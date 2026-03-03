Іранські дрони атакували QatarEnergy: під загрозою 20% світового ринку СПГ
Після удару двох іранських безпілотників по об’єктах QatarEnergy Катар тимчасово зупинив виробництво скрапленого природного газу, що становить близько 20% світової пропозиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що уряд Катару наразі оцінює масштаби пошкоджень, після атаки двох іранських дронів на енергетичний об'єкт QatarEnergy. Виробництво скрапленого природного газу в Катарі еквівалентне приблизно 20% світової пропозиції, що робить країну одним із ключових гравців глобального енергетичного ринку.
Держава Перської затоки є другим у світі експортером СПГ після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського й європейського ринків. Основним оператором галузі є державна компанія QatarEnergy, при цьому близько 82% її клієнтської бази становлять країни Азії.
Атаки вплинули на регіональний енергоринок
Хвиля атак на Близькому Сході триває вже третій день і має ширший вплив на енергетичний сектор регіону. Зокрема, зупинено більшість видобутку нафти в Іракському Курдистані, а також закрито кілька великих ізраїльських газових родовищ.
Це, своєю чергою, обмежило експорт газу до Єгипту та посилило занепокоєння щодо стабільності постачань енергоносіїв на міжнародні ринки.
Зупинка заводу Ras Tanura та наслідки для ринку
Саудівська Аравія зупинила найбільший у країні нафтопереробний завод після удару дрона, повідомило джерело, обізнане із ситуацією.
Нафтопереробний завод Ras Tanura державної компанії Saudi Aramco потужністю 550 тисяч барелів на добу зупинили як запобіжний захід. Він розташований у складі енергетичного комплексу на узбережжі Перської затоки та водночас є критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.
Унаслідок конфлікту ціни на нафту внутрішньоденно зросли на 13%, перевищивши 82 долари за барель - найвищий рівень з січня 2025 року. Ситуація погіршилася через фактичну майже повну зупинку судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти.
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Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар та Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.
Всі чомусь думають що їхній світ міцний як ніколи, а життя буде прекрасним і далі, щоб просто тупо гребти бабло і прогулькувати його не вкладаючи нічого у захист.
А точніше - не думають... ¯\_(ツ)_/¯
Слава українським патріотам-параноїкам-реалістам які не дали злити країну з 24.02.2022.
А замість того щоб зібратися разом з Україною, знищити московію і ***** , забрати у них все награбоване раніше, ви плануєте відсидітись, приречені
У режиму ж Ірану офіційно є ціль - знищення держави Ізраіль. І тому існування у Ірану ЯЗ критично неприпустимо для Ізраілю.