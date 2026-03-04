Скоро буде встановлено повний контроль над іранським небом. Кількість ударів збільшиться, - Гегсет

Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.

Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Америка перемагає. Рішуче, нищівно та беззаперечно", - наголосив він, коментуючи хід операції "Епічна лють" щодо Ірану.

За його словами, ворогам в Ірані кінець, і вони це знають. Або, принаймні, дізнаються досить скоро.

"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів — менш ніж за тиждень — дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.

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Гегсет наголосив, що це лише початок і кількість ударів по Ірану збільшуватиметься.

"Ми використовуватимемо 500-фунтові, 1000-фунтові та 2000-фунтові високоточні гравітаційні бомби з GPS та лазерним наведенням, запаси яких у нас майже необмежені.

Очільник Пентагону зазначив, що високопоставлені лідери Ірану мертві, а так звана правляча рада, яка могла б вибрати наступника, мертва, зникла або переховується в бункерах.

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Замах на Трампа

За словами Гегсета, лідера підрозділу, який намагався вбити Трампа, вистежили й убили.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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