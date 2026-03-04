Гросси заявил о значительном запасе урана почти оружейного уровня в Иране

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран накопил уран почти оружейного уровня и не предоставляет полного доступа инспекторам.

Об этом он написал в социальной сети, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опасный запас урана

"Я был очень четким и последовательным в своих отчетах о ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу нет, его большой запас урана, обогащенного почти до оружейного уровня, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную обеспокоенность", – говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что пока Иран полностью не будет сотрудничать с инспекторами и не даст ответы на все вопросы, агентство не может подтвердить, что его ядерная программа не имеет военной цели.

Радиационная безопасность

Международное агентство по атомной энергии ранее подтвердило повреждение здания подземного завода по обогащению урана в Натанге.

Глава МАГАТЭ заявил, что в странах, граничащих с Ираном, не обнаружено повышения уровня радиации выше обычного фонового уровня.

Читайте также: Трамп призвал иранцев отложить протесты из-за опасности