Иранские дроны атаковали QatarEnergy: под угрозой 20% мирового рынка СПГ

После удара двух иранских беспилотников по объектам QatarEnergy Катар временно остановил производство сжиженного природного газа, что составляет около 20% мирового предложения.

Отмечается, что правительство Катара в настоящее время оценивает масштабы повреждений после атаки двух иранских дронов на энергетический объект QatarEnergy. Производство сжиженного природного газа в Катаре эквивалентно примерно 20% мирового предложения, что делает страну одним из ключевых игроков глобального энергетического рынка.

Государство Персидского залива является вторым в мире экспортером СПГ после США и играет важную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. Основным оператором отрасли является государственная компания QatarEnergy, при этом около 82% ее клиентской базы составляют страны Азии.

Атаки повлияли на региональный энергорынок

Волна атак на Ближнем Востоке продолжается уже третий день и оказывает более широкое влияние на энергетический сектор региона. В частности, остановлена большая часть добычи нефти в Иракском Курдистане, а также закрыто несколько крупных израильских газовых месторождений.

Это, в свою очередь, ограничило экспорт газа в Египет и усилило обеспокоенность относительно стабильности поставок энергоносителей на международные рынки.

Остановка завода Ras Tanura и последствия для рынка

Саудовская Аравия остановила крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura государственной компании Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки остановили в качестве меры предосторожности. Он расположен в составе энергетического комплекса на побережье Персидского залива и одновременно является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.

В результате конфликта цены на нефть внутри дня выросли на 13%, превысив 82 доллара за баррель - самый высокий уровень с января 2025 года. Ситуация ухудшилась из-за фактической почти полной остановки судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

