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Новини Операція США проти Ірану
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Скоро буде встановлено повний контроль над іранським небом. Кількість ударів збільшиться, - Гегсет

Кількість ударів по Ірану збільшуватиметься: заява Гегсета

Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.

Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Америка перемагає. Рішуче, нищівно та беззаперечно", - наголосив він, коментуючи хід операції "Епічна лють" щодо Ірану.

За його словами, ворогам в Ірані кінець, і вони це знають. Або, принаймні, дізнаються досить скоро.

"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів — менш ніж за тиждень — дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.

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Гегсет наголосив, що це лише початок і кількість ударів по Ірану збільшуватиметься.

"Ми використовуватимемо 500-фунтові, 1000-фунтові та 2000-фунтові високоточні гравітаційні бомби з GPS та лазерним наведенням, запаси яких у нас майже необмежені. 

Очільник Пентагону зазначив, що високопоставлені лідери Ірану мертві, а так звана правляча рада, яка могла б вибрати наступника, мертва, зникла або переховується в бункерах.

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Замах на Трампа

За словами Гегсета, лідера підрозділу, який намагався вбити Трампа, вистежили й убили.

Читайте: Туреччина заявила про збиття іранської балістики, що летіла в її бік

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Читайте: Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+8
запаси яких у нас майже необмежені
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
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04.03.2026 15:48 Відповісти
+8
та скоріше давайте уже - ціни на АЗС кожень день на 200 шагів злітають!!!
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04.03.2026 15:59 Відповісти
+7
"Епічна лють" люто підняла ціни на нафту - путін тихо офігіває.
Несподівано прийшло спасіння - мабуть ставе свічку Трампу за воздравіє .
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04.03.2026 16:03 Відповісти
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Це добре, приємно бачити коли міжнародне право перемагає.
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04.03.2026 15:48 Відповісти
Десь далеко заплакав маленьки друзяка вова.
Його міжнародне право вже п'ятий рік поспіль ніяк не переможе.
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04.03.2026 15:50 Відповісти
Логічно.
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04.03.2026 15:56 Відповісти
Петрику, а чи не варто справді похмелитися, щоб не ввижалося право там, де його нема?
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04.03.2026 16:20 Відповісти
Розумні слова розумної людини.
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04.03.2026 16:25 Відповісти
МАКРОН ТАК НЕ ВВАЖАЄ
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04.03.2026 16:23 Відповісти
Це право сильно,а аятоли москалям безпілотники передали,тому мають отримати сповна.І отримають.Ми їм хліб,а вони москалям зброю.
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04.03.2026 16:23 Відповісти
працюйте, браття (с)
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04.03.2026 15:48 Відповісти
запаси яких у нас майже необмежені
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
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04.03.2026 15:48 Відповісти
вибори...
а на виборах золота тактика та стратегія - обісрати опонента як кури драбину
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04.03.2026 15:51 Відповісти
Якщо згадати, яку кількість гравітаційних бомб нам подарував Байден, то це просто диво!
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04.03.2026 15:54 Відповісти
шо там бомби... оно як швидко рудий спрогімся відновити усі подаровані Україні авіаносні групи із ф-35, ф-15, ф-18, ф-22, б-1, б-2, б-52, усі 10 батарей таад та 52 батареї петріотів, а за супутникову розвідку й мови бути не може
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Ну звісно що майже необмежені тому що вони не різали свої заводи на брухт, і в них все збереглося , навіть у кацапів, якого розміру була вавка в голові в того хто закривав виробництво набоїв і снарядів в Україні це загадка.
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04.03.2026 16:07 Відповісти
Розміру ФСБ.
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04.03.2026 17:46 Відповісти
між іншим, ви виявилися праві
старий мерін лавров сьогодні категорично заліпив, шо ближчим часом у іранських аятол обов'язково з'явиться яз, просто гарантував особисто
от цікаво, а Ізраїль прирівняє цього мєріна до статусу аятоли?
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04.03.2026 16:09 Відповісти
******* кацапський.
На понт беруть. Бойтєсь нас, замрітє.
ЯЗ не так просто перемістити непомітно.
І якщо це станеться, розмова з США виглядатиме вже інакше.
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04.03.2026 16:14 Відповісти
Легко..покладуть в звичайні ящики замість свинцевих контейнерів і нанесуть інше маркування...це щодо артпострілів 203мм
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04.03.2026 16:17 Відповісти
Ну, тоді доведеться мочити Іран вже з усієї сили, без всякої толерантності. Можливо, вже з використанням ЯЗ.
Бо ядерна війна - це така штука, яку якщо почати, то треба вже комусь одному впевнено вигравати.
Ну а з руснею буде інша розмова, бо загине багато громадян цивілізованих країн, як християнських, так і мусульманських.
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04.03.2026 16:24 Відповісти
мєрін просто так не ліпить
на місці Ізраїля варто було б глибоко замислитися
зачекався його кабздон, йой зачекався
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04.03.2026 16:20 Відповісти
дивно, ви самі спрогнозували, шо в аятол з'явиться яз
а наразі не вірите у те, шо кацапи цю яз їм нададуть
кацапи у глухому куті - а там кацапи завжди чудять так, шо увесь світ у труху
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04.03.2026 16:23 Відповісти
Я мав на увазі, що з'явиться у них власна ЯЗ.
А чи наважаться передати русня - тут я маю сильний сумнів.
Все-таки це спливе, розвідки працюють, підготовка до передачі, транспортування, супровід, розгортання - це все залишає сліди.
Занадто серйозні наслідки будуть.
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04.03.2026 16:26 Відповісти
дуже великі сумніви, шо рушникоголові самі самостійно технологічно дійшли до того результату, який мають на сьогодні (з повідомлень у змі щодо збагаченого адерного елементу)
у цьому їм явно допомогли, а вибір невеликий - китай, *********, пончик
китаю палитися резону нема та і йому зручніше тримати рушників фінансово на ланцюгу, а не давати їм в руки ядрьону бімбу
пончик сам на давальницькій сировині, не той фасон
а от кацапи світяться як new year tree, у ірані в них база по усьому - вуглеводні, мінерали, проксі, військове виробництво, промисловість, медична галузь (ще з часів сересере)
шоби не возити довго - саме кацапська яз у ірані й буде, принаймі ***** усе зробить для цього, бо на його думку, тоді він у змозі відновити свою позицію сили
саме тому мерін і заявляє таке
скорше б вже Штати та Ізраїль взялися за цього корєфана аятол
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04.03.2026 16:34 Відповісти
Одна справа - допомогти технологічно, друга - дати готові вироби.
І так, про подібні речі зазвичай мовчать.
Не пам'ятаю, щоб русняві посадовці анонсували появу у них "Коксанів" та балістичних ракет. Вони просто з'явились.
Я не спеціаліст з ядерної фізики, але можливо, що через розбіжності у процесах за слідами вибуху можна довести, що такий склад заряду не відповідає тому, що міг виготовити Іран.
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04.03.2026 16:38 Відповісти
для брудної бомби не так вже й багато тре
а кацапи то терористи світового масштабу
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04.03.2026 16:39 Відповісти
Стоп, "брудна бомба" - це не вибуховий заряд.
Від її використання в першу чергу брудниться репутація, а фізичної шкоди мало, у порівнянні з вибухом.
І якщо вони застосують саме "брудну" бомбу, то дадуть кард-бланш на використання проти них найбрудніших способів знищення.
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04.03.2026 16:42 Відповісти
готовий заряд використають
хто там та коли кацапські склади з яз реально перевіряв
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04.03.2026 16:43 Відповісти
до речі, у багатьох розвідках ламали голову, нашо кацапи зарядили за передачу нам Францією та СК ядерної зброї?
дехто з мудрих у СК дійшов до висновку, шо у такий спосіб вони мали намір відволікти увагу від того, шо самі тихенько нададуть яз аятолам
наразі ця версія надалі знаходить свої обгрунтування
будемо бачити
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04.03.2026 16:38 Відповісти
Так, ми побачимо.
Але у русні зараз становище не критичне.
Економіка ще не летить у прірву, і фронт не сиплеться.
Навпаки, ціна на нафту йде вгору, і їм у економічній площині вигідно, аби ця війна тривала якомога довше.
Використання ЯЗ її прискорить.
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04.03.2026 16:44 Відповісти
не використання
а саме надання, бо за версією кацапів - Штати не атакують тих, у кого є яз
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Взагалі-то США вже атакували іранський режим.
ЯЗ гарна як зброя стримування від агресії, але якщо агресія вже сталась, то треба або застосовувати по ворогу, або все одно що її немає.
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04.03.2026 16:47 Відповісти
от кацапи і мають плани надати заряд, шоби його пред'явили аятоли задля припинення війни
найбільші проблеми зараз у китая - танкери застигли, інвестиції накрилися, от китай разом із своїм вассалом і шукає способи припинити війну
а ***** вигідно - бо тоді за його розрахунками він не тіки відновить статус на Близькому Сході, а ще й розширить свій вплив, тримаючи під ядерною парасолбкою аятол, хамас, хезболу
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04.03.2026 16:51 Відповісти
Не берусь тут щось прогнозувати.
Краще б мені виявитись правим щодо передачі зарядів руснею.
І неправим щодо появи власної бомби у режиму.
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04.03.2026 16:58 Відповісти
згадайте попередні удари Штатів та Ізраїлю та хто саме пропонував узяти усі отримані аятолами результати та виступити гарантом з їхнього збереження - ***** та кацапи
а чому? - бо це їхня робота
рудий та бі-бі тоді не погодилися
тому Штатам та Ізраїлю кров з носу тре якумога швидше забаранити в нуль режим аятол разом із усіма проксі
тоді дійсно ніхто нічого не отримає та не надасть
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04.03.2026 17:01 Відповісти
"Тягнути волинку" не можна і з суто економічних причин. Якщо через два тижні протоку не розблокують, на країни Затоки чекає колапс нафтовидобувної галузі, яка живить фактично всі їх бюджети.
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04.03.2026 17:03 Відповісти
💯
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04.03.2026 17:04 Відповісти
Бомби необмежені. GPS наведення недороге. Але літати там де від них буде толку в нас не вийде. Здєся не Іран.
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04.03.2026 16:12 Відповісти
Здєся Пєтя Стакан не бреше.
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04.03.2026 16:13 Відповісти
гарні бомби, Байден не все віддав і анкоріжському танцору залишив???? Згадав, як Мерц від Штольца вимагав дати Таураси Україні....Те що Таураси не були надані Україні, мабуть є якась заслуга Меркель-баби
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04.03.2026 15:57 Відповісти
Роснєфть Шрёдер і Штазі Меркель.
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04.03.2026 16:17 Відповісти
А над українським небом слабо встановити повний контроль? Площа України 603 тис кв. км, а Ірану - 1648 тис. кв. км., тобто в 2.5 рази більша.
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04.03.2026 15:58 Відповісти
та скоріше давайте уже - ціни на АЗС кожень день на 200 шагів злітають!!!
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04.03.2026 15:59 Відповісти
"Епічна лють" люто підняла ціни на нафту - путін тихо офігіває.
Несподівано прийшло спасіння - мабуть ставе свічку Трампу за воздравіє .
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04.03.2026 16:03 Відповісти
Отлично,нужно разрушить финансовую систему аятол,нацбанк, коммерческие банки и прочие финучереждения,что бы ксировцам негде было получать з.п.
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04.03.2026 16:06 Відповісти
"Апєрація ідьот по плану, патєрь нєт".
як це по американські сказати?
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04.03.2026 16:08 Відповісти
ага ,пуйло вже Герані до Ірану постачає ,а їм небо не треба вони над землею літають
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04.03.2026 16:09 Відповісти
Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна.

Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.
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04.03.2026 16:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/132388 Корабель буквально підкинуло у повітря: перші кадри бойового торпедного удару атомної субмарини США по іранському фрегату IRIS Dena біля Шрі-Ланки
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04.03.2026 16:12 Відповісти
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04.03.2026 16:16 Відповісти
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04.03.2026 16:18 Відповісти
Парадоксально, Украина единственная в мире страна которая категорически поддерживает нападение на Иран.
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04.03.2026 16:33 Відповісти
Контроль в небе выглядит так - прилетает сверхскоростной истребитель, скидывает бомбы и быстро ********* назад. Потому что даже в условном Афганистане контроль в небе был исключительно вокруг военных баз, а везде в других местах их поджидала зенитка от местного ополченца.
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04.03.2026 17:20 Відповісти
После того как выдумали противовоздушные переносные устройства контроль в небе невозможен без контроля на земле.
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04.03.2026 17:23 Відповісти
КИЇВ за три дні?
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04.03.2026 17:25 Відповісти
 
 