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Новини Операція США проти Ірану Програма PURL
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В України можуть виникнути проблеми із ракетами до ППО через бої на Близькому Сході, - Зеленський

Удари по Ірану: що може змінитися для України?

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може зіткнутися із труднощами в отриманні ракет для ППО через бойові дії на Близькому Сході.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту нашого неба. Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, протиракет Patriot. Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти: можливо, американцям вона знадобиться, як минулого року", - сказав президент.

Він нагадав про атаки на Ізраїль з боку Ірану у 2025 році.

"Програми доставки ракет для нас були уповільнені. Цього ще не сталося, але я боюся, що це може статися знову", - сказав Зеленський.

Читайте: Іран на перемовинах вихвалявся запасами урану для створення 11 ядерних бомб, - Віткофф

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) зброя (7904) ППО (4171) США (26706)
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Топ коментарі
+12
Ось і найшлась відмазка за майбутні пройоби...😡
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03.03.2026 10:33 Відповісти
+9
якби у 19-ому та 20-ому не закатав би ракетну програму в асфальт, то ще й досі мав би чим бити по виробництву та пускових балістики на **********
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03.03.2026 10:35 Відповісти
+6
в Україні проблеми з усіма ракетами не через війну на Близькому Сході, а через те, що ти, виродок, у 2019 зупинив всі наші ракетні програми, включно з балістикою (Грім, Сапсан) та з проектами ППО які вели КБ Луч та Південмаш. А зняття твоїм ДБР клістронів з наших ракет ППО в декількох частинах ППО (Київська, Одеська, Херсонська, Житомирська області) у 2020 (які повернули лише влітку 2022) це взагалі класична спецоперація по відкриттю нашого неба для кацапських атак...
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03.03.2026 10:41 Відповісти
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В України можуть виникнути проблеми із ракетами до ППО через бої на Близькому Сході, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3603295

Маляву плєшивому посилає
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03.03.2026 10:31 Відповісти
В України вже давно проблеми з ракетами для Петріот, через те що США давно планували війну з Іраном і збирали запаси ракет, не передаючи їх Україні.
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03.03.2026 11:07 Відповісти
Та невже сам здогадався? Не може бути! Мабуть хтось розумний підказав
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03.03.2026 10:32 Відповісти
Ось і найшлась відмазка за майбутні пройоби...😡
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03.03.2026 10:33 Відповісти
якби у 19-ому та 20-ому не закатав би ракетну програму в асфальт, то ще й досі мав би чим бити по виробництву та пускових балістики на **********
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03.03.2026 10:35 Відповісти
а у штатах кажуть, що в них необмежені запаси...
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03.03.2026 10:37 Відповісти
з ракетами рас-3 до ратriot не все так лайтово
щоправда ще є Японія...
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03.03.2026 10:39 Відповісти
Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп

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03.03.2026 10:37 Відповісти
Нова заява від генератора випадкових фраз та слів. Судячи з усього, запаси є. У нього.
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03.03.2026 10:41 Відповісти
Запаси піздєжа у Трампа дійсно нічим необмежені.
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03.03.2026 10:46 Відповісти
особливо вкурвило "...he gave so much of the super high end away... HuNdReDs of BiLlIoNs of DoLlaRs."
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03.03.2026 10:48 Відповісти
Підвозити та перевантажувати боєкомплекти для авіаносців/авіації в умовах атак іранськими дронами та БР - ще та проблема. Можливо на тиждень вистачить того, що є на борту (в залежності від інтенсивності атак), а далі?
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03.03.2026 11:06 Відповісти
Звони Трампу! Там необмеженний запас зі слов останнього....
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03.03.2026 10:37 Відповісти
Необмежений запас слів...
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03.03.2026 11:17 Відповісти
Ну, що ж... "Ми битимемся в сутінках...". (Слова грецького полководця, на погрозу персів, що їх стріли затьмарять сонце...)
Європа дистанціювалася від трампівської авантюри, з Іраном. Тому будем "викручуваться", з європейнськими НАСАМС".
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03.03.2026 10:38 Відповісти
якщо Японії дозволять, то не все втрачено

https://defence-ua.com/army_and_war/japonija_pochala_postachati_do_ssha_protiraketi_patriot_pac_3_mse_ale_ukrajini_zaboroneno_jih_peredavati-20957.html
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03.03.2026 10:42 Відповісти
Мабуть час знову офіційно звернутися до США (до адміністрації та Конгресу) з проханням надати необхідні дозволи, ліцензії на виробництво ракет ППО/ПРО до Петріота в Україні.
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03.03.2026 11:09 Відповісти
А как-же эта потужная программа? Еще в силе или ходить с протянутой рукой и обвинять всех проще чем реально работать?

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03.03.2026 10:38 Відповісти
У чорній рамці ця фотка була б набагато красивішою!
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03.03.2026 11:05 Відповісти
в Україні проблеми з усіма ракетами не через війну на Близькому Сході, а через те, що ти, виродок, у 2019 зупинив всі наші ракетні програми, включно з балістикою (Грім, Сапсан) та з проектами ППО які вели КБ Луч та Південмаш. А зняття твоїм ДБР клістронів з наших ракет ППО в декількох частинах ППО (Київська, Одеська, Херсонська, Житомирська області) у 2020 (які повернули лише влітку 2022) це взагалі класична спецоперація по відкриттю нашого неба для кацапських атак...
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03.03.2026 10:41 Відповісти
Короче це затравка від Боневтіка, що крастимуть ще більше.
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03.03.2026 10:43 Відповісти
Добре що у нас фламінги є
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03.03.2026 10:44 Відповісти
Не давайте Потужному коксу... Вже стачить йому на сьогодні....
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03.03.2026 10:49 Відповісти
Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти. Наша влада вже, ні на що не здатна, крім пропозиції допомогти Близькому Сходу?
Схоже "країна мрії" перетворилася на країну контрастів.?
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03.03.2026 11:02 Відповісти
«Розумний», аж страшно!
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03.03.2026 11:06 Відповісти
А з чим чи з ким в нас немає проблем - самий перед - з головою
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03.03.2026 11:22 Відповісти
Це пройоб ставки.
Чого не готувалися???
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03.03.2026 18:15 Відповісти
 
 