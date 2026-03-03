США повністю припинять торгівлю з Іспанією, бо та заборонила використати свої бази проти Ірану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.
Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Погроза Трампа
Він заявив, що деякі європейські країни допомогли США під час операції "Епічна лють", зокрема, Німеччина. Трамп також похвалив генсека НАТО Марка Рютте, назвавши його "прекрасним", і розкритикував Іспанію, яку назвав "жахливою".
"Ми збираємося припинити будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією. В Іспанії немає нічого такого, що було б нам потрібно", - сказав президент США, додавши, що в Іспанії "прекрасні люди, але погані лідери".
Він повідомив, що сказав міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всі відносини з країною.
Трамп також нагадав, що Іспанія єдина з країн НАТО відмовилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Раніше президент США погрожував Мадриду торговими санкціями через це рішення.
"Іспанія фактично заявила, що ми не можемо використовувати їхні бази. Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти й використовувати її. Ніхто не скаже нам не використовувати її. Але нам це не обов'язково, проте вони були недружніми", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Уряд Іспанії не дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.
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реднекі усе зʼїдять (чи ні)
Десять років тому було 0,5%
Треба щось с муслімами робити, а не с союзниками які тебе захищають.
@ (в перекладі):
Потрібно сказати, що коли трампівський булшит не стосується українців, то це навіть весело.
З виступів Тромба:
- У нас були дуже успішні переговори з Іраном, вони сказали на другій же зустрічі, що *********** нас ядерними бомбами, яких у них не може бути ніколи після того, як ми успішно розбомбили їхні ядрьоні об'єкти минулого літа.
- У нас було декілька кандидатів, щоб замінити Хаменеї, вони загинули під час нашого бомбардування, яке почали не ми, а Ізраїль, щоб його не розпочав Іран.
- Операція досягла всіх своїх цілей першого ж дня, і тепер триватиме п'ять тижнів чи вічно, ми ще навіть не починали, - зброї у нас багато, бо Байден вже все віддав Зеленському.
У кого є думки, підскажіть
Скажи це НАСА, наприклад, чи хлопцям з Силіконової долини, які критично залежать від Іспаніїї і вбухали туди тупо дофіга.
Их - испанские базы
Бачу якби Навіть Трамп бомбив Москву то деякі ідіоти і за це б його кляли🤣🤣
Це світоглядний конфлікт, а не безпековий.
П.С.
Іспанія повинна дозволити рф використовувати свої бази і Трамп зніме всі санкції.
Іспанці, за пораду не дякуйте...
Я поважаю Іспанію і за те, щоб Трампон не псував стосунки з Європою, бо поводить себе точно так, як кацапи, коли забороняли імпорт "Боржомі" і вина з Грузії...