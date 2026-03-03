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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Трамп закликав іранців відкласти протести через небезпеку

Трамп закликав іранців поки не виходити на протести через безпекову ситуацію

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 3 березня, закликав іранців зачекати з протестами.

Про це повідомляє CNN, цитує Цензор.НЕТ.

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Безпекова ситуація не дозволяє протестувати

За словами глави Білого дому, наразі перебувати на вулицях Ірану надто небезпечно.

"Якщо ви збираєтесь виходити і протестувати – поки не робіть цього. Зараз дуже небезпечно, скидається багато бомб", – сказав Дональд Трамп.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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Іран (3474) протест (2422) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+8
відкладайте протести - допомога ще в путі.
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03.03.2026 23:38 Відповісти
+5
Какой практичный и своевременный совет. Трамп и Зегевара точно не родственники?).
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03.03.2026 23:22 Відповісти
+3
Своєчасна глибока стурбованість !
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04.03.2026 08:25 Відповісти
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Какой практичный и своевременный совет. Трамп и Зегевара точно не родственники?).
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03.03.2026 23:22 Відповісти
відкладайте протести - допомога ще в путі.
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03.03.2026 23:38 Відповісти
Интересно кто мог сообщить Виткоффу и Кушнеру о количестве уране в Иране. Догадаться не трудно . Те кому это выгодно. Возможно скоро выяснится что трапма исползовали подкинув эту инфо через Виткоффа.. Или дали такую установку. Все будет Украина! Слава Украине!
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04.03.2026 03:12 Відповісти
Своєчасна глибока стурбованість !
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04.03.2026 08:25 Відповісти
Після того як тисячі протестантів, що надихнулися попередніми закликами Трампа до протестів, були розстріляні та ув'язнені...
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04.03.2026 09:51 Відповісти
Воно то так, нажаль. Ярослав, а Ви б повірили трампону ?????
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04.03.2026 12:27 Відповісти
За останній рік всі хто має клепку вже переконались, що Трамп неадекват.
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04.03.2026 12:57 Відповісти
То виходить що протестанти повелись на заклик неадеквата ? Нажаль ! Самі себе підставили.
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04.03.2026 13:40 Відповісти
А шо за опасность то?!
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04.03.2026 08:52 Відповісти
Дочитывать до конца нужно, а не только заголовок. Скидається багато бомб на Іран. В цьому небезпека.
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04.03.2026 09:05 Відповісти
А, ну це ерунда... Головне, щоб снега не було....
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04.03.2026 10:34 Відповісти
 
 