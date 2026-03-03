Трамп призвал иранцев отложить протесты из-за опасности
Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 марта, призвал иранцев повременить с протестами.
Об этом сообщает CNN, цитирует Цензор.НЕТ.
Безопасность не позволяет протестовать
По словам главы Белого дома, сейчас находиться на улицах Ирана слишком опасно.
"Если вы собираетесь выходить и протестовать – пока не делайте этого. Сейчас очень опасно, сбрасывается много бомб", – сказал Дональд Трамп.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
