Нового верховного лидера Ирана еще не выбрали, но сын Хаменеи – главный кандидат, - NYT

Ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера, однако главным фаворитом в борьбе за пост действительно является 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

Что известно?

Как отмечается, духовные лидеры, входящие в Ассамблею экспертов Ирана и отвечающие за избрание верховного лидера, провели две виртуальные встречи 3 марта — утром и вечером. После этих консультаций Моджтаба Хаменеи стал очевидным фаворитом.

В то же время часть духовенства выражает осторожность, опасаясь, что официальное выдвижение может сделать его мишенью для США и Израиля.

Вчера, 3 марта, источники телеканала Iran International заявляли, что решение в пользу сына Хаменеи якобы принято.

Другие кандидаты

Моджтаба Хаменеи считается влиятельной, но непубличной фигурой, долгое время действовавшей в тени своего отца. Он имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. По словам источников, именно эта структура настаивает на его кандидатуре, аргументируя это опытом координации силовых и военных институтов во время кризисов.

Среди других кандидатов на пост называют священнослужителя Алиреза Арафи и Сеида Хасана Хомейни — внука основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни. По данным NYT, обоих считают более умеренными политиками, а Хасан Хомейни имеет связи с реформистским крылом иранской политики.

Окончательное решение о верховном лидере должна принять Ассамблея экспертов, состоящая из 88 шиитских священнослужителей и в последний раз избиравшая верховного лидера в 1989 году.

