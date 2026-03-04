МАГАТЭ не фиксирует новых повреждений на ядерных объектах Ирана

В МАГАТЭ не фиксируют признаков повреждений ядерных объектов Ирана после ударов.

Об этом пресс-служба Агентства сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что на основе анализа последних доступных спутниковых снимков специалисты не фиксируют повреждений объектов в Иране, содержащих ядерные материалы.

"Поэтому на данный момент нет риска радиоактивного выброса. Вблизи ядерного объекта в Исфахане видны повреждения двух зданий. В Натанзе не обнаружено дополнительных разрушений после ранее сообщенных повреждений входов, а также не обнаружено повреждений на других ядерных объектах, включая АЭС Бушер", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Гендиректор Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать любой опасности радиологического инцидента.

Что предшествовало?

2 марта в МАГАТЭ сообщили, что нет никаких признаков повреждения или поражения каких-либо ядерных установок в Иране.

Гендиректор Гросси заявил о значительном запасе урана почти оружейного уровня в Иране.

