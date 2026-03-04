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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Гегсет заявив про успіхи США у війні проти Ірану: "Ми тільки почали воювати"

Гегсет про удор США по Ірану

Сполучені Штати заявляють про впевнений поступ у війні проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час брифінгу міністра оборони США в Пентагоні.

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Операція "Епічна лють"

Піт Гегсет заявив, що операція під назвою "Епічна лють" лише набирає обертів. За його словами, бойові дії тривають четвертий день, однак вже спостерігаються відчутні результати.

"Через чотири дні ми тільки почали воювати. Ми діємо рішуче, руйнівно та безжально", — наголосив міністр.

За словами Гегсета, Сполучені Штати витратять стільки часу, скільки потрібно для досягнення поставлених цілей. Він підкреслив, що кампанія демонструє суттєві зміни на полі бою, а американські сили отримують додаткові можливості для посилення тиску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном

США та Ізраїль координують дії

Міністр також зазначив, що Вашингтон очолює кампанію спільно з Армією оборони Ізраїлю. За його словами, дії двох країн становлять серйозну загрозу для іранського керівництва.

Гегсет охарактеризував Ізраїль як надійного партнера та підкреслив високий рівень координації між сторонами. Він також заявив, що США встановили контроль над повітряним простором і водними шляхами Ірану без введення наземних військ.

Окремо міністр звернув увагу на безпеку американських військових. За його словами, ще до початку активної фази конфлікту близько 90% сил у регіоні були передислоковані за межі потенційної зони ураження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО

Можлива участь союзників

За інформацією глави Пентагону, держави Перської затоки підтримують контакт зі Сполученими Штатами. Йдеться про співпрацю у сфері логістики, базування та забезпечення можливості прольотів.

Він уточнив, що союзники можуть посилити участь у кампанії на різних рівнях. Водночас міністр наголосив, що цілі США не пов’язані з підтримкою чи озброєнням будь-якої окремої сили всередині Ірану.

У Пентагоні підкреслюють, що операція триватиме до досягнення визначених результатів, а стратегія залишається спрямованою на послаблення військових можливостей Тегерана.

  • Раніше Піт Гегсет заявив, що повний контроль над повітряним простором Ірану буде встановлено менш ніж за тиждень. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Близький Схід (347) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+19
Хизуються що всім світом воюють з бабуїнами. І то бабуїни вже в усьому регіоні колапсу наробили. Україна ж невелика країна і воює одна з втричі більшим ворогом. Ще й нас всі за руки тримають, підніжки ставлять і забороняють сильно бити
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04.03.2026 19:34 Відповісти
+16
нотатки у ***** стибзділі?
той теж: ще не починав, тільки почав, беріть владу у свої руки, всьо по плану....
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04.03.2026 19:33 Відповісти
+14
Я буду сміятись коли врешті решт через три роки сша будуть тікати з ірану як тікали похапцем з Афганістану від моджахедів в шльопках на верблюдах.
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04.03.2026 19:36 Відповісти
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⚡️Минулої ночі США потопили один із головних кораблів ірану - "Сулеймані", заявив міністр війни Гегсет. Ще деякі його заяви:
▪️США використовуватимуть необмежений запас високоточних гравітаційних бомб. Наближаються все більші хвилі, ми тільки починаємо.
▪️Вищі лідери ірану мертві. Так звана керівна рада, яка могла б обрати наступника, мертва, зникла безвісти або перебуває в бункерах.
▪️Старші генерали, офіцери середньої ланки та рядові ірану не можуть комунікувати.
▪️Лідера підрозділу, який намагався вбити Трампа, вистежили та вбили.
▪️Загалом знищено понад 20 іранських військових кораблів.
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04.03.2026 20:25 Відповісти
Яких таких гравітаційних бімб - може керованих ?
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05.03.2026 07:47 Відповісти
СВО "єпіческая дурь" проходить по плану.
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04.03.2026 20:27 Відповісти
Отлично,расхерачте им всю промышленность,страна родившая шахеды и передавшая их путину должна страдать и плакать.
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04.03.2026 20:57 Відповісти
Щоб це не було як в таваріща пу!!!!
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04.03.2026 20:59 Відповісти
Щось мені слабо віриться в оцю браваду .
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04.03.2026 21:45 Відповісти
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