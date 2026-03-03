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Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що вже надто пізно вести переговори із Іраном.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Їхню протиповітряну оборону, ВПС, ВМС та керівництво знищено. Вони хочуть переговорів. Я сказав: Надто пізно!", - зазначив лідер США.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+10 Тарас Пастушенко
показати весь коментар03.03.2026 15:19 Відповісти Посилання
+8 Ivan Pogorelov
показати весь коментар03.03.2026 15:38 Відповісти Посилання
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар03.03.2026 15:22 Відповісти Посилання
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вумний аж страшно.
правда не врахував що США нахєр не потібно захоплювати кожен кишлак в Ірані для вирішення своїх задач. А Ізраїлю і поготів.
Зрозумій - допомога від країн Європи не закінчиться, бо якщо вона закінчиться, то закінчиться і Європа. І Європа це розуміє.
Тому за це можеш не переживати, і у США також є зацікавленість у війні, поки ми воюємо, у них є збройні контракти і вони витісняють орків з ринку нафти та СПГ.
Вже є не одна стаття про це в західній прессі від добровольців які воювали у нас, тому уже ніхто не їде, а якщо їдуть то суто для заробляння грошей і одразу тікають з позиції, якщо починаються проблеми.
Ну а стосовно ракет - так, русня попри те, що випустила в рази більше по в рази меншій країні, Україну не зруйнувала до стану кам'яного віку, і є терористичними актами, які більше злять, аніж лякають.
Відновлять же все назад з часом.
І за ці роки вони таки зроблять бімбу.
І тоді розмова буде ну геть вже іншою.
По друге, не зроблять. І Ізраїль і США моніторити будуть постійної щоб у цих довбойобів не було бомби. А при найменших ознаках відновлення ядерної програми ракети полетять знову.
У них це навпаки - викликає радісне збудження: рай, гурії, все таке.
І дійсно, від наступників відбою немає.
Он сходку сьогодні бахнули, де "на царство" обирати мали.
Так вони ще одну влаштують.
Це ж фанатики. У них за віру здохнути - найбільша чеснота.
Трамп просто точними ударами вирізає все те що Іран може використовувати щоб гадити скрізь, флот, балістичні установки, вище військове керівництво, заводи і фабрики на яких могли створити ЯО.
Це тепер вона можєт сєбє позволіть тєррорізіровать потіхоньку.
Зараз зовнішня підтримка у адміністрації рудого нульова, а противник ще серйозніший..Пора розвертатись додому.
Просто Німці, французи та британці за часів так званих санкцій вклали багато грошей в Іран і тепер ці інвестиції під загрозою, також це був хороший ринок для продукції і постачальник сировини для китайських заводів. Паралельно це зупинка СПГ з Катару що створює проблеми з газом в ЄС.
- уяк!!! все потрощили, лідора знищили...
- Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.
- Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп.
все це за пару-трійку днів. цікава послідовність...
просралинавіддавали аятоли свої шахеди, ракети і інше *****, а тепер навіть і "відповісти потужно" нічим 😁