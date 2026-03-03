УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Заяви Трампа Операція США проти Ірану Відносини США та Іспанії
6 521 71

США повністю припинять торгівлю з Іспанією, бо та заборонила використати свої бази проти Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погроза Трампа

Він заявив, що деякі європейські країни допомогли США під час операції "Епічна лють", зокрема, Німеччина. Трамп також похвалив генсека НАТО Марка Рютте, назвавши його "прекрасним", і розкритикував Іспанію, яку назвав "жахливою".

"Ми збираємося припинити будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією. В Іспанії немає нічого такого, що було б нам потрібно", - сказав президент США, додавши, що в Іспанії "прекрасні люди, але погані лідери".

Він повідомив, що сказав міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всі відносини з країною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп

Трамп також нагадав, що Іспанія єдина з країн НАТО відмовилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Раніше президент США погрожував Мадриду торговими санкціями через це рішення.

"Іспанія фактично заявила, що ми не можемо використовувати їхні бази. Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти й використовувати її. Ніхто не скаже нам не використовувати її. Але нам це не обов'язково, проте вони були недружніми", - додав він.

Що передувало?

Також читайте: Війна на Близькому Сході: Катар слідом за СПГ зупиняє виробництво алюмінію та хімікатів

Автор: 

Іран (3474) Іспанія (998) США (26706) торгівля (1599) Трамп Дональд (8914)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Такі вислови Тромба потрібно ділити на тридцять два.

@ (в перекладі):
Потрібно сказати, що коли трампівський булшит не стосується українців, то це навіть весело.

З виступів Тромба:

- У нас були дуже успішні переговори з Іраном, вони сказали на другій же зустрічі, що *********** нас ядерними бомбами, яких у них не може бути ніколи після того, як ми успішно розбомбили їхні ядрьоні об'єкти минулого літа.

- У нас було декілька кандидатів, щоб замінити Хаменеї, вони загинули під час нашого бомбардування, яке почали не ми, а Ізраїль, щоб його не розпочав Іран.

- Операція досягла всіх своїх цілей першого ж дня, і тепер триватиме п'ять тижнів чи вічно, ми ще навіть не починали, - зброї у нас багато, бо Байден вже все віддав Зеленському.
показати весь коментар
03.03.2026 19:57 Відповісти
+19
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - скоро США буде без союзників з такими замашками
показати весь коментар
03.03.2026 19:52 Відповісти
+17
Чому Іспанія мала допомагати Трампу та Ізраїлю розв'язувати війну з Іраном? Ця війна порушує статут ООН і тому дії Іспанії абсолютно законні та виважені.
показати весь коментар
03.03.2026 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - скоро США буде без союзників з такими замашками
показати весь коментар
03.03.2026 19:52 Відповісти
Чому Іспанія мала допомагати Трампу та Ізраїлю розв'язувати війну з Іраном? Ця війна порушує статут ООН і тому дії Іспанії абсолютно законні та виважені.
показати весь коментар
03.03.2026 19:54 Відповісти
Любиш чалматих виродків що кацапи шахеди дали?
показати весь коментар
03.03.2026 20:01 Відповісти
Ти схоже любиш ідіотів в кремлі
показати весь коментар
03.03.2026 22:17 Відповісти
Україні просто "кровзноса" вигідно перемелювання режиму рушникоголових
показати весь коментар
03.03.2026 20:05 Відповісти
Нова війна нікому не вигідна. Ресурси підуть на нову війну і Україна буде ще більше обмежена в підтримці західних партнерів.
показати весь коментар
03.03.2026 20:07 Відповісти
Іран вже давно веде терористичну війну і все більше озброюється в тому числі ЯЗ! Шо ти тут ниєш, кацап?
показати весь коментар
03.03.2026 20:14 Відповісти
Так тільки но провели успішну військову операцію по знищенню ядерних спроможностей Ірану, навіщо тоді бомбили ядерні об'єкти якщо прийшлось розв'язувати повномасштабну війну? Виходить минулий раз облажались? А де гарантія що не облажаються зараз? Якщо люди ідіоти, то потрібно міняти ідіотів на нормальних а не розв'язувати війну раз за разом!
показати весь коментар
03.03.2026 20:16 Відповісти
Тому що недобили. А ще є іранська балістика.
показати весь коментар
03.03.2026 22:21 Відповісти
О, руснявим тролям видали методичку - моя хата з краю! Цей терористичний гнійник давно треба було стерти! Іспанці обісрались та поступили підло і будуть покарані! Тут я Трампа підтримую!
показати весь коментар
03.03.2026 20:12 Відповісти
Так на планеті багато терористичних гнійників, чому почали саме з Ірану? На яких підставах розв'язали війну?
показати весь коментар
03.03.2026 20:14 Відповісти
Бо вони так захотіли
показати весь коментар
03.03.2026 20:16 Відповісти
бо ізраїлю дуже треба
показати весь коментар
04.03.2026 02:40 Відповісти
Іспанія, країна-ухилянт
показати весь коментар
03.03.2026 20:45 Відповісти
А ему и не нужно такие чмо союзники ЕС и НАТО
показати весь коментар
03.03.2026 20:54 Відповісти
Хамон в Європі трохи здищевії а куди перенаправлять сша свої товари замість Іспанії? Соєві боби, мигдаль, солодку кукурудзу, нафту, літаки, електроніку, фармацевтичні препарати, поліетилен та мідь тощо?
показати весь коментар
03.03.2026 19:53 Відповісти
ЮСА under alles!
реднекі усе зʼїдять (чи ні)
показати весь коментар
03.03.2026 22:21 Відповісти
Ты мне больше не дружок, и не писяй в мой горшок. )
показати весь коментар
03.03.2026 19:54 Відповісти
Срочно дати діду премію миру або таблетки
показати весь коментар
03.03.2026 19:56 Відповісти
або - по дупі
показати весь коментар
03.03.2026 20:34 Відповісти
Розумію обох, союзник просто плюнув на свої зобов'язання. З іншого боку в Іспанії повно мусульман
показати весь коментар
03.03.2026 19:57 Відповісти
5% муслимов.
Десять років тому було 0,5%
Треба щось с муслімами робити, а не с союзниками які тебе захищають.
показати весь коментар
03.03.2026 21:04 Відповісти
Ну не за 10, а за 25 років. Але щось с цим треба робити. Щоб усе що Ізабелла I Кастильська та Фернандо II Арагонський доброго поробили обрізаним фалосом не накрилося.
показати весь коментар
03.03.2026 21:25 Відповісти
Ну і до речі - ці дві видатні історичні постаті ще і іудеїв проредили. Було при арабах більше ніж де інде в Європі, а зараз 12 тисяч. В 10 разів менше ніж у Німеччині. А ще дали Колумбу експедицію в Індію організувати. Яка виявилася Америкою.
показати весь коментар
03.03.2026 21:43 Відповісти
Такі вислови Тромба потрібно ділити на тридцять два.

@ (в перекладі):
Потрібно сказати, що коли трампівський булшит не стосується українців, то це навіть весело.

З виступів Тромба:

- У нас були дуже успішні переговори з Іраном, вони сказали на другій же зустрічі, що *********** нас ядерними бомбами, яких у них не може бути ніколи після того, як ми успішно розбомбили їхні ядрьоні об'єкти минулого літа.

- У нас було декілька кандидатів, щоб замінити Хаменеї, вони загинули під час нашого бомбардування, яке почали не ми, а Ізраїль, щоб його не розпочав Іран.

- Операція досягла всіх своїх цілей першого ж дня, і тепер триватиме п'ять тижнів чи вічно, ми ще навіть не починали, - зброї у нас багато, бо Байден вже все віддав Зеленському.
показати весь коментар
03.03.2026 19:57 Відповісти
Нагородити терміново його нобелівкою з філософії.
показати весь коментар
03.03.2026 20:04 Відповісти
у данному випадку - премією Шредінгера
показати весь коментар
03.03.2026 22:23 Відповісти
Этому дам и этому дам, а этому не дам - он дрова не наколол, печь не натопил и воды не подогрел - местные "жители" любимого канала : на Вас вся информационная и жизненная позиция! Заранее, дякую!
показати весь коментар
03.03.2026 19:58 Відповісти
"ТРАМБЛО".ХОЧЕ.ЩОБ АМЕРИКАНЦІВ НЕ ШУГАЛИ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ??? ДУРАК. зробить так.що на кожнім кроці.як і рашистів будуть посилати накуй(в кращому випадку).а в Іспанії.то ще й биків на них будуть випускати...
показати весь коментар
03.03.2026 19:58 Відповісти
Щоб таке рашці відмовити Додіку щоб він на них так оскаженів?
У кого є думки, підскажіть
показати весь коментар
03.03.2026 19:58 Відповісти
Ставлю на Іспанії жирний хрест - Трамп
показати весь коментар
03.03.2026 19:59 Відповісти
Характер трирічної дитини.
показати весь коментар
03.03.2026 19:59 Відповісти
А чи не надто дорого коштує Америці Ізраїль?...
показати весь коментар
03.03.2026 20:00 Відповісти
Умеренно. Но будет больше.
показати весь коментар
03.03.2026 20:53 Відповісти
По любе дешевше, ніж якби в 1940-х засновники Ізраїлю приперлись не в Палестину, а в США, - обдерли б штати до нитки ще до 1950-го Нового року, як земіндічі Україну, а так американці платять відкупне потихеньку, як свого часу рашка данину орді монгольській.
показати весь коментар
03.03.2026 22:30 Відповісти
Тобто Ейхман сприяв заснуванню Ізраїлю? Невдячність зашкалює. До речі США в той час категорично відмовились приймати мігрантів євреїв.
показати весь коментар
03.03.2026 23:55 Відповісти
Не дають мігелям відморозитися.
показати весь коментар
03.03.2026 20:00 Відповісти
Повністю сформований ідіот.
показати весь коментар
03.03.2026 20:02 Відповісти
Господі, людина-казіно
Скажи це НАСА, наприклад, чи хлопцям з Силіконової долини, які критично залежать від Іспаніїї і вбухали туди тупо дофіга.
показати весь коментар
03.03.2026 20:03 Відповісти
Трамп правий, якщо іспанці дозволили на своїй території бази, вони мали врахувати, що таке може бути
показати весь коментар
03.03.2026 20:07 Відповісти
Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Источник: https://censor.net/ru/n3603412
Их - испанские базы
показати весь коментар
03.03.2026 20:33 Відповісти
Убийство бесноватого аятоллы бесноватым гольфистом-педофилом, это из серии, как можно хаотично размахивать руками и случайно попасть туда, куда надо..
показати весь коментар
03.03.2026 20:08 Відповісти
Аятолу вбив Ізраїль.
показати весь коментар
03.03.2026 20:26 Відповісти
Самодур
показати весь коментар
03.03.2026 20:17 Відповісти
Старый поц ПНХ
показати весь коментар
03.03.2026 20:28 Відповісти
Сила Трампа в його дурості і непередбачуваності. Він говорить про Гренландію і Канаду а звіздюлєй получають мадури і аятоли.
показати весь коментар
03.03.2026 20:31 Відповісти
нужно смотреть на его дела а не слова, но у нас тупоумный наридец любит развесить свои уши чтобы туда вливали фекалии
показати весь коментар
03.03.2026 22:44 Відповісти
Я бачу тут збіговисько любителів Аятол та режиму ісламістів ...союзників пуйла🤣🤣🤣🤣
Бачу якби Навіть Трамп бомбив Москву то деякі ідіоти і за це б його кляли🤣🤣
показати весь коментар
03.03.2026 20:38 Відповісти
Абсолютно ви праві. Але тим не менш. Іспанія в своєму праві, а Трамп як завжди явно перегнув з реакцією.
показати весь коментар
03.03.2026 21:17 Відповісти
Я відпочивав два тижні колись в Іспанії і побачив, що сієста для них це стиль життя. А тут приходить Трамп і каже: треба воювати, демократія в небезпеці. А вони такі на чілі, на розслабоні кажуть: ну блін, не напрягай, друже.
Це світоглядний конфлікт, а не безпековий.
показати весь коментар
03.03.2026 21:24 Відповісти
Тепер під час сієсти іспанці будуть сосати лапу...Іспанія то країна не ляканих ідіотів.Трамп молодець ...
показати весь коментар
03.03.2026 21:43 Відповісти
Куй ціна таким союзникам.. Трамп правильно робить...шоб швидше думали
показати весь коментар
03.03.2026 21:25 Відповісти
Бомбив Москву? Так як Іран чи Палестину? Нема сенсу припускати того, чого не буде. Американці не настільки божевільні, щоб гратися з вогнем.
показати весь коментар
04.03.2026 00:29 Відповісти
Після Ірану наступна Іспанія?
показати весь коментар
03.03.2026 21:16 Відповісти
Зато Беларусь дозволила використовувати всю свою країну кацапам, погрожувати Європі і наступати на Україну і за це Трамп частково зняв санкції !
П.С.
Іспанія повинна дозволити рф використовувати свої бази і Трамп зніме всі санкції.
Іспанці, за пораду не дякуйте...
показати весь коментар
03.03.2026 21:27 Відповісти
Любиш пуйла??пуйлосос???
показати весь коментар
03.03.2026 21:44 Відповісти
Антон, у тебе туго з юмором ?
Я поважаю Іспанію і за те, щоб Трампон не псував стосунки з Європою, бо поводить себе точно так, як кацапи, коли забороняли імпорт "Боржомі" і вина з Грузії...
показати весь коментар
03.03.2026 21:57 Відповісти
Дивно читати коментарі громадян яких без вагомих причин бомбять уже чотири роки.
показати весь коментар
03.03.2026 21:28 Відповісти
Іспанія навіть у Другій світовій війні не вступила до коаліції з Гітлером.
показати весь коментар
03.03.2026 21:29 Відповісти
Спитай у гугла хто такий Франко
показати весь коментар
03.03.2026 22:03 Відповісти
Я і без Гугла знаю, що під час другої світової війни Іспанія офіційно зберегла нейтралітет.
показати весь коментар
03.03.2026 22:11 Відповісти
Надеюсь Что скоро трапма не будет на вершине власти. По нему тоже Гаага скучает , по путину и по нетаньяху. Лишь бы дожили до скамейки. Осталось годик максимум. Все будет Украина! Слава Украине!
показати весь коментар
03.03.2026 21:31 Відповісти
Фєєрічний дятел
показати весь коментар
03.03.2026 23:03 Відповісти
У питанні економіки керуватися особистими образами. Не професійно якось.
показати весь коментар
04.03.2026 00:22 Відповісти
 
 