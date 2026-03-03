Французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про обмежені удари по двох французьких базах на Близькому Сході у відповідь на ескалацію конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BFMTV за 3 березня, де президент звернувся до нації.

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Заходи оборони та посилення присутності

Президент Франції повідомив про розгортання авіаносця Шарль де Голль у Середземному морі, додаткових літаків, систем ППО та фрегату Languedoc. Це рішення спрямоване на захист союзників та підтримку морського руху у регіоні.

"Франція з перших годин долучилась до збиття ворожих безпілотників у межах легітимної оборони для захисту повітряного простору наших союзників", — заявив Макрон, не уточнивши конкретні локації операцій.

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Евакуація та міжнародна коаліція

Макрон оголосив про плани формування коаліції для відновлення безпеки морського руху на Близькому Сході. Крім того, до Парижа прибудуть два евакуаційні рейси з французами, які через війну опинилися у складній ситуації в регіоні.

Президент Франції також розкритикував Ізраїль за наземну операцію в Лівані, назвавши її "небезпечним ескалаційним кроком та стратегічною помилкою". Водночас він підкреслив, що відповідальність за нинішню ескалацію лежить на Ірані.

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