США повністю припинять торгівлю з Іспанією, бо та заборонила використати свої бази проти Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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Погроза Трампа

Він заявив, що деякі європейські країни допомогли США під час операції "Епічна лють", зокрема, Німеччина. Трамп також похвалив генсека НАТО Марка Рютте, назвавши його "прекрасним", і розкритикував Іспанію, яку назвав "жахливою".

"Ми збираємося припинити будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією. В Іспанії немає нічого такого, що було б нам потрібно", - сказав президент США, додавши, що в Іспанії "прекрасні люди, але погані лідери".

Він повідомив, що сказав міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всі відносини з країною.

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Трамп також нагадав, що Іспанія єдина з країн НАТО відмовилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Раніше президент США погрожував Мадриду торговими санкціями через це рішення.

"Іспанія фактично заявила, що ми не можемо використовувати їхні бази. Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти й використовувати її. Ніхто не скаже нам не використовувати її. Але нам це не обов'язково, проте вони були недружніми", - додав він.

Що передувало?

Раніше Уряд Іспанії не дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

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