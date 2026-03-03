Французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про обмежені удари по двох французьких базах на Близькому Сході у відповідь на ескалацію конфлікту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BFMTV за 3 березня, де президент звернувся до нації.
Заходи оборони та посилення присутності
Президент Франції повідомив про розгортання авіаносця Шарль де Голль у Середземному морі, додаткових літаків, систем ППО та фрегату Languedoc. Це рішення спрямоване на захист союзників та підтримку морського руху у регіоні.
"Франція з перших годин долучилась до збиття ворожих безпілотників у межах легітимної оборони для захисту повітряного простору наших союзників", — заявив Макрон, не уточнивши конкретні локації операцій.
Евакуація та міжнародна коаліція
Макрон оголосив про плани формування коаліції для відновлення безпеки морського руху на Близькому Сході. Крім того, до Парижа прибудуть два евакуаційні рейси з французами, які через війну опинилися у складній ситуації в регіоні.
Президент Франції також розкритикував Ізраїль за наземну операцію в Лівані, назвавши її "небезпечним ескалаційним кроком та стратегічною помилкою". Водночас він підкреслив, що відповідальність за нинішню ескалацію лежить на Ірані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Франція нині переживає історичний занепад свого впливу в Африці, що проявляється значними політичними та економічними невдачами.
Декілька десятиліть Франція підтримувала «тіньову імперію», відому як Франсафріка, що включала військові бази, контроль над валютою та тісні зв'язки з африканською елітою.
Однак ця система зараз розпадається.
Найбільш помітні втрати сталися в регіоні Сахель, де серія військових переворотів призвела до вигнання французьких військ.
Mіж 2022 та початком 2026 року Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Чад, Сенегал та Кот-д'Івуар зробили кроки до вигнання французьких військ або розриву давніх оборонних угод.
Франк КФА, валюта, прив'язана до французького казначейства, перебуває під безпрецедентним наглядом.
Багато африканських країн прагнуть запровадити нову регіональну валюту Еко, щоб повністю відійти від французького фінансового контролю.