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Новини Операція США проти Ірану
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Війна на Близькому Сході: Катар слідом за СПГ зупиняє виробництво алюмінію та хімікатів

Qatar

Компанія QatarEnergy тимчасово зупинила виробництво алюмінію та окремих хімічних продуктів після іранських атак, через які Катар був змушений закрити свій найбільший завод з виробництва зрідженого природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

На тлі цієї новини ціни на алюміній на Лондонській біржі металів підскочили на 3,8%. Компанія має 50% у Qatalum ‒ одному з ключових виробників алюмінію в регіоні: іншу половину контролює партнер по спільному підприємству норвезька компанія Norsk Hydro ASA.

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У Norsk Hydro ASA вже працюють над планами дій на випадок надзвичайної ситуації. Найсерйознішим викликом залишається фактичне блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Через ескалацію на Близькому Сході постачання сировини та готових металів опинилося під загрозою, що змушує виробників шукати альтернативні логістичні маршрути.

Як повідомлялося, після атаки двох іранських безпілотників на об’єкти QatarEnergy у Катарі було тимчасово призупинено виробництво скрапленого природного газу, який забезпечує близько 20% світової пропозиції.

Уряд країни зараз проводить оцінку масштабів завданих пошкоджень. З огляду на те, що катарське виробництво LNG формує значну частку глобального ринку, ситуація має суттєвий вплив на світовий енергетичний баланс.

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Чудно
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03.03.2026 15:15 Відповісти
Отак десятиліттями фінансуєш, фінансуєш терористів хамасу та хезболли, підтримуєш Іран, а потім хрясь! і все летить по тобі, від тих, кого ти виростив за власні гроші.
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03.03.2026 15:18 Відповісти
Так може і добре повернути заводи та фабрики на захід, а не штучно вирощувати таких як Китай, наприклад. Бо проблемні країни то зазвичай " добрі" наміри західної цивілізації.
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03.03.2026 15:21 Відповісти
Ось якби ще родовища газу повернули на захід всьо було бт чики-чики. )
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03.03.2026 15:25 Відповісти
Маючи стільки бабла не забезпечили себе хоча б якимось ПВО, що декілька шахедів навели колапсу? Теж готувались не до війни а до шашликів?
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03.03.2026 15:29 Відповісти
Здавалось би, не християни, а мусульмани.
Не Захід - Схід.
З дисципліною все в порядку.
І США з Ізраїлем, фактично, на їхньому боці.
Зібрались - наваляли.
Але ж ні.
Бо релігія там не рулить.
Цивілізація, світські країни. Цінність життя громадянина і все таке.
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03.03.2026 15:31 Відповісти
Схоже це непогано розвинені країни, не тільки верблюди і нафта.
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03.03.2026 15:43 Відповісти
Не просто непогано розвинуті. А круто розвинуті.
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03.03.2026 17:08 Відповісти

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