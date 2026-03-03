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Новини Операція США проти Ірану
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У Європі бояться втрати інтересу США до України через операцію Трампа проти Ірану, - Politico

США можуть зменшити підтримку України через кризу з Іраном

Європейські чиновники занепокоєні, що після операції президента США  Дональда Трампа проти Ірану увага США до війни в Україні може знизитися, що загрожує затримками у постачанні зброї Києву,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Ризики для підтримки України

Окрім політичних наслідків, існують і практичні ризики. У разі втягування США у затяжний конфлікт на Близькому Сході це може вплинути на постачання озброєння Києву. Частину військових ресурсів Вашингтон уже використовує в регіоні, що потенційно скорочує доступні запаси для союзників.

"Це має ланцюговий ефект з погляду уваги. Як можна звинувачувати Трампа в тому, що він проводить політику або розглядає нові заходи для стримування Росії в Україні, коли він щойно відкрив ще один фронт у потенційній війні? Так само якщо ви збираєтеся відправити в регіон велику кількість спорядження та обладнання, у вас не буде запасних частин на складі", - заявив Ед Арнольд з аналітичного центру Royal United Services Institute у Лондоні. 

Ще до початку повітряних ударів по Ірану у Вашингтоні звучали застереження, що такий конфлікт може виснажити американські запаси озброєнь. Один із високопоставлених європейських чиновників на умовах анонімності зазначив, що адміністрація США може надати перевагу поповненню власних арсеналів замість продажу ракет Європі та Україні.

"Було витрачено багато вогневої сили, включаючи перехоплювачі та інші ракети. США потрібно поповнити запаси, а це означає, що Європі та Україні буде менше що купувати", - підкреслив співрозмовник.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3474) США (26706) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+5
Я бачу Європа всього боїться і нічому не навчені, навчені тільки однією рукою кацапам ресурси продавати.
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03.03.2026 13:09 Відповісти
+4
да еслиб только оружие. Тут может случиться такое что эти еврокуколды на фоне энергокризиса ресурсов ближнего востока не побежали в срочном порядке снова к бункерному покупать ресурсы по дешовке.
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03.03.2026 13:11 Відповісти
+2
Поки що весь "інтерес" Трампа виражений у спробі віджати корисні копалини і примусити Україну підписати капітуляцію. Так собі перспектива...
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03.03.2026 13:13 Відповісти
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Я бачу Європа всього боїться і нічому не навчені, навчені тільки однією рукою кацапам ресурси продавати.
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03.03.2026 13:09 Відповісти
Трамп сказав шо в нього на складах зброї ше не одну війну - були б гроші
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03.03.2026 13:10 Відповісти
да еслиб только оружие. Тут может случиться такое что эти еврокуколды на фоне энергокризиса ресурсов ближнего востока не побежали в срочном порядке снова к бункерному покупать ресурсы по дешовке.
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03.03.2026 13:11 Відповісти
Ну а куди вони ще побіжать . Ще трохи ціна на заправках виросте і забудуть про Україну та прибалтів аж бігом.
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03.03.2026 13:35 Відповісти
Поки що весь "інтерес" Трампа виражений у спробі віджати корисні копалини і примусити Україну підписати капітуляцію. Так собі перспектива...
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03.03.2026 13:13 Відповісти
Він вже давно втратив цей інтерес... ще коли не отримав вдруге пост президента. Це легко було спрогнозувати. Єдине, чого він прагне - набити мошну. І з іраном його дуже красиво обробили та втягнули в непередбачувану хребторубку, саме аби відволікти ще більше та кинути питання України взагалі - ви нодоговорорабельні (тобто не хочете капітулювати), тож тракайтесь самі... ойропа вам в поміч (якщо прокинеться)...
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03.03.2026 13:15 Відповісти
ХА - та США ПЛЮВАТИ на ЕС уже більше року.

Все що робить США - заробляє гроші на продажі СТАРОГО І НІКЧЕМНОГО ЗАЛІЗА і тисне на Україну
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03.03.2026 13:20 Відповісти
Не знати що краще, миротворення Трампа чи його байдужість
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03.03.2026 13:20 Відповісти
Дорослі дяді на Близькому Сході "вирішують питання" кількості дегенератів з простинями на голові, які всіх дістали в регіоні та ще хочуть мати власну ЯЗ.
Заодно вирішується питання подальшого експорту і ціни на нафту в найближчі роки.

"Незламний Володя" зі своєю потужністю, селекторними нарадами та відосиками на ніч для 🐏🐑, впливає лише на забруднення повітря.
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Безвідносно до постаті найпотужнішого, але "дорослі дяді" вирішують питання ********** на ср@ці, не вдаючись при цьому до усунення "пєрвопрічін" її появи.
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03.03.2026 14:03 Відповісти
"У Європі бояться" - це універсальний заголовок любих новин про Европу.
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03.03.2026 15:31 Відповісти
 
 