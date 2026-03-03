Французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ограниченных ударах по двум французским базам на Ближнем Востоке в ответ на эскалацию конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BFMTV от 3 марта, где президент обратился к нации.

Меры обороны и усиление присутствия

Президент Франции сообщил о развертывании авианосца Шарль де Голль в Средиземном море, дополнительных самолетов, систем ПВО и фрегата Languedoc. Это решение направлено на защиту союзников и поддержку морского движения в регионе.

"Франция с первых часов присоединилась к сбиванию вражеских беспилотников в рамках легитимной обороны для защиты воздушного пространства наших союзников", — заявил Макрон, не уточнив конкретные локации операций.

Эвакуация и международная коалиция

Макрон объявил о планах формирования коалиции для восстановления безопасности морского движения на Ближнем Востоке. Кроме того, в Париж прибудут два эвакуационных рейса с французами, которые из-за войны оказались в сложной ситуации в регионе.

Президент Франции также раскритиковал Израиль за наземную операцию в Ливане, назвав ее "опасным эскалационным шагом и стратегической ошибкой". В то же время он подчеркнул, что ответственность за нынешнюю эскалацию лежит на Иране.

