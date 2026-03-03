Трамп призвал иранцев отложить протесты из-за опасности

Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 марта, призвал иранцев повременить с протестами.

Об этом сообщает CNN, цитирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Белого дома, сейчас находиться на улицах Ирана слишком опасно.

"Если вы собираетесь выходить и протестовать – пока не делайте этого. Сейчас очень опасно, сбрасывается много бомб", – сказал Дональд Трамп.