Трамп закликав іранців відкласти протести через небезпеку
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 3 березня, закликав іранців зачекати з протестами.
Про це повідомляє CNN, цитує Цензор.НЕТ.
Безпекова ситуація не дозволяє протестувати
За словами глави Білого дому, наразі перебувати на вулицях Ірану надто небезпечно.
"Якщо ви збираєтесь виходити і протестувати – поки не робіть цього. Зараз дуже небезпечно, скидається багато бомб", – сказав Дональд Трамп.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
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