РУС
Новости Смена режима в Иране
528 8

Нового верховного лидера Ирана еще не выбрали, но сын Хаменеи – главный кандидат, - NYT

Моджтаба Хаменеи новый верховный лидер Ирана

Ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера, однако главным фаворитом в борьбе за пост действительно является 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, духовные лидеры, входящие в Ассамблею экспертов Ирана и отвечающие за избрание верховного лидера, провели две виртуальные встречи 3 марта — утром и вечером. После этих консультаций Моджтаба Хаменеи стал очевидным фаворитом.

В то же время часть духовенства выражает осторожность, опасаясь, что официальное выдвижение может сделать его мишенью для США и Израиля.

  • Вчера, 3 марта, источники телеканала Iran International заявляли, что решение в пользу сына Хаменеи якобы принято.

Другие кандидаты

Моджтаба Хаменеи считается влиятельной, но непубличной фигурой, долгое время действовавшей в тени своего отца. Он имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. По словам источников, именно эта структура настаивает на его кандидатуре, аргументируя это опытом координации силовых и военных институтов во время кризисов.

Среди других кандидатов на пост называют священнослужителя Алиреза Арафи и Сеида Хасана Хомейни — внука основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни. По данным NYT, обоих считают более умеренными политиками, а Хасан Хомейни имеет связи с реформистским крылом иранской политики. 

Окончательное решение о верховном лидере должна принять Ассамблея экспертов, состоящая из 88 шиитских священнослужителей и в последний раз избиравшая верховного лидера в 1989 году.

Автор: 

выборы (1788) Иран (876) Хаменеи (33)
Сортировать:
04.03.2026 23:34 Ответить
Оберуть - піде до свого Звіра папаши прямо в Пекло... бородата мерзота.
04.03.2026 23:38 Ответить
Дураков в Иране желающих походу нет. Всем уже ясно, что он отправится к папаше. США завершат начатое в максимально короткий термин. Трамп хвалит себя, что он завершил много воин. походу он их и США и начинали. Увы, мы живём в жестоком мире. Но лучше жестокий мир, чем война.
04.03.2026 23:43 Ответить
Нового духовного підАра ще не обрали?
04.03.2026 23:43 Ответить

04.03.2026 23:44 Ответить
А як вони його виберуть кол Ісраель та Штати їх під час кожного засідання їбашать.
04.03.2026 23:47 Ответить
"Горяща вакансія" в самому прямому значенні цього слова
04.03.2026 23:53 Ответить
хехе, так боролися із спадковою монархією, шо аж заснували... спадкову монархію.
04.03.2026 23:56 Ответить
 
 