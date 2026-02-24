США не угрожали остановить поставки оружия, чтобы Украина пошла на уступки на переговорах, - Зеленский

Со стороны администрации президента США Дональда Трампа не было давления на Украину о возможности остановить поставки оружия, если Киев не согласится на определенные дедлайны и прекращение огня.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии, сообщает Цензор.НЕТ.

О давлении со стороны США

Информации от США и Трампа о том, что Украина не будет получать оружие, Зеленский не получал.

"Думаю, что сегодняшняя война - это уже значительное давление на европейцев, потому что только они платят за американское оружие. И именно поэтому я благодарен им. Я благодарен, что мы можем покупать вооружение у них и что они не заблокировали эту возможность. Во время переговоров, как вам известно, поднимаются сложные вопросы, и они касаются территорий, в основном все вокруг этого", - заявил глава государства.

Спорные вопросы на переговорах

Зеленский напомнил, что несогласованными в рамочном соглашении о завершении войны остаются вопросы Донбасса и ЗАЭС. Россия требует от Украины вывода войск из Донецкой области, около 20% которой остаются свободными. Также она хочет управлять ЗАЭС.

Он отметил, что спорные вопросы, которые сейчас обсуждаются в ходе трехсторонних переговоров, касаются преимущественно принципов, а не финансовых вопросов.

"Для нас это не только о деньгах, давайте честно. АЭС - это о принципах, а также о нашей земле. Это наша станция. Мы знаем, что она будет работать через несколько лет, нам нужно в нее много вкладывать, потому что она уничтожена. Поэтому здесь вопрос не в деньгах, а в принципах", - добавил он.

Что такое программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение США произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и союзники по НАТО - среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

