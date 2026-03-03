УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6571 відвідувач онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
2 277 7

Французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", - Макрон

макрон про Іран

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про обмежені удари по двох французьких базах на Близькому Сході у відповідь на ескалацію конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BFMTV за 3 березня, де президент звернувся до нації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заходи оборони та посилення присутності

Президент Франції повідомив про розгортання авіаносця Шарль де Голль у Середземному морі, додаткових літаків, систем ППО та фрегату Languedoc. Це рішення спрямоване на захист союзників та підтримку морського руху у регіоні.

"Франція з перших годин долучилась до збиття ворожих безпілотників у межах легітимної оборони для захисту повітряного простору наших союзників", — заявив Макрон, не уточнивши конкретні локації операцій.

Також читайте: США повністю припинять торгівлю з Іспанією, бо та заборонила використати свої бази проти Ірану, - Трамп

Евакуація та міжнародна коаліція

Макрон оголосив про плани формування коаліції для відновлення безпеки морського руху на Близькому Сході. Крім того, до Парижа прибудуть два евакуаційні рейси з французами, які через війну опинилися у складній ситуації в регіоні.

Президент Франції також розкритикував Ізраїль за наземну операцію в Лівані, назвавши її "небезпечним ескалаційним кроком та стратегічною помилкою". Водночас він підкреслив, що відповідальність за нинішню ескалацію лежить на Ірані.

Також читайте: США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Автор: 

Іран (3474) Франція (3345) Близький Схід (346) Макрон Емманюель (1771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На полшішєчкі - нє счітаєтся, і пєрвий раз - нє карабас.
показати весь коментар
03.03.2026 22:49 Відповісти
Но ми то знаємо, що.....
показати весь коментар
03.03.2026 23:02 Відповісти
Даже по двум базам(про базу в ОАЭ слышал). Трамп не смог создать коалицию, так Иран своими действиями поспособствует. Катар уже наносит авиаудары.
показати весь коментар
03.03.2026 22:51 Відповісти
Де-не-де.
показати весь коментар
03.03.2026 22:53 Відповісти
Французи багато загубили не на Близькому Сході, а в Африці.
Франція нині переживає історичний занепад свого впливу в Африці, що проявляється значними політичними та економічними невдачами.
Декілька десятиліть Франція підтримувала «тіньову імперію», відому як Франсафріка, що включала військові бази, контроль над валютою та тісні зв'язки з африканською елітою.
Однак ця система зараз розпадається.
Найбільш помітні втрати сталися в регіоні Сахель, де серія військових переворотів призвела до вигнання французьких військ.
Mіж 2022 та початком 2026 року Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Чад, Сенегал та Кот-д'Івуар зробили кроки до вигнання французьких військ або розриву давніх оборонних угод.
показати весь коментар
03.03.2026 22:58 Відповісти
Франція давно покладається на уран з Нігеру для своєї ядерної енергетики. Переворот у Нігері в 2023 році та подальше розірвання зв'язків безпосередньо загрожують цій критичній ланці постачання.

Франк КФА, валюта, прив'язана до французького казначейства, перебуває під безпрецедентним наглядом.
Багато африканських країн прагнуть запровадити нову регіональну валюту Еко, щоб повністю відійти від французького фінансового контролю.
показати весь коментар
03.03.2026 23:00 Відповісти
Та ти шо...висловлюємо величезне занепокоєння.....як це непередбачуваного сталося....😂😂😂
показати весь коментар
04.03.2026 06:42 Відповісти
 
 