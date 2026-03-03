США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп

Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты "по-дурацки" бесплатно передали Украине значительные объемы боеприпасов, которые могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток.

Об этом президент США заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Об Украине

По его словам, США обладают "боеприпасами высочайшего класса", однако значительную их часть передали Украине без финансовой компенсации. Трамп отметил, что при его подходе такие поставки должны были бы оплачивать союзники, в частности страны Европейского Союза.

"У нас есть боеприпасы высочайшего класса, многие из которых отдали по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. Я полностью за Украину, но они отдали очень много. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским "огромная ненависть"

Состояние арсеналов США

В то же время Трамп заверил, что США имеют "неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высокого уровня, которые хранятся на базах в разных частях мира. Он также подчеркнул, что во время своего первого президентского срока работал над усилением вооруженных сил и считает их нынешнее состояние "отличным".

Американский лидер повторил тезис, что полномасштабная война России против Украины "никогда бы не произошла", если бы он оставался у власти.

Читайте также: США не угрожали остановить поставки оружия, чтобы Украина пошла на уступки на переговорах, - Зеленский