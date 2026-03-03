РУС
Иранские дроны атаковали QatarEnergy: под угрозой 20% мирового рынка СПГ

Атака на QatarEnergy: под угрозой 20% мирового рынка СПГ

После удара двух иранских беспилотников по объектам QatarEnergy Катар временно остановил производство сжиженного природного газа, что составляет около 20% мирового предложения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что правительство Катара в настоящее время оценивает масштабы повреждений после атаки двух иранских дронов на энергетический объект QatarEnergy. Производство сжиженного природного газа в Катаре эквивалентно примерно 20% мирового предложения, что делает страну одним из ключевых игроков глобального энергетического рынка.

Государство Персидского залива является вторым в мире экспортером СПГ после США и играет важную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. Основным оператором отрасли является государственная компания QatarEnergy, при этом около 82% ее клиентской базы составляют страны Азии.

Атаки повлияли на региональный энергорынок

Волна атак на Ближнем Востоке продолжается уже третий день и оказывает более широкое влияние на энергетический сектор региона. В частности, остановлена большая часть добычи нефти в Иракском Курдистане, а также закрыто несколько крупных израильских газовых месторождений.

Это, в свою очередь, ограничило экспорт газа в Египет и усилило обеспокоенность относительно стабильности поставок энергоносителей на международные рынки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

Остановка завода Ras Tanura и последствия для рынка

Саудовская Аравия остановила крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura государственной компании Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки остановили в качестве меры предосторожности. Он расположен в составе энергетического комплекса на побережье Персидского залива и одновременно является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.

В результате конфликта цены на нефть внутри дня выросли на 13%, превысив 82 доллара за баррель - самый высокий уровень с января 2025 года. Ситуация ухудшилась из-за фактической почти полной остановки судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иранские дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии

+6
ось два дронии ціною у кросовер зупинили єкономіку
03.03.2026 08:17 Ответить
+4
Європа яка ж ти залежна
А замість того щоб зібратися разом з Україною, знищити московію і ***** , забрати у них все награбоване раніше, ви плануєте відсидітись, приречені
03.03.2026 08:31 Ответить
+3
Уних було чотири роки щоб підготувась.
Всі чомусь думають що їхній світ міцний як ніколи, а життя буде прекрасним і далі, щоб просто тупо гребти бабло і прогулькувати його не вкладаючи нічого у захист.
А точніше - не думають... ¯\_(ツ)_/¯
Слава українським патріотам-параноїкам-реалістам які не дали злити країну з 24.02.2022.
03.03.2026 08:11 Ответить
У Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США.
Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар та Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.
03.03.2026 07:53 Ответить
Проаналізуйте, чи зможе Україна закачаними газ на наступну зиму. Вашу аналітику читаю постійно.
03.03.2026 08:26 Ответить
Та що ви таке кажете! На знімках Оркбана все ціле! Давайте бігом дешевий газ ********!
03.03.2026 08:03 Ответить
Економіки світу напружились
03.03.2026 08:09 Ответить
Шо ж то за НПЗ у них такі, що від пару дронів зупиняються?
03.03.2026 08:14 Ответить
Все іде по плану. У діда трампа план був такий.
03.03.2026 08:43 Ответить
В https://epravda.com.ua/energetika/indiya-rozglyadaye-vidnovlennya-zakupivel-rosiyskoji-nafti-cherez-krizu-v-ormuzkiy-protoci-818622/ Індії розглядають повернення нафти з росії на тлі конфлікту навколо Ірану.
03.03.2026 08:45 Ответить
Сьогоднішній ультрарелігіозний Іран - середньовічне мракобісся. Але Трамп таки відкрив ящик Пандори. І до чого дійде - -незрозуміло. Цікаво, що Ізраїль проти ядерного озброєння Ірану, але сам його має.Тай й релігія там не на останньому місці. Вирішити, політичні, етнічні і релігіозні проблеми, які виникли ще в ХХ ст. Вашингтонською сокирою не вдасться. Дуже вже багато вузлів на цій близькосхідній мотузці. І деякі з них самі американці і нав'язали.Так що Шнобель деяким миротворцям таки світить.
03.03.2026 08:50 Ответить
 
 