Скоро будет установлен полный контроль над иранским небом. Количество ударов увеличится, - Хегсет

Количество ударов по Ирану будет увеличиваться: заявление Гегсета

Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хегсет, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и бесспорно", - подчеркнул он, комментируя ход операции "Эпическая ярость" в отношении Ирана.

По его словам, врагам в Иране конец, и они это знают. Или, по крайней мере, узнают достаточно скоро.

"Начиная с вчерашнего вечера, и за несколько дней — менее чем за неделю — две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что это только начало и количество ударов по Ирану будет увеличиваться.

"Мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные гравитационные бомбы с GPS и лазерным наведением, запасы которых у нас почти неограничены. 

Глава Пентагона отметил, что высокопоставленные лидеры Ирана мертвы, а так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, мертв, исчез или скрывается в бункерах.

Покушение на Трампа

По словам Хегсета, лидер подразделения, который пытался убить Трампа, был выслежен и убит.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

Иран (876) США (7161) Хегсет Пит (115)
+3
запаси яких у нас майже необмежені
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
04.03.2026 15:48
+2
Це добре, приємно бачити коли міжнародне право перемагає.
04.03.2026 15:48
+2
вибори...
а на виборах золота тактика та стратегія - обісрати опонента як кури драбину
04.03.2026 15:51
Це добре, приємно бачити коли міжнародне право перемагає.

04.03.2026 15:48
Десь далеко заплакав маленьки друзяка вова.
Його міжнародне право вже п'ятий рік поспіль ніяк не переможе.
04.03.2026 15:50
Логічно.
04.03.2026 15:56
працюйте, браття (с)
04.03.2026 15:48
запаси яких у нас майже необмежені
Трамп бідкався, що "сонний джо" віддав все Україні.
Добре, що Трам за рік спромігся відновити все і навіть більше.
04.03.2026 15:48
вибори...
а на виборах золота тактика та стратегія - обісрати опонента як кури драбину
04.03.2026 15:51
Якщо згадати, яку кількість гравітаційних бомб нам подарував Байден, то це просто диво!
04.03.2026 15:54
шо там бомби... оно як швидко рудий спрогімся відновити усі подаровані Україні авіаносні групи із ф-35, ф-15, ф-18, ф-22, б-1, б-2, б-52, усі 10 батарей таад та 52 батареї петріотів, а за супутникову розвідку й мови бути не може
04.03.2026 15:58
Ну звісно що майже необмежені тому що вони не різали свої заводи на брухт, і в них все збереглося , навіть у кацапів, якого розміру була вавка в голові в того хто закривав виробництво набоїв і снарядів в Україні це загадка.
04.03.2026 16:07
між іншим, ви виявилися праві
старий мерін лавров сьогодні категорично заліпив, шо ближчим часом у іранських аятол обов'язково з'явиться яз, просто гарантував особисто
от цікаво, а Ізраїль прирівняє цього мєріна до статусу аятоли?
04.03.2026 16:09
******* кацапський.
На понт беруть. Бойтєсь нас, замрітє.
ЯЗ не так просто перемістити непомітно.
І якщо це станеться, розмова з США виглядатиме вже інакше.
04.03.2026 16:14
Бомби необмежені. GPS наведення недороге. Але літати там де від них буде толку в нас не вийде. Здєся не Іран.
04.03.2026 16:12
Здєся Пєтя Стакан не бреше.
04.03.2026 16:13
гарні бомби, Байден не все віддав і анкоріжському танцору залишив???? Згадав, як Мерц від Штольца вимагав дати Таураси Україні....Те що Таураси не були надані Україні, мабуть є якась заслуга Меркель-баби
04.03.2026 15:57
А над українським небом слабо встановити повний контроль? Площа України 603 тис кв. км, а Ірану - 1648 тис. кв. км., тобто в 2.5 рази більша.
04.03.2026 15:58
та скоріше давайте уже - ціни на АЗС кожень день на 200 шагів злітають!!!
04.03.2026 15:59
"Епічна лють" люто підняла ціни на нафту - путін тихо офігіває.
Несподівано прийшло спасіння - мабуть ставе свічку Трампу за воздравіє .
04.03.2026 16:03
Отлично,нужно разрушить финансовую систему аятол,нацбанк, коммерческие банки и прочие финучереждения,что бы ксировцам негде было получать з.п.
04.03.2026 16:06
"Апєрація ідьот по плану, патєрь нєт".
як це по американські сказати?
04.03.2026 16:08
ага ,пуйло вже Герані до Ірану постачає ,а їм небо не треба вони над землею літають
04.03.2026 16:09
Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна.

Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.
04.03.2026 16:10
https://t.me/voynareal/132388 Корабель буквально підкинуло у повітря: перші кадри бойового торпедного удару атомної субмарини США по іранському фрегату IRIS Dena біля Шрі-Ланки
04.03.2026 16:12
04.03.2026 16:16
 
 