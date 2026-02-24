США не погрожували зупинити поставки зброї, щоб Україна пішла на поступки на перемовинах, - Зеленський

З боку адміністрації президента США Дональда Трампа не було тиску на Україну про можливість зупинити постачання зброї, якщо Київ не погодиться на певні дедлайни й припинення вогню.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про тиск з боку США

Інформації від США та Трампа про те, що Україна не одержуватиме зброї, Зеленський не отримував.

"Гадаю, що сьогоднішня війна –– це вже значний тиск на європейців, через те що лише вони платять за американську зброю. І саме тому я вдячний їм. Я вдячний, що ми можемо купувати озброєння у них і що вони не заблокували цю можливість. Під час перемовин, вам відомо, що порушуються складні питання, і вони стосуються територій, переважно усе навколо цього", - заявив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський

Спірні питання на переговорах

Зеленський нагадав, що неузгодженими в рамковій угоді про завершення війни залишається питання Донбасу і ЗАЕС. Росія вимагає від України виведення військ з Донецької області, близько 20 % якої залишаються вільними. Також вона хоче керувати ЗАЕС.

Він зауважив, що спірні питання, які наразі обговорюються під час тристоронніх перемовин, стосуються переважно принципів, а не фінансових питань.

"Для нас це не лише про гроші, давайте чесно. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю. Це наша станція. Ми знаємо, що вона працюватиме за кілька років, нам треба в неї багато вкладати, бо її знищено. Тож тут питання не в грошах, а у принципах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО готові фінансувати американську зброю для ЗСУ, попри проблеми з Гренландією

Що таке програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-союзники — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС, - Politico