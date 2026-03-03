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Новини Операція США проти Ірану
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Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп

Трамп відкинув можливість перемовин з Іраном: що відомо?

Президент США Дональд Трамп вважає, що вже надто пізно вести переговори із Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Їхню протиповітряну оборону, ВПС, ВМС та керівництво знищено. Вони хочуть переговорів. Я сказав: Надто пізно!", - зазначив лідер США.

Трамп відкинув можливість перемовин з Іраном: що відомо?

Читайте: У Європі бояться втрати інтересу США до України через операцію Трампа проти Ірану, - Politico

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Сонний Байден безкоштовно віддав Зеленському надсучасну зброю на сотні мільярдів. Її запаси не відповідають очікуванням, - Трамп

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Іран (3474) США (26706) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+10
хтось пи%дить
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03.03.2026 15:19 Відповісти
+8
А коли дійде до наших капітулянтів, що капітуляція означає смерть українського народу? Ми не маємо вибору крім як захищатися.
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03.03.2026 15:38 Відповісти
+6
Я навіть знаю, хто. Це Найвеличніший. І це не Трамп. 😊
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03.03.2026 15:22 Відповісти
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хтось пи%дить
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03.03.2026 15:19 Відповісти
Я навіть знаю, хто. Це Найвеличніший. І це не Трамп. 😊
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03.03.2026 15:22 Відповісти
Хто про що, а дурникам не йметься
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03.03.2026 15:39 Відповісти
Може, заспокійливого?
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03.03.2026 16:10 Відповісти
дурник заспокойся. Все буде Україна. москаля не буде
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03.03.2026 16:29 Відповісти
У вас оригінальний спосіб самонавіювання - через коменти на сайті поважного видання. 😊 А вашу самооцінку можна похвалити, хоча мотиви робити це на публіку зрозуміти, погодьтеся важко. 😊
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03.03.2026 17:31 Відповісти
Послав його Іран, однозначно. Відхилив його гешефт.
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03.03.2026 15:31 Відповісти
Угода про угоду укласти угоду не погоджено...
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03.03.2026 15:23 Відповісти
Роби намаз і не канюч.
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03.03.2026 15:50 Відповісти
Кацап, не смерди.
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03.03.2026 17:04 Відповісти
Поїзд пішов - будем мочити по чорному - Трамп
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03.03.2026 15:26 Відповісти
Знайтем рушникоголового в туалеті, ми його і в сортірі замочім
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03.03.2026 15:30 Відповісти
який потужний оналітєг.
вумний аж страшно.

правда не врахував що США нахєр не потібно захоплювати кожен кишлак в Ірані для вирішення своїх задач. А Ізраїлю і поготів.
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03.03.2026 15:32 Відповісти
Забрати в іранської макаки гранату, щоб вона не гадила всім навколо.
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03.03.2026 17:07 Відповісти
Та таки потроху виходить.
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03.03.2026 18:22 Відповісти
А коли дійде до наших капітулянтів, що капітуляція означає смерть українського народу? Ми не маємо вибору крім як захищатися.
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03.03.2026 15:38 Відповісти
Навіть якщо США чи ЄС зменшать підтримку, це робить опір важчим, але не робить капітуляцію безпечною. Капітуляція - це не мир, а окупація, репресії й знищення українців, що ми вже бачили. Політичні цикли минають, а наслідки капітуляції - ні. Тому вибір простий: важко боротися або гарантовано зникнути.
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03.03.2026 15:46 Відповісти
Я розумію цю стурбованість.
Зрозумій - допомога від країн Європи не закінчиться, бо якщо вона закінчиться, то закінчиться і Європа. І Європа це розуміє.
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03.03.2026 15:54 Відповісти
ЄС буде давати рівно стільки щоб ми повільно відступали, вони не скоротять допомогу, тому що ці кошти піднімають їх економіку завдяки виробництві озброєння і супутніх галузей, та навіть ті корупціонери що тікають з України потім всі кошти витрачають у них.

Тому за це можеш не переживати, і у США також є зацікавленість у війні, поки ми воюємо, у них є збройні контракти і вони витісняють орків з ринку нафти та СПГ.
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03.03.2026 15:59 Відповісти
Ну я б не сказав що гроші на вітер якщо подивитись на економічні показники ЄС до війни і тепер.
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Так як українців не мають в переважній мачі ідти у штурма, що зрозуміло бо це небезпечно- будемо набирати інохемців. тих же колумбійців та бразильців. Підрозділи вже такі є у того же корпусу Хартія. вони за 200 000 грн на місяць готові рубитися з москалями. Єдино ще- їм потрібні хочаб командири українці які їх вежуть у бій, щоб вони не почувалися себе кинутими та другим готунком.
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03.03.2026 16:33 Відповісти
Не буде ніхто воювати у нас тому що тут безтолкові командири, які привикли до бездарних непродуманих штурмів і використання підготовлених бійців для сидіння в посадках під артобстрілами і кабами.

Вже є не одна стаття про це в західній прессі від добровольців які воювали у нас, тому уже ніхто не їде, а якщо їдуть то суто для заробляння грошей і одразу тікають з позиції, якщо починаються проблеми.
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03.03.2026 17:16 Відповісти
Недавно була була стаття від одного військового в прессі який розкрив основні проблеми що виникли з іноземними легіонерами і через що не хочуть до нас їхати ті хто реально готовий воювати і має добру підготовку.
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03.03.2026 17:19 Відповісти
Цікаво було б почути про економічний паритет США та Ірана.
Ну а стосовно ракет - так, русня попри те, що випустила в рази більше по в рази меншій країні, Україну не зруйнувала до стану кам'яного віку, і є терористичними актами, які більше злять, аніж лякають.
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03.03.2026 15:57 Відповісти
Не абсолютно, але у дальній перспективі - безглуздими.
Відновлять же все назад з часом.
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03.03.2026 16:10 Відповісти
На відновлення підуть роки, і не факт що відновлять.
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03.03.2026 17:12 Відповісти
Підуть, але аятолам час не важливий. У них немає виборчих циклів, як в демократіях.
І за ці роки вони таки зроблять бімбу.
І тоді розмова буде ну геть вже іншою.
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Зараз любий кого назначать аятоллрю - потенційний смертник.

По друге, не зроблять. І Ізраїль і США моніторити будуть постійної щоб у цих довбойобів не було бомби. А при найменших ознаках відновлення ядерної програми ракети полетять знову.
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03.03.2026 18:21 Відповісти
Зараз любий кого назначать аятоллрю - потенційний смертник.
У них це навпаки - викликає радісне збудження: рай, гурії, все таке.
І дійсно, від наступників відбою немає.
Он сходку сьогодні бахнули, де "на царство" обирати мали.
Так вони ще одну влаштують.
Це ж фанатики. У них за віру здохнути - найбільша чеснота.
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03.03.2026 20:04 Відповісти
Ти верхівку з плебсом не путай. Верхівка дітей в Европі, США тримає де вони ні в чому собі не відмовляють
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03.03.2026 22:23 Відповісти
То що, Хаменеї таки живий?
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03.03.2026 22:43 Відповісти
Ти дебіл?
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04.03.2026 00:01 Відповісти
Де вас дебілів вирощують, удари ракетами Росія хоче спровокувати внутрішні заворушення і бунтм щоб був соціальний тиск на Зе.

Трамп просто точними ударами вирізає все те що Іран може використовувати щоб гадити скрізь, флот, балістичні установки, вище військове керівництво, заводи і фабрики на яких могли створити ЯО.
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03.03.2026 17:11 Відповісти
Спочатку росія теж понищила нам все, де можна було робити складну зброю.
Це тепер вона можєт сєбє позволіть тєррорізіровать потіхоньку.
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03.03.2026 17:12 Відповісти
Тисячі ракет якраз вирішують дуже багато чого, особливо якщо твоя ціль не захопити територію, в знищити конкретні обьекти.
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03.03.2026 17:05 Відповісти
Коли бомбили Хусейна, то Штати витягли туди всіх союзників по Альянсу, бо самим трохи лячно було.
Зараз зовнішня підтримка у адміністрації рудого нульова, а противник ще серйозніший..Пора розвертатись додому.
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03.03.2026 15:30 Відповісти
Більша частина сил там були американці, просто щоб розвернути наземну операцію необхідна допомога європейців у логістиці, от якщо взяти великі бомбардувальники їх не посадять в саудитів чи Турції, удари наносили аж із штатів тому що європейці відмовились в наданні аеродромів.

Просто Німці, французи та британці за часів так званих санкцій вклали багато грошей в Іран і тепер ці інвестиції під загрозою, також це був хороший ринок для продукції і постачальник сировини для китайських заводів. Паралельно це зупинка СПГ з Катару що створює проблеми з газом в ЄС.
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03.03.2026 16:09 Відповісти
Ідіот, Хусейна Штати задавили самостійно. Лише у Війні Перської затоки були деякі союзники, але основну роботу зробили Штати.
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Не вийшло Тегеран за три дні? Тепер по плану - жест доброї волі?
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03.03.2026 15:32 Відповісти
не верю, иран хочет мстить и будет
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03.03.2026 15:33 Відповісти
- Іран висловив готовність відмовитися від запасів збагаченого урану та допустити міжнародних інспекторів до перевірки своїх ядерних об'єктів.
- уяк!!! все потрощили, лідора знищили...
- Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.
- Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп.
все це за пару-трійку днів. цікава послідовність...
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03.03.2026 15:33 Відповісти
Та ведуться переговори постійно навіть якщо іде війна, як у нас це відбувається. Просто Трамп популіст, йому постійно треба медійний ажіотаж навколо себе.
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03.03.2026 16:04 Відповісти
Donald ***** ih blyad
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03.03.2026 15:33 Відповісти
Враховуючі бізнез Ропіка і ціну дизпалива перед посівной, Саня заспіває трек - "Остановіть ви цю х#..ню !"
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03.03.2026 15:59 Відповісти
Схоже, не тільки у нас брехня у доповідях.
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03.03.2026 15:40 Відповісти
Епічно **..ште цих пдр.... щоб у них їхні шахеди до скону жужжали в головах... гноми путінські..дочекатися б коли Чин Іна повісять
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03.03.2026 15:41 Відповісти
Кто тогда переговоры хочет если всех убили?)
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03.03.2026 15:46 Відповісти
Ну як хто, наслідний принць Реза Пахлаві...
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03.03.2026 15:54 Відповісти
Якщо сьогодні не памʼятає що казав вчора, то завтра і не згадає що сьогодні вже «надто пізно».
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03.03.2026 15:50 Відповісти
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03.03.2026 16:02 Відповісти
А хто конкретно просить ппреговорів цей рудий йолоп може сказати?
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03.03.2026 16:03 Відповісти
Ну от, просрали навіддавали аятоли свої шахеди, ракети і інше *****, а тепер навіть і "відповісти потужно" нічим 😁
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03.03.2026 16:29 Відповісти
Іран не підтвердив свого бажання про переговори! Тепер трампон,щоб зберегти обличчя, заявляє,що це він відмовляється! Як в анекдоті! А чого подругу не згвалтували?? ....та вона не захотіла!
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03.03.2026 16:33 Відповісти
Епічна Дурість триває.
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03.03.2026 16:43 Відповісти
такий собі новий благородний джек річер з дракою в барі, тепер з аятоллой - " твій останній шанс відмовитись" - "вже пізно!" - "запам'ятай, ти сам цього хотів"
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03.03.2026 17:02 Відповісти
Додя, ніяких переговорів вони не хочуть! Хвати пиНдіти!
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03.03.2026 17:06 Відповісти
Все, керосин спалений. В-2 що, даремно аж з Мізурі валандалися?
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03.03.2026 18:21 Відповісти
 
 