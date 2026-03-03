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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іранські дрони атакували QatarEnergy: під загрозою 20% світового ринку СПГ

Атака на QatarEnergy: під загрозою 20% світового ринку СПГ

Після удару двох іранських безпілотників по об’єктах QatarEnergy Катар тимчасово зупинив виробництво скрапленого природного газу, що становить близько 20% світової пропозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається,  що уряд Катару наразі оцінює  масштаби пошкоджень, після атаки двох іранських дронів на енергетичний об'єкт QatarEnergy. Виробництво скрапленого природного газу в Катарі еквівалентне приблизно 20% світової пропозиції, що робить країну одним із ключових гравців глобального енергетичного ринку.

Держава Перської затоки є другим у світі експортером СПГ після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського й європейського ринків. Основним оператором галузі є державна компанія QatarEnergy, при цьому близько 82% її клієнтської бази становлять країни Азії.

Атаки вплинули на регіональний енергоринок

Хвиля атак на Близькому Сході триває вже третій день і має ширший вплив на енергетичний сектор регіону. Зокрема, зупинено більшість видобутку нафти в Іракському Курдистані, а також закрито кілька великих ізраїльських газових родовищ.

Це, своєю чергою, обмежило експорт газу до Єгипту та посилило занепокоєння щодо стабільності постачань енергоносіїв на міжнародні ринки.

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Зупинка заводу Ras Tanura та наслідки для ринку

Саудівська Аравія зупинила найбільший у країні нафтопереробний завод після удару дрона, повідомило джерело, обізнане із ситуацією.

Нафтопереробний завод Ras Tanura державної компанії Saudi Aramco потужністю 550 тисяч барелів на добу зупинили як запобіжний захід. Він розташований у складі енергетичного комплексу на узбережжі Перської затоки та водночас є критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.

Унаслідок конфлікту ціни на нафту внутрішньоденно зросли на 13%, перевищивши 82 долари за барель - найвищий рівень з січня 2025 року. Ситуація погіршилася через фактичну майже повну зупинку судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти.

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Автор: 

Катар (286) Саудівська Аравія (619) скраплений газ (1227)
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Топ коментарі
+10
ось два дронии ціною у кросовер зупинили єкономіку
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03.03.2026 08:17 Відповісти
+9
Європа яка ж ти залежна
А замість того щоб зібратися разом з Україною, знищити московію і ***** , забрати у них все награбоване раніше, ви плануєте відсидітись, приречені
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03.03.2026 08:31 Відповісти
+7
Уних було чотири роки щоб підготувась.
Всі чомусь думають що їхній світ міцний як ніколи, а життя буде прекрасним і далі, щоб просто тупо гребти бабло і прогулькувати його не вкладаючи нічого у захист.
А точніше - не думають... ¯\_(ツ)_/¯
Слава українським патріотам-параноїкам-реалістам які не дали злити країну з 24.02.2022.
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03.03.2026 08:11 Відповісти
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У Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США.
Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар та Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.
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03.03.2026 07:53 Відповісти
Проаналізуйте, чи зможе Україна закачаними газ на наступну зиму. Вашу аналітику читаю постійно.
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03.03.2026 08:26 Відповісти
Та що ви таке кажете! На знімках Оркбана все ціле! Давайте бігом дешевий газ ********!
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03.03.2026 08:03 Відповісти
Економіки світу напружились
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03.03.2026 08:09 Відповісти
Уних було чотири роки щоб підготувась.
Всі чомусь думають що їхній світ міцний як ніколи, а життя буде прекрасним і далі, щоб просто тупо гребти бабло і прогулькувати його не вкладаючи нічого у захист.
А точніше - не думають... ¯\_(ツ)_/¯
Слава українським патріотам-параноїкам-реалістам які не дали злити країну з 24.02.2022.
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03.03.2026 08:11 Відповісти
Шо ж то за НПЗ у них такі, що від пару дронів зупиняються?
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03.03.2026 08:14 Відповісти
ось два дронии ціною у кросовер зупинили єкономіку
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03.03.2026 08:17 Відповісти
Європа яка ж ти залежна
А замість того щоб зібратися разом з Україною, знищити московію і ***** , забрати у них все награбоване раніше, ви плануєте відсидітись, приречені
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03.03.2026 08:31 Відповісти
Все іде по плану. У діда трампа план був такий.
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03.03.2026 08:43 Відповісти
В https://epravda.com.ua/energetika/indiya-rozglyadaye-vidnovlennya-zakupivel-rosiyskoji-nafti-cherez-krizu-v-ormuzkiy-protoci-818622/ Індії розглядають повернення нафти з росії на тлі конфлікту навколо Ірану.
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03.03.2026 08:45 Відповісти
Ху!ло радіє, не тільки отримає купу грошей за нафту та газ , а ще й буде шантажувати і вибирати кому продавати.
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03.03.2026 09:52 Відповісти
Сьогоднішній ультрарелігіозний Іран - середньовічне мракобісся. Але Трамп таки відкрив ящик Пандори. І до чого дійде - -незрозуміло. Цікаво, що Ізраїль проти ядерного озброєння Ірану, але сам його має.Тай й релігія там не на останньому місці. Вирішити, політичні, етнічні і релігіозні проблеми, які виникли ще в ХХ ст. Вашингтонською сокирою не вдасться. Дуже вже багато вузлів на цій близькосхідній мотузці. І деякі з них самі американці і нав'язали.Так що Шнобель деяким миротворцям таки світить.
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03.03.2026 08:50 Відповісти
Ізраіль має, але не застосовує. І у Ізраіля не закладено в ідеологію знищення Ірану чи ще чогось.
У режиму ж Ірану офіційно є ціль - знищення держави Ізраіль. І тому існування у Ірану ЯЗ критично неприпустимо для Ізраілю.
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03.03.2026 10:38 Відповісти
 
 