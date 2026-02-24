УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7806 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США Закупівля зброї у США
1 247 17

США не погрожували зупинити поставки зброї, щоб Україна пішла на поступки на перемовинах, - Зеленський

Зеленський та Трамп

З боку адміністрації президента США Дональда Трампа не було тиску на Україну про можливість зупинити постачання зброї, якщо Київ не погодиться на певні дедлайни й припинення вогню.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про тиск з боку США

Інформації від США та Трампа про те, що Україна не одержуватиме зброї, Зеленський не отримував.

"Гадаю, що сьогоднішня війна –– це вже значний тиск на європейців, через те що лише вони платять за американську зброю. І саме тому я вдячний їм. Я вдячний, що ми можемо купувати озброєння у них і що вони не заблокували цю можливість. Під час перемовин, вам відомо, що порушуються складні питання, і вони стосуються територій, переважно усе навколо цього", - заявив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський

Спірні питання на переговорах

Зеленський нагадав, що неузгодженими в рамковій угоді про завершення війни залишається питання Донбасу і ЗАЕС. Росія вимагає від України виведення військ з Донецької області, близько 20 % якої залишаються вільними. Також вона хоче керувати ЗАЕС.

Він зауважив, що спірні питання, які наразі обговорюються під час тристоронніх перемовин, стосуються переважно принципів, а не фінансових питань.

"Для нас це не лише про гроші, давайте чесно. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю. Це наша станція. Ми знаємо, що вона працюватиме за кілька років, нам треба в неї багато вкладати, бо її знищено. Тож тут питання не в грошах, а у принципах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО готові фінансувати американську зброю для ЗСУ, попри проблеми з Гренландією

Що таке програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-союзники — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракети для систем Patriot,

  • боєприпаси для HIMARS,

  • інше важливе американське озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) зброя (7900) перемовини (3796) США (26657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Були погрози. Прямим текстом нам говорили з бiлого дому що американська зброю не безкiнечна i може закiнчитися.
показати весь коментар
24.02.2026 22:31 Відповісти
+3
Щось ішак почав грати не ту мелодію що грав раніше. Невже замайоріли персональні гарантії!?
показати весь коментар
24.02.2026 22:24 Відповісти
+2
Вибач але зупинка допомоги - це не примус, це життя за свої гроші. До того ж США це "партнери" а не союзники, щоб доромагати, хіба нi? Руда мавпа не хоче платити за золотий унітаз.
показати весь коментар
24.02.2026 23:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні не погрожували - завтра в Трампа може впасти клямка - він людина слова - слово дав - слово забрав
показати весь коментар
24.02.2026 22:21 Відповісти
То вижене з Білого дому, то фото робить з нашим потужним Лідором💩
показати весь коментар
24.02.2026 22:30 Відповісти
Ковбасить не по дитячому - тепер з Верховним судом зчепився
показати весь коментар
24.02.2026 22:33 Відповісти
з Верховним судом - то таке...
Якщо Трампс зчепиться з Іраном (за ядерку) або за Китаєм (за Тайвань), або з ЄС (за Гренландію), або з сусідніми Канадою чи Мексикою (за-нахіба-то),
то, зрозуміло, зброї не буде зовсім.

Але Зе щось триндів про "Вхамінги". Чи то було не про ракети?🤪
показати весь коментар
25.02.2026 04:43 Відповісти
США не погрожували, США вже зупинили поставки зброї і вже давно. При потребі в десятки керованих авіабомб на нашому напрямку дають одну-дві бомби, те саме з ракетами Himars, зенітних ракет взашаді немає.
показати весь коментар
25.02.2026 05:44 Відповісти
Щось ішак почав грати не ту мелодію що грав раніше. Невже замайоріли персональні гарантії!?
показати весь коментар
24.02.2026 22:24 Відповісти
Були погрози. Прямим текстом нам говорили з бiлого дому що американська зброю не безкiнечна i може закiнчитися.
показати весь коментар
24.02.2026 22:31 Відповісти
Я думав погрози - це коли хочуть вбити, а коли не хочуть віддавати свої гроші то це щось інше.
показати весь коментар
24.02.2026 22:44 Відповісти
Це був примус до капiтуляцii.
показати весь коментар
24.02.2026 23:05 Відповісти
Вибач але зупинка допомоги - це не примус, це життя за свої гроші. До того ж США це "партнери" а не союзники, щоб доромагати, хіба нi? Руда мавпа не хоче платити за золотий унітаз.
показати весь коментар
24.02.2026 23:31 Відповісти
Не только остановка помощи, но и увеличение ракетного террора при трампе со стороны рашки - всё это принуждение Украины к капитуляции. За вооружение невозможно купить золотой унитаз.
показати весь коментар
25.02.2026 01:26 Відповісти
США не стоит на одной доске с любой страной в мире в плане безвозмездной помощи Украине, а тем более с путиным. Я тоже за помощь только вооружением, а не деньгами (ты знаешь почему). Но США не помогают тому кто считает их "партнером" а не союзником. Я бы не стал сравнивать "мучение Нарзаном" с принуждением, тем более того, кто умнее всех и знает лучше всех как надо воевать.
показати весь коментар
25.02.2026 02:12 Відповісти
Не знаю, кем считал Байден Украину, но он просто помогал. И без его помощи было бы намного тяжелее, чем сейчас. Очень вероятно, что независимой Украины просто не существовало бы. Коррупция есть, но расходы финансовой помощи можно контролировать, так или иначе. Решение, механизм всегда можно найти, если действительно хочешь помочь. Но это не про рыжего м#дака.
показати весь коментар
25.02.2026 09:53 Відповісти
Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що вступ України до ЄС потребує реалістичної оцінки готовності як Києва, так і самого блоку, та висловив сумнів щодо доцільності фіксації 2027 року як дати приєднання, - передає УП.
Фіцо, Орбан, Трамп??🤔🤔🤔🤔
показати весь коментар
24.02.2026 22:49 Відповісти
Надо нємножко потєрпєть, а 4-го липня Вождь перенесе закінчення війни до кінця року
показати весь коментар
24.02.2026 23:00 Відповісти
Та звісно ж ні, вони просто перестали надавати розвідінформацію та ракети до "Петріотів", ми в курсі.
показати весь коментар
24.02.2026 23:33 Відповісти
И перестали поставлять вооружения в тех объемах, которые были при Байдене. Еще не забываем, как трамп в 2023 году через спикера джонсона больше полугода блокировал большой пакет помощи Украине в конгрессе, который запросил Байден.
показати весь коментар
25.02.2026 01:29 Відповісти
 
 