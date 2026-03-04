Скоро будет установлен полный контроль над иранским небом. Количество ударов увеличится, - Хегсет

Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хегсет, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и бесспорно", - подчеркнул он, комментируя ход операции "Эпическая ярость" в отношении Ирана.

По его словам, врагам в Иране конец, и они это знают. Или, по крайней мере, узнают достаточно скоро.

"Начиная с вчерашнего вечера, и за несколько дней — менее чем за неделю — две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", — сказал министр.

Читайте также: Беспорядки в Иране сейчас не настолько сильны, чтобы это привело к смене режима, - МИД Турции

Хегсет подчеркнул, что это только начало и количество ударов по Ирану будет увеличиваться.

"Мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные гравитационные бомбы с GPS и лазерным наведением, запасы которых у нас почти неограничены.

Глава Пентагона отметил, что высокопоставленные лидеры Ирана мертвы, а так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, мертв, исчез или скрывается в бункерах.

Читайте также: МАГАТЭ не фиксирует новых повреждений на ядерных объектах Ирана

Покушение на Трампа

По словам Хегсета, лидер подразделения, который пытался убить Трампа, был выслежен и убит.

Читайте: Турция заявила о сбивании иранской баллистики, летевшей в ее сторону

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

Читайте: Трамп раскритиковал Стармера: Это не Уинстон Черчилль