США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп
Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты "по-дурацки" бесплатно передали Украине значительные объемы боеприпасов, которые могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток.
Об этом президент США заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Об Украине
По его словам, США обладают "боеприпасами высочайшего класса", однако значительную их часть передали Украине без финансовой компенсации. Трамп отметил, что при его подходе такие поставки должны были бы оплачивать союзники, в частности страны Европейского Союза.
"У нас есть боеприпасы высочайшего класса, многие из которых отдали по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. Я полностью за Украину, но они отдали очень много. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", - заявил Трамп.
Состояние арсеналов США
В то же время Трамп заверил, что США имеют "неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высокого уровня, которые хранятся на базах в разных частях мира. Он также подчеркнул, что во время своего первого президентского срока работал над усилением вооруженных сил и считает их нынешнее состояние "отличным".
Американский лидер повторил тезис, что полномасштабная война России против Украины "никогда бы не произошла", если бы он оставался у власти.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
Всі вже остаточно впевнилися у твоїх здібностях і чеснотах
ЯЗ - від 1 млрд дол за штучку - 2-3 трлн
будь-ласка заплати 3 трлн і ГУЛЯЙ НАФІГ
Треба його перечекати як негоду...
Без варіантів
у такої істоти буде дуже ганебний та жахливий кінець.