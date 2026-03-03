РУС
2 231 46

США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты "по-дурацки" бесплатно передали Украине значительные объемы боеприпасов, которые могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток.

Об этом президент США заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Об Украине

По его словам, США обладают "боеприпасами высочайшего класса", однако значительную их часть передали Украине без финансовой компенсации. Трамп отметил, что при его подходе такие поставки должны были бы оплачивать союзники, в частности страны Европейского Союза.

"У нас есть боеприпасы высочайшего класса, многие из которых отдали по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. Я полностью за Украину, но они отдали очень много. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским "огромная ненависть"

Состояние арсеналов США

В то же время Трамп заверил, что США имеют "неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высокого уровня, которые хранятся на базах в разных частях мира. Он также подчеркнул, что во время своего первого президентского срока работал над усилением вооруженных сил и считает их нынешнее состояние "отличным".

Американский лидер повторил тезис, что полномасштабная война России против Украины "никогда бы не произошла", если бы он оставался у власти.

Читайте также: США не угрожали остановить поставки оружия, чтобы Украина пошла на уступки на переговорах, - Зеленский

Автор: 

+13
хай американці заплатять за нашу ядерну зброю і багато всього іншого, що зникло з України, завдяки тому, що вони пхчули сюди свого довгого носа
03.03.2026 21:22 Ответить
+10
Цей агресивний божевільний становить смертельну небезпеку для всього світу!
03.03.2026 21:23 Ответить
+7
рудий кондом.
03.03.2026 21:21 Ответить
рудий кондом.
03.03.2026 21:21 Ответить
Краще і не скажеш.
03.03.2026 21:37 Ответить
Та замовкни і не *****.
Всі вже остаточно впевнилися у твоїх здібностях і чеснотах
03.03.2026 21:21 Ответить
гандон
03.03.2026 21:21 Ответить
хай американці заплатять за нашу ядерну зброю і багато всього іншого, що зникло з України, завдяки тому, що вони пхчули сюди свого довгого носа
03.03.2026 21:22 Ответить
Так ядерку віддали в росію, а не в америку.
03.03.2026 21:26 Ответить
Куди замовник сказав, туди і доставили.
03.03.2026 21:45 Ответить
Цей агресивний божевільний становить смертельну небезпеку для всього світу!
03.03.2026 21:23 Ответить
весь мир и без него смертельно болен. он вакцина для тех кого еще можно спасти.
03.03.2026 21:27 Ответить
Коротше, якщо Україна не зробить ядерку, їй хана...
03.03.2026 21:23 Ответить
А кому ще хана?
03.03.2026 21:25 Ответить
В ТОГО , В КОГО Є ЯДЕРНА ЗБРОЯ.Північна Корея тому приклад.
03.03.2026 21:49 Ответить
Боже, яке ж воно кончене, прости господи. І всі його республіканці такі ж.
03.03.2026 21:23 Ответить
От жеж рудий 3,14дор Епштейна.
03.03.2026 21:23 Ответить
Хороша мисля приходить опісля _ хоть би не застрелився з горя
03.03.2026 21:24 Ответить
Це тобі ***** на прострілене вухо нашепотів?
03.03.2026 21:25 Ответить
Цинічна пародія на Рейгана.
03.03.2026 21:26 Ответить
В такому випадку нехай спочатку США компенсують Україні усе до цента за ЯЗ, яку ваш уряд фактично відібрав за шмат будапешського паперу.
03.03.2026 21:27 Ответить
44 бомбардувальника - ціна від 1 млрд дол
ЯЗ - від 1 млрд дол за штучку - 2-3 трлн

будь-ласка заплати 3 трлн і ГУЛЯЙ НАФІГ
03.03.2026 21:27 Ответить
Коли там вибори вже...
Треба його перечекати як негоду...
Без варіантів
03.03.2026 21:28 Ответить
Будемо сподіватися на інфаркт або щось подібне. Бо ще три роки Україна з щєлєй і таким "союзником" як трампакс - просто не витримає.
03.03.2026 21:52 Ответить
поки ти не разпочав цю ***** в світі з погроз і війни, нікому крім України ваші припаси не потрібні були. А зараз чого пащю розкривати? Гітлер теж із задоволенням купував би зброю у США, якби там президентом був такий як рудий ГАНДОН
03.03.2026 21:29 Ответить
Та отож. Трамп смог бы больше Израилю отдать, бо от Украины никакой пользы.
03.03.2026 21:31 Ответить
У Ізраїля своєї зброї вистачає
03.03.2026 21:41 Ответить
Если б я был султан, то имел бы ...
03.03.2026 21:32 Ответить
прошм* ндовка ти доні ,під* філ на всю свою голову !!!...
03.03.2026 21:32 Ответить
У рыжего болвана только бабки на уме...😨 КАК такого морального урода могли ДВАЖДЫ выбрать президентом??? 👺
03.03.2026 21:36 Ответить
Моральні уроди і обрали
03.03.2026 21:39 Ответить
нагадати тобі про 73% зеідіотів.
03.03.2026 21:50 Ответить
Прогнозы сбываются. При Трампе, х, завернутый в газету, получит Украина.
03.03.2026 21:37 Ответить
Падли йо.....ні,викручували руки,поки не обібрали до нитки,а зараз включають дурня!
03.03.2026 21:38 Ответить
Та ви самі себе обібрали...на минулих виборах
03.03.2026 21:42 Ответить
Тобі вже дозволили голосувати, чи поки ice полює на твою сраку?
03.03.2026 21:50 Ответить
що, правдв очи виїдає?
03.03.2026 21:52 Ответить
Яка ще правда, якщо сушиА розграбували Україну і залишили без захисту ще задовго до зеленого пдраса?
03.03.2026 21:57 Ответить
Яка мразота
03.03.2026 21:38 Ответить
Зброї у нас багато, бо Байден вже все віддав Зеленському ! (с)
03.03.2026 21:40 Ответить
стає очевидним , що так звані "мирні" переговори ,є не що інше як "гешефт" роду Юди Україною і її народом
03.03.2026 21:41 Ответить
Яке падло!
03.03.2026 21:43 Ответить
у таких і снігу зимою не випросиш... мяч круглий якщо хто не знає.
03.03.2026 21:45 Ответить
А як же 300 міфічних мільярдів , за які шашлична морда віддав тобі всі українські надра? Смерті цього ідіота , я буду радіти не меньше ніж смерті ***** і зейла.
03.03.2026 21:48 Ответить
Зегевара "по-дурному" безкоштовно передала США значні обсяги корисних копалин, які могли б бути продані іншим країнам.
03.03.2026 21:51 Ответить
Яке воно, *****, кончене !
у такої істоти буде дуже ганебний та жахливий кінець.
03.03.2026 21:51 Ответить
Ну шо зараз про це казати - ну, віддали, ну вгатили та ще зараз їб.....ть рашистів. Забудь за неї. Дивись у перед.
03.03.2026 21:54 Ответить
Сором і ганьба американська...
03.03.2026 21:55 Ответить
ніхто тепер на майбутнє не купуватиме американську зброю , бо яка не будь мавпа в білому домі перетворює її на брухт .
03.03.2026 21:57 Ответить
 
 