Війна на Близькому Сході: Катар слідом за СПГ зупиняє виробництво алюмінію та хімікатів

Компанія QatarEnergy тимчасово зупинила виробництво алюмінію та окремих хімічних продуктів після іранських атак, через які Катар був змушений закрити свій найбільший завод з виробництва зрідженого природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

На тлі цієї новини ціни на алюміній на Лондонській біржі металів підскочили на 3,8%. Компанія має 50% у Qatalum ‒ одному з ключових виробників алюмінію в регіоні: іншу половину контролює партнер по спільному підприємству норвезька компанія Norsk Hydro ASA.

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У Norsk Hydro ASA вже працюють над планами дій на випадок надзвичайної ситуації. Найсерйознішим викликом залишається фактичне блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Через ескалацію на Близькому Сході постачання сировини та готових металів опинилося під загрозою, що змушує виробників шукати альтернативні логістичні маршрути.

Як повідомлялося, після атаки двох іранських безпілотників на об’єкти QatarEnergy у Катарі було тимчасово призупинено виробництво скрапленого природного газу, який забезпечує близько 20% світової пропозиції.

Уряд країни зараз проводить оцінку масштабів завданих пошкоджень. З огляду на те, що катарське виробництво LNG формує значну частку глобального ринку, ситуація має суттєвий вплив на світовий енергетичний баланс.