Удары США по Ирану
320 15

МАГАТЭ не фиксирует новых повреждений на ядерных объектах Ирана

Удары по Ирану: МАГАТЭ не фиксирует повреждений на ядерных объектах

В МАГАТЭ не фиксируют признаков повреждений ядерных объектов Ирана после ударов.

Об этом пресс-служба Агентства сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что на основе анализа последних доступных спутниковых снимков специалисты не фиксируют повреждений объектов в Иране, содержащих ядерные материалы.

"Поэтому на данный момент нет риска радиоактивного выброса. Вблизи ядерного объекта в Исфахане видны повреждения двух зданий. В Натанзе не обнаружено дополнительных разрушений после ранее сообщенных повреждений входов, а также не обнаружено повреждений на других ядерных объектах, включая АЭС Бушер", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Гендиректор Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать любой опасности радиологического инцидента.

Удары по Ирану: МАГАТЭ не фиксирует повреждений на ядерных объектах

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (876) МАГАТЭ (293) Рафаэль Гросси (148)
Топ комментарии
+1
І закінчиться це все тим, що режим нікуди не зникне, а ядерна бімба - з'явиться.
04.03.2026 15:02 Ответить
+1
Хочу помилитись у своїй версії.
04.03.2026 15:03 Ответить
Це зраза чи перемога?
04.03.2026 14:51 Ответить
США та Ізраїль у ході атак не чіпають ядерних об'єктів та не створюють ядерних загроз, на шо так пильно невпинно чекають ***** та вузькоокі, шоби відразу зачати верещати за ядерну небезпеку.
Ізраїль та Штати тупо, системно та методично баранять аятол та їхнє сс
04.03.2026 15:00 Ответить
І закінчиться це все тим, що режим нікуди не зникне, а ядерна бімба - з'явиться.
04.03.2026 15:02 Ответить
чим закінчиться так видається, шо ніхто толком не знає
04.03.2026 15:02 Ответить
Хочу помилитись у своїй версії.
04.03.2026 15:03 Ответить
Трохи помнуть Ірак, та, як завжди, відповзуть.
І все залишиться так, як було.
Тільки трампон заявить про чергову перемогу і про закінчення ще однієї війни.
04.03.2026 15:29 Ответить
Як було, вже не буде.
Тепер - тільки джихад і всесвітній халіфат, або - смерть.
04.03.2026 15:30 Ответить
Буде як було. Всі трампівські потуги цим закінчувались.
04.03.2026 15:31 Ответить
Тільки одного підера змінять на іншого, такого ж, або ще гірше.
04.03.2026 15:33 Ответить
Вже.
04.03.2026 15:37 Ответить
МАГАТЕ проти трампа?
ставлю на рудого...
04.03.2026 15:10 Ответить
Та ні. МАГАТЕ каже те, що є, а трампакс - те, що хоче, щоб було.
04.03.2026 15:27 Ответить
ставлю на рудого...
04.03.2026 15:30 Ответить
А МАГАТЕ думає, що Іран реєструє у них як легальні ядерні об'єкти свої лабораторії по розробці ядерної зброї? Навіть не знаю як назвати таке порушення світосприйняття.
04.03.2026 15:16 Ответить
Гарно влаштувався цей гроссі! Головне час від часу роби непідтвержені заяви і ні за що не відповідай!
04.03.2026 16:00 Ответить
 
 