли ті гроші? Гроші пішли на сто тисяч бракованих мін, паперові укриття для енергодобуваючих підприємств і фортифікацій. А нарід відволікають на "баригу" і всі правоохоронні органи працюють виключно проти однієї людини, яка найбільше своїми грошима допомагає армії. Навіть ввели "привентивні" санкції, які нічого спільного не мають із законністю. То Ви думаєте американці геть тупі і цього не бачать?
показати весь коментар
30.08.2025 09:39 Відповісти
маячня
показати весь коментар
30.08.2025 01:47 Відповісти
Не дивіться і не слухайте того з нафарбованими очима, дивіться і слухайте Найпотужнішого з відпущеною та підфарбованою борідкою. Тим більше, що Венс представник США, а наш - найсильніший і найвідданіший захисник України (правда тільки по Конституції).
показати весь коментар
30.08.2025 09:33 Відповісти
ще один бухалтєр.
показати весь коментар
29.08.2025 22:08 Відповісти
Ющенко, дивиться на американського побратима, з бухгалтерів!!
Ющенко, ТАК!?!?
показати весь коментар
29.08.2025 22:21 Відповісти
дивний у вас асоциативний ряд.
показати весь коментар
29.08.2025 22:25 Відповісти
План Трампа на бочку! - завжди шось гониш як з переляку - письменник ****!
показати весь коментар
29.08.2025 22:20 Відповісти
Навіщо Вам пане Валентин план Трампа? Війна то в Україні, а не США і скоріше потрібно вимагати "план на бочку в Голобородька". Хоча він і його команда вже напідписували різних планів і договорів миру, потужності, незламності і захисту з 28 країнами світу, але вони без посилення ЗСУ не діють, бо плани має писати ЗСУ на полі бою. Для того, щоб ЗСУ їх написали потрібно фінансувати ЗСУ, дати їм балістичні ракети, крилаті ракети, потужні дрони, гроші, прийняти правильний закон про мобілізацію і перейти на мінімальне забезпечення своїх коришів в ОПі, міндичів, шурмів, чернишових та інших зелених бариг. А то їм вистачає мільярдів купувати великі банки в Європі, а на дрони гроші збирають волонтери, пенсіонери і діти.
показати весь коментар
30.08.2025 09:21 Відповісти
Зеля і очільники - невігласи - але ж вони не обіцяють закінчити війну за один - два тижні - нехай Трамп за базар відповідає
показати весь коментар
30.08.2025 09:40 Відповісти
Віцепрезидент США наголосив, що попередній очільник Білого дому виділив 128 млрд доларів на допомогу Україні після російського вторгнення.

А Трамп казав про 300+ мільярдів... Хто бреше?)
показати весь коментар
29.08.2025 22:10 Відповісти
А як ви думаєте хто бреше? Раніше Трамп розповідав, що Україні Байден дав понад 550 млрд доларів.
показати весь коментар
29.08.2025 22:24 Відповісти
обидна
показати весь коментар
30.08.2025 09:25 Відповісти
вся трамбонівська срать. В них "гарні" вчителя - *****, кінь, піськов і так надалі
показати весь коментар
29.08.2025 22:31 Відповісти
Ага... "у рижева єсть какой та план і он ево прідєржуєтся"
показати весь коментар
29.08.2025 22:12 Відповісти
Кожні два тижні новий план.
показати весь коментар
29.08.2025 22:15 Відповісти
Допомогу на відбиття російської агресії Венс називає бездонною ямою, яка розкрутила американський ВПК.
Тепер "грейт" Америка заробляє на продажі зброї.
показати весь коментар
29.08.2025 22:14 Відповісти
Миллиарды зарабатывала АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!!! А Украина была испытательным полигоном
Где еще снимешь такую рекламу для американского оружия?
Которое сегодня хотят купить все ..
Капец, какие идиоты попали в Белый Дом!!!
показати весь коментар
29.08.2025 22:16 Відповісти
Ще і багато старья под списание нам передали, за полную стоимость, как за новое.
показати весь коментар
29.08.2025 22:56 Відповісти
Кому - то американское старье - жизнь спасло
Нам тогда не до выпендрежа было
Наш- то президент все программы по вооружению прикрыл
Или вы уже забыли?
Спасибо скажите американцам
Если бы не они - может и Украины бы уже не было
показати весь коментар
29.08.2025 23:07 Відповісти
Україна віддала 3-й по розміру ядерний потенціал, за гарантії тих же США і які нічого не зробили для захисту України !!! То хто кому винен !?
показати весь коментар
29.08.2025 23:23 Відповісти
Пане Олеже, то проблеми і дурість України, що за пустий папірець віддала, сама, без тиску все ядерне озброєння на 100 мільярдів доларів США на росію, без прописання гарантій безпеки, а сьогодні звинувачує у своїй тупості США?
До речі, США пропонували віддати нашу ядерну зброю в США і обіцяли гроші та вступ до НАТО, але тодішні комуняки, яких вибрав тодішній мудрив нарід постали "піндосів" подалі і пішли до "братушек".

Інтерв'ю Костенка https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
показати весь коментар
30.08.2025 09:31 Відповісти
Безумовно, то що багатому - сміття, бідному - спасіння.
Але, зараз попрікати подачками, які завжди були ЗАПІЗНО - це низько
АЛе ж це Трамп, а Ді Венс - це, навіть, ще більше дно, ніж сам Трамп!
показати весь коментар
30.08.2025 00:05 Відповісти
Я так про Венса не думаю
Если он станет президентом
Он развернется на 180 градусов
Венс точно - не путинская агентура ,как Трамп
Но он часть команды Трампа
Делает и говорит - то,что нужно Трампу
Как только Трамп уйдет - Венс заговорит по- другому
показати весь коментар
30.08.2025 00:09 Відповісти
Судячі з його слів та заяв, але можливо ви знайомі особисто?
Венс - повний дебіл, ще гірший за Трампа.
І ненавидить Україну.
Можливо, я не правий, але хоч яких натаків на інше я не бачив і не чув
показати весь коментар
30.08.2025 00:15 Відповісти
Я прошу прощения
А что - наш Владимир Александрович
Когда - либо засветился МОГУЧИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?
Или может - огромной любовью к Украине ?
Украину ,помнится ,Владимир Александрович сравнивал
С немецкой порноактрисой
Это же не помешало народу сделать Владимира Александровича
Лицом нации?
Не помню ,чтобы Венс называл АМЕРИКУ - ***......Ю
показати весь коментар
30.08.2025 00:19 Відповісти
В том,что Венс не любит Украину - не вижу ничего криминального
Венс не обязан любить Украину
Ему вполне достаточно любить и защищать АМЕРИКУ
Одно знаю точно
Венс не позовёт американцев на шашлыки
Если будет знать,что Китай готовится напасть
показати весь коментар
30.08.2025 00:23 Відповісти
Не нравится-не берите, воюйте своим.
показати весь коментар
29.08.2025 23:27 Відповісти
Хто би в США заперечив йому, що Байден відправляв в Україну зброю, яка практично вичерпала свій ресурс і була Пентагоном списана для утилізації...

Не знайдеться таких...
показати весь коментар
29.08.2025 22:17 Відповісти
Вона і зараз бездонна яма.
Поцікавтеся скільки розпиляно західного бабла на віртуальних вундервафлях.

Он хоча б Фламінго, що потужно "виробляє" Міндіч.
Правда в реалі є золоті унітази, а не ракети. Ну то таке...
показати весь коментар
29.08.2025 22:22 Відповісти
А, я тут ВЕНСА підтримую, давалися гроші, ніхто не думав про економіку.
показати весь коментар
29.08.2025 22:23 Відповісти
Anndrew Pershegub телепень гроши залишалися в США, а Україна отримувала ЗБРОЮ !!

США отримали РЕКЛАМУ своєї ЗБРОЇ
показати весь коментар
29.08.2025 22:26 Відповісти
Переважна більшість населення цього не розуміє. Кошти, які виділяв Конгрес США і адм. Бідона для України, за межі США не рухались, бо перечисллись в ВПК США.
показати весь коментар
30.08.2025 09:03 Відповісти
.. Я все розумію , але підтримувати венса це - діагноз .
показати весь коментар
29.08.2025 23:25 Відповісти
Це 73 %
показати весь коментар
29.08.2025 23:43 Відповісти
Який чудовий підар, міг би бути у нас, шостим ефективним менеджером...
показати весь коментар
29.08.2025 22:23 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 22:26 Відповісти
Вот этот идиот думает что ещё три года продержаться на Байдене. ... вам , скоро импичмент. Слава Украине!
показати весь коментар
29.08.2025 22:24 Відповісти
ЗЄ вже 6 років тримається на Пороху. І норм.
показати весь коментар
29.08.2025 22:35 Відповісти
А Порох на кому? На "спадщині" Віть Пйордича?
показати весь коментар
30.08.2025 09:05 Відповісти
А шо там Байден?)Десь не чути.Невже гірше йому ніж Брюсу Вілісу?
показати весь коментар
29.08.2025 22:25 Відповісти
на мою думку, байден просто обісрався. Після помилування власного синка і не відсвічює. Але, він був взмозі посадити трамбона за грати. І за подбуреннч до штурму БД, і за вкрадені таємні документи. В цілому 13 пунктів обвинувачення
показати весь коментар
29.08.2025 22:38 Відповісти
Не гоніть на діда. Він тяжко хворіє.
показати весь коментар
29.08.2025 22:41 Відповісти
хай лікується, як що це лікуєтьсчя
показати весь коментар
29.08.2025 22:43 Відповісти
а зара у вас план надійний як швейцарський годинник
показати весь коментар
29.08.2025 22:26 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 00:03 Відповісти
Дивними, є і у тебе США, деякі істоти на посадах у Білому будинку!
Хоть вони лише мить, в історії Країни та Світу, але ж, і гадять вони чимало смердючого, своїй Країні, миттєво!!
Українців, цим не здивуєш, за 30 років, а особливо, з 2019 року!! Оманський сором, знайомий!
показати весь коментар
29.08.2025 22:26 Відповісти
Потрібно уточнювати. Кишені Зе-влади бездонна яма для грошей.
показати весь коментар
29.08.2025 22:27 Відповісти
Взагалі-то ,гроші давались на життя країни, пенсії, зарплати, оборону.
Венсу б не завадило трохи емпатії мати до країни, яка стікає кровʼю.
показати весь коментар
29.08.2025 22:29 Відповісти
Ну давалися вони багато на що...
показати весь коментар
29.08.2025 22:36 Відповісти
І Трамп, і всі його придворні холуї кажучи, що ненавидять Байдена, Демократичну партію, насправді ненавидять демократію як систему.
показати весь коментар
29.08.2025 22:29 Відповісти
Просто копия Зе и его команда. Как под копирку уродов привели во власть
показати весь коментар
29.08.2025 22:32 Відповісти
мудрий меріканський нарід ...
показати весь коментар
29.08.2025 22:39 Відповісти
ненавиджу соціалізм як систему
коли моє майно те що я заробив віддається якимось жебракам 😡
показати весь коментар
30.08.2025 01:31 Відповісти
ну ми ж віддали своє майно жебракам з сша. Так що перетопчитеся
показати весь коментар
30.08.2025 01:51 Відповісти
А в Афганістан ви скільки влили? В отой розсадник дикунів.
Україна виборює своє право на існування і ми - європейська нація з гідним майбутнім. Жлоби!
показати весь коментар
29.08.2025 22:33 Відповісти
Жлоб небритий...
показати весь коментар
29.08.2025 22:34 Відповісти
Ой дідько, ну чому ж американці вирішили обрати цих довб@***** саме зараз 😟
показати весь коментар
29.08.2025 22:34 Відповісти
уже почав передвиборчу компанію
показати весь коментар
29.08.2025 22:39 Відповісти
О дебіл! Ваші гроші залишалися у вашого ж ВПК! Розвантажувалися склади від всякого непотребу тіпа 777, 155мм снарядів, джавелінів і касетних хаймарсів. Створювалися робочі місця всередині США і стимулювалося виробництво. Чи не за це так бореться Трампон? Ох і дебіл. Ох і кончений...
показати весь коментар
29.08.2025 22:39 Відповісти
Ваші доводи послухаєш і повіриш, що і економіці рашки війна тільки на користь. Але це ж маячня.
показати весь коментар
29.08.2025 23:16 Відповісти
Ви не плутайте рашку з США. В них різні ситуації. Памʼятаєте? "Что русскому хорошо, то нємцу смєрть".
показати весь коментар
29.08.2025 23:18 Відповісти
Видно, і очевидно, що Венс з Трампом специ по Байдену, а не в політиці і економіці. Звідкіля це вгодоване чудо?
показати весь коментар
29.08.2025 23:06 Відповісти
Тепер команда трампа включила тумблєр по демонізації України і українців. Це знову технологія з кремлівської комори. Будуть намагатися втюхувати європейцям, що з нами справи вести дорого і не вигідно. Їм потрібні протести населення проти допомоги нам.
показати весь коментар
29.08.2025 23:06 Відповісти
Не переоцінюйте роль саме України
Це, скоріше, черговий "камінь в город до сусідів", тобто демократів
Реднекі схавають будь-які цифри
показати весь коментар
30.08.2025 00:01 Відповісти
Слава Трампу и Венсу, спасителям Украины!!!
показати весь коментар
29.08.2025 23:21 Відповісти
Частина правди в цьому є, скільки було вкрадено - сам бог знає, скількох солдатів через недостачу матеріалів на фронті загинуло? ( До сих пір в шоці від того випадку коли якийсь недокомандир якогось підрозділу захапав 5 тепловізорів за лями гривень і спокійно тримав це вдома в сам був в халаті і тапочках, скільки бійців через цю злочинну кражу загинуло?! А скільки таких випадків ще ?
показати весь коментар
29.08.2025 23:22 Відповісти
Що ти паскуда несеш, ну Трамп і команду зібрав ,але тут підвід господаря проговорився Україні адміністрація Байдена виділила 128 мільярдів допомоги ,але рудий жлоб заявляє про 350 мільярдів доларів .
показати весь коментар
29.08.2025 23:36 Відповісти
А вцілому, що Байден був "ніякий", що Трамп - ще гірший...
показати весь коментар
29.08.2025 23:40 Відповісти
Ну, може 50 мільярдів, може 100 навіть
А можливо - 50 мільйонів...
Дебілам різниці нема, аби шось пи...данути!
показати весь коментар
30.08.2025 00:00 Відповісти
Венс... - дешевий(пiонерський, з клятвою на п`тикiнечнiй зiрцi) популiзм для внутрiшнього пересiчного, а по сутi, Венс виказав неспроможнiсть омерiгi бути жандармом свiту. США , чуть шо, приймае страусину позу, можна голими руками брати... та й нахиляти ще нижче.
показати весь коментар
30.08.2025 05:11 Відповісти
трампонутий кідар
показати весь коментар
30.08.2025 07:35 Відповісти
Це ж треба?! Дебіли керують державою!!!
показати весь коментар
30.08.2025 08:25 Відповісти
А ведь венс прав...
показати весь коментар
30.08.2025 09:06 Відповісти
 
 