Скоро буде встановлено повний контроль над іранським небом. Кількість ударів збільшиться, - Гегсет
Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.
Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Америка перемагає. Рішуче, нищівно та беззаперечно", - наголосив він, коментуючи хід операції "Епічна лють" щодо Ірану.
За його словами, ворогам в Ірані кінець, і вони це знають. Або, принаймні, дізнаються досить скоро.
"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів — менш ніж за тиждень — дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.
Гегсет наголосив, що це лише початок і кількість ударів по Ірану збільшуватиметься.
"Ми використовуватимемо 500-фунтові, 1000-фунтові та 2000-фунтові високоточні гравітаційні бомби з GPS та лазерним наведенням, запаси яких у нас майже необмежені.
Очільник Пентагону зазначив, що високопоставлені лідери Ірану мертві, а так звана правляча рада, яка могла б вибрати наступника, мертва, зникла або переховується в бункерах.
Замах на Трампа
За словами Гегсета, лідера підрозділу, який намагався вбити Трампа, вистежили й убили.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
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Його міжнародне право вже п'ятий рік поспіль ніяк не переможе.
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
а на виборах золота тактика та стратегія - обісрати опонента як кури драбину
старий мерін лавров сьогодні категорично заліпив, шо ближчим часом у іранських аятол обов'язково з'явиться яз, просто гарантував особисто
от цікаво, а Ізраїль прирівняє цього мєріна до статусу аятоли?
На понт беруть. Бойтєсь нас, замрітє.
ЯЗ не так просто перемістити непомітно.
І якщо це станеться, розмова з США виглядатиме вже інакше.
Бо ядерна війна - це така штука, яку якщо почати, то треба вже комусь одному впевнено вигравати.
Ну а з руснею буде інша розмова, бо загине багато громадян цивілізованих країн, як християнських, так і мусульманських.
на місці Ізраїля варто було б глибоко замислитися
зачекався його кабздон, йой зачекався
а наразі не вірите у те, шо кацапи цю яз їм нададуть
кацапи у глухому куті - а там кацапи завжди чудять так, шо увесь світ у труху
А чи наважаться передати русня - тут я маю сильний сумнів.
Все-таки це спливе, розвідки працюють, підготовка до передачі, транспортування, супровід, розгортання - це все залишає сліди.
Занадто серйозні наслідки будуть.
у цьому їм явно допомогли, а вибір невеликий - китай, *********, пончик
китаю палитися резону нема та і йому зручніше тримати рушників фінансово на ланцюгу, а не давати їм в руки ядрьону бімбу
пончик сам на давальницькій сировині, не той фасон
а от кацапи світяться як new year tree, у ірані в них база по усьому - вуглеводні, мінерали, проксі, військове виробництво, промисловість, медична галузь (ще з часів сересере)
шоби не возити довго - саме кацапська яз у ірані й буде, принаймі ***** усе зробить для цього, бо на його думку, тоді він у змозі відновити свою позицію сили
саме тому мерін і заявляє таке
скорше б вже Штати та Ізраїль взялися за цього корєфана аятол
І так, про подібні речі зазвичай мовчать.
Не пам'ятаю, щоб русняві посадовці анонсували появу у них "Коксанів" та балістичних ракет. Вони просто з'явились.
Я не спеціаліст з ядерної фізики, але можливо, що через розбіжності у процесах за слідами вибуху можна довести, що такий склад заряду не відповідає тому, що міг виготовити Іран.
а кацапи то терористи світового масштабу
Від її використання в першу чергу брудниться репутація, а фізичної шкоди мало, у порівнянні з вибухом.
І якщо вони застосують саме "брудну" бомбу, то дадуть кард-бланш на використання проти них найбрудніших способів знищення.
хто там та коли кацапські склади з яз реально перевіряв
дехто з мудрих у СК дійшов до висновку, шо у такий спосіб вони мали намір відволікти увагу від того, шо самі тихенько нададуть яз аятолам
наразі ця версія надалі знаходить свої обгрунтування
будемо бачити
Але у русні зараз становище не критичне.
Економіка ще не летить у прірву, і фронт не сиплеться.
Навпаки, ціна на нафту йде вгору, і їм у економічній площині вигідно, аби ця війна тривала якомога довше.
Використання ЯЗ її прискорить.
а саме надання, бо за версією кацапів - Штати не атакують тих, у кого є яз
ЯЗ гарна як зброя стримування від агресії, але якщо агресія вже сталась, то треба або застосовувати по ворогу, або все одно що її немає.
найбільші проблеми зараз у китая - танкери застигли, інвестиції накрилися, от китай разом із своїм вассалом і шукає способи припинити війну
а ***** вигідно - бо тоді за його розрахунками він не тіки відновить статус на Близькому Сході, а ще й розширить свій вплив, тримаючи під ядерною парасолбкою аятол, хамас, хезболу
Краще б мені виявитись правим щодо передачі зарядів руснею.
І неправим щодо появи власної бомби у режиму.
а чому? - бо це їхня робота
рудий та бі-бі тоді не погодилися
тому Штатам та Ізраїлю кров з носу тре якумога швидше забаранити в нуль режим аятол разом із усіма проксі
тоді дійсно ніхто нічого не отримає та не надасть
Несподівано прийшло спасіння - мабуть ставе свічку Трампу за воздравіє .
як це по американські сказати?
Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.