МАГАТЭ не фиксирует новых повреждений на ядерных объектах Ирана
В МАГАТЭ не фиксируют признаков повреждений ядерных объектов Ирана после ударов.
Об этом пресс-служба Агентства сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там отметили, что на основе анализа последних доступных спутниковых снимков специалисты не фиксируют повреждений объектов в Иране, содержащих ядерные материалы.
"Поэтому на данный момент нет риска радиоактивного выброса. Вблизи ядерного объекта в Исфахане видны повреждения двух зданий. В Натанзе не обнаружено дополнительных разрушений после ранее сообщенных повреждений входов, а также не обнаружено повреждений на других ядерных объектах, включая АЭС Бушер", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Гендиректор Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать любой опасности радиологического инцидента.
Что предшествовало?
- 2 марта в МАГАТЭ сообщили, что нет никаких признаков повреждения или поражения каких-либо ядерных установок в Иране.
- Гендиректор Гросси заявил о значительном запасе урана почти оружейного уровня в Иране.
