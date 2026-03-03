РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6973 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
623 6

Французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", - Макрон

Макрон об Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ограниченных ударах по двум французским базам на Ближнем Востоке в ответ на эскалацию конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BFMTV от 3 марта, где президент обратился к нации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Меры обороны и усиление присутствия

Президент Франции сообщил о развертывании авианосца Шарль де Голль в Средиземном море, дополнительных самолетов, систем ПВО и фрегата Languedoc. Это решение направлено на защиту союзников и поддержку морского движения в регионе.

"Франция с первых часов присоединилась к сбиванию вражеских беспилотников в рамках легитимной обороны для защиты воздушного пространства наших союзников", — заявил Макрон, не уточнив конкретные локации операций.

Читайте также: США полностью прекратят торговлю с Испанией, потому что та запретила использовать свои базы против Ирана, — Трамп

Эвакуация и международная коалиция

Макрон объявил о планах формирования коалиции для восстановления безопасности морского движения на Ближнем Востоке. Кроме того, в Париж прибудут два эвакуационных рейса с французами, которые из-за войны оказались в сложной ситуации в регионе.

Президент Франции также раскритиковал Израиль за наземную операцию в Ливане, назвав ее "опасным эскалационным шагом и стратегической ошибкой". В то же время он подчеркнул, что ответственность за нынешнюю эскалацию лежит на Иране.

Читайте также: США "по-дурному" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп

Автор: 

Иран (852) Франция (728) Ближний Восток (36) Макрон Эмманюэль (700)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На полшішєчкі - нє счітаєтся, і пєрвий раз - нє карабас.
показать весь комментарий
03.03.2026 22:49 Ответить
Но ми то знаємо, що.....
показать весь комментарий
03.03.2026 23:02 Ответить
Даже по двум базам(про базу в ОАЭ слышал). Трамп не смог создать коалицию, так Иран своими действиями поспособствует. Катар уже наносит авиаудары.
показать весь комментарий
03.03.2026 22:51 Ответить
Де-не-де.
показать весь комментарий
03.03.2026 22:53 Ответить
Французи багато загубили не на Близькому Сході, а в Африці.
Франція нині переживає історичний занепад свого впливу в Африці, що проявляється значними політичними та економічними невдачами.
Декілька десятиліть Франція підтримувала «тіньову імперію», відому як Франсафріка, що включала військові бази, контроль над валютою та тісні зв'язки з африканською елітою.
Однак ця система зараз розпадається.
Найбільш помітні втрати сталися в регіоні Сахель, де серія військових переворотів призвела до вигнання французьких військ.
Mіж 2022 та початком 2026 року Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Чад, Сенегал та Кот-д'Івуар зробили кроки до вигнання французьких військ або розриву давніх оборонних угод.
показать весь комментарий
03.03.2026 22:58 Ответить
Франція давно покладається на уран з Нігеру для своєї ядерної енергетики. Переворот у Нігері в 2023 році та подальше розірвання зв'язків безпосередньо загрожують цій критичній ланці постачання.

Франк КФА, валюта, прив'язана до французького казначейства, перебуває під безпрецедентним наглядом.
Багато африканських країн прагнуть запровадити нову регіональну валюту Еко, щоб повністю відійти від французького фінансового контролю.
показать весь комментарий
03.03.2026 23:00 Ответить
 
 