- Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп.

Президент США Дональд Трамп вважає, що вже надто пізно вести переговори із Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Їхню протиповітряну оборону, ВПС, ВМС та керівництво знищено. Вони хочуть переговорів. Я сказав: Надто пізно!", - зазначив лідер США.

Читайте: У Європі бояться втрати інтересу США до України через операцію Трампа проти Ірану, - Politico

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Сонний Байден безкоштовно віддав Зеленському надсучасну зброю на сотні мільярдів. Її запаси не відповідають очікуванням, - Трамп