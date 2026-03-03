В України можуть виникнути проблеми із ракетами до ППО через бої на Близькому Сході, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може зіткнутися із труднощами в отриманні ракет для ППО через бойові дії на Близькому Сході.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту нашого неба. Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, протиракет Patriot. Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти: можливо, американцям вона знадобиться, як минулого року", - сказав президент.

Він нагадав про атаки на Ізраїль з боку Ірану у 2025 році.

"Програми доставки ракет для нас були уповільнені. Цього ще не сталося, але я боюся, що це може статися знову", - сказав Зеленський.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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