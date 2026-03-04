Скоро будет установлен полный контроль над иранским небом. Количество ударов увеличится, - Хегсет
Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.
Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хегсет, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и бесспорно", - подчеркнул он, комментируя ход операции "Эпическая ярость" в отношении Ирана.
По его словам, врагам в Иране конец, и они это знают. Или, по крайней мере, узнают достаточно скоро.
"Начиная с вчерашнего вечера, и за несколько дней — менее чем за неделю — две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", — сказал министр.
Хегсет подчеркнул, что это только начало и количество ударов по Ирану будет увеличиваться.
"Мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные гравитационные бомбы с GPS и лазерным наведением, запасы которых у нас почти неограничены.
Глава Пентагона отметил, что высокопоставленные лидеры Ирана мертвы, а так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, мертв, исчез или скрывается в бункерах.
Покушение на Трампа
По словам Хегсета, лидер подразделения, который пытался убить Трампа, был выслежен и убит.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.
Його міжнародне право вже п'ятий рік поспіль ніяк не переможе.
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
а на виборах золота тактика та стратегія - обісрати опонента як кури драбину
старий мерін лавров сьогодні категорично заліпив, шо ближчим часом у іранських аятол обов'язково з'явиться яз, просто гарантував особисто
от цікаво, а Ізраїль прирівняє цього мєріна до статусу аятоли?
На понт беруть. Бойтєсь нас, замрітє.
ЯЗ не так просто перемістити непомітно.
І якщо це станеться, розмова з США виглядатиме вже інакше.
Несподівано прийшло спасіння - мабуть ставе свічку Трампу за воздравіє .
як це по американські сказати?
Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.