2 578 10

Гросси заявил о значительном запасе урана почти оружейного уровня в Иране

Гросси о ядерном потенциале Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран накопил уран почти оружейного уровня и не предоставляет полного доступа инспекторам.

Об этом он написал в социальной сети, пишет Цензор.НЕТ.

Опасный запас урана

"Я был очень четким и последовательным в своих отчетах о ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу нет, его большой запас урана, обогащенного почти до оружейного уровня, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную обеспокоенность", – говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что пока Иран полностью не будет сотрудничать с инспекторами и не даст ответы на все вопросы, агентство не может подтвердить, что его ядерная программа не имеет военной цели.

Радиационная безопасность

  • Международное агентство по атомной энергии ранее подтвердило повреждение здания подземного завода по обогащению урана в Натанге.
  • Глава МАГАТЭ заявил, что в странах, граничащих с Ираном, не обнаружено повышения уровня радиации выше обычного фонового уровня.

Автор: 

Иран (876) МАГАТЭ (292)
+11
Чому ця МАГАТЕ має вирішувати кому мати я/з а кому ні? Міжнародного права більше не існує.. "велика сімка" та МАГАТЕ взагалі нічого не зробили коли рф окупувала українські землі разом з ядерними установками розташованими в Криму та ЗАЕС це фактично зруйнувало світовий порядок який встановився після 2-ї світової війни.
показать весь комментарий
04.03.2026 00:44 Ответить
+4
А він нічого і не вирішує. Він статист.
показать весь комментарий
04.03.2026 00:49 Ответить
+3
О, вилізло підстилка Х'уйла. Чому ж ти раніше цього не казав? визнай що цей уран аятоли отримали від Х'уйла. І тепер заверещали бо злякалися що уран може попасти в треті руки і потім ******* по тим хто його колись дав аятолам
показать весь комментарий
04.03.2026 00:49 Ответить
