Трамп закликав іранців відкласти протести через небезпеку

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 3 березня, закликав іранців зачекати з протестами.

Про це повідомляє CNN, цитує Цензор.НЕТ.

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За словами глави Білого дому, наразі перебувати на вулицях Ірану надто небезпечно.

"Якщо ви збираєтесь виходити і протестувати – поки не робіть цього. Зараз дуже небезпечно, скидається багато бомб", – сказав Дональд Трамп.