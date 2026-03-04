Гегсет заявив про успіхи США у війні проти Ірану: "Ми тільки почали воювати"

Сполучені Штати заявляють про впевнений поступ у війні проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час брифінгу міністра оборони США в Пентагоні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Операція "Епічна лють"

Піт Гегсет заявив, що операція під назвою "Епічна лють" лише набирає обертів. За його словами, бойові дії тривають четвертий день, однак вже спостерігаються відчутні результати.

"Через чотири дні ми тільки почали воювати. Ми діємо рішуче, руйнівно та безжально", — наголосив міністр.

За словами Гегсета, Сполучені Штати витратять стільки часу, скільки потрібно для досягнення поставлених цілей. Він підкреслив, що кампанія демонструє суттєві зміни на полі бою, а американські сили отримують додаткові можливості для посилення тиску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном

США та Ізраїль координують дії

Міністр також зазначив, що Вашингтон очолює кампанію спільно з Армією оборони Ізраїлю. За його словами, дії двох країн становлять серйозну загрозу для іранського керівництва.

Гегсет охарактеризував Ізраїль як надійного партнера та підкреслив високий рівень координації між сторонами. Він також заявив, що США встановили контроль над повітряним простором і водними шляхами Ірану без введення наземних військ.

Окремо міністр звернув увагу на безпеку американських військових. За його словами, ще до початку активної фази конфлікту близько 90% сил у регіоні були передислоковані за межі потенційної зони ураження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО

Можлива участь союзників

За інформацією глави Пентагону, держави Перської затоки підтримують контакт зі Сполученими Штатами. Йдеться про співпрацю у сфері логістики, базування та забезпечення можливості прольотів.

Він уточнив, що союзники можуть посилити участь у кампанії на різних рівнях. Водночас міністр наголосив, що цілі США не пов’язані з підтримкою чи озброєнням будь-якої окремої сили всередині Ірану.

У Пентагоні підкреслюють, що операція триватиме до досягнення визначених результатів, а стратегія залишається спрямованою на послаблення військових можливостей Тегерана.

Раніше Піт Гегсет заявив, що повний контроль над повітряним простором Ірану буде встановлено менш ніж за тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО