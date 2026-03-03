Иранские дроны атаковали QatarEnergy: под угрозой 20% мирового рынка СПГ
После удара двух иранских беспилотников по объектам QatarEnergy Катар временно остановил производство сжиженного природного газа, что составляет около 20% мирового предложения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что правительство Катара в настоящее время оценивает масштабы повреждений после атаки двух иранских дронов на энергетический объект QatarEnergy. Производство сжиженного природного газа в Катаре эквивалентно примерно 20% мирового предложения, что делает страну одним из ключевых игроков глобального энергетического рынка.
Государство Персидского залива является вторым в мире экспортером СПГ после США и играет важную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. Основным оператором отрасли является государственная компания QatarEnergy, при этом около 82% ее клиентской базы составляют страны Азии.
Атаки повлияли на региональный энергорынок
Волна атак на Ближнем Востоке продолжается уже третий день и оказывает более широкое влияние на энергетический сектор региона. В частности, остановлена большая часть добычи нефти в Иракском Курдистане, а также закрыто несколько крупных израильских газовых месторождений.
Это, в свою очередь, ограничило экспорт газа в Египет и усилило обеспокоенность относительно стабильности поставок энергоносителей на международные рынки.
Остановка завода Ras Tanura и последствия для рынка
Саудовская Аравия остановила крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura государственной компании Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки остановили в качестве меры предосторожности. Он расположен в составе энергетического комплекса на побережье Персидского залива и одновременно является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.
В результате конфликта цены на нефть внутри дня выросли на 13%, превысив 82 доллара за баррель - самый высокий уровень с января 2025 года. Ситуация ухудшилась из-за фактической почти полной остановки судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.
Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар та Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.
