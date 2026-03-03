У Європі бояться втрати інтересу США до України через операцію Трампа проти Ірану, - Politico

Європейські чиновники занепокоєні, що після операції президента США Дональда Трампа проти Ірану увага США до війни в Україні може знизитися, що загрожує затримками у постачанні зброї Києву,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Ризики для підтримки України

Окрім політичних наслідків, існують і практичні ризики. У разі втягування США у затяжний конфлікт на Близькому Сході це може вплинути на постачання озброєння Києву. Частину військових ресурсів Вашингтон уже використовує в регіоні, що потенційно скорочує доступні запаси для союзників.

"Це має ланцюговий ефект з погляду уваги. Як можна звинувачувати Трампа в тому, що він проводить політику або розглядає нові заходи для стримування Росії в Україні, коли він щойно відкрив ще один фронт у потенційній війні? Так само якщо ви збираєтеся відправити в регіон велику кількість спорядження та обладнання, у вас не буде запасних частин на складі", - заявив Ед Арнольд з аналітичного центру Royal United Services Institute у Лондоні.

Ще до початку повітряних ударів по Ірану у Вашингтоні звучали застереження, що такий конфлікт може виснажити американські запаси озброєнь. Один із високопоставлених європейських чиновників на умовах анонімності зазначив, що адміністрація США може надати перевагу поповненню власних арсеналів замість продажу ракет Європі та Україні.

"Було витрачено багато вогневої сили, включаючи перехоплювачі та інші ракети. США потрібно поповнити запаси, а це означає, що Європі та Україні буде менше що купувати", - підкреслив співрозмовник.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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