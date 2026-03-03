У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боев на Ближнем Востоке, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет для ПВО из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты нашего неба. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты - например, противоракеты Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за европейские средства: возможно, американцам оно понадобится, как в прошлом году", - сказал президент.
Он напомнил об атаках на Израиль со стороны Ирана в 2025 году.
"Программы доставки ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может произойти снова", - сказал Зеленский.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Маляву плєшивому посилає
щоправда ще є Японія...
Європа дистанціювалася від трампівської авантюри, з Іраном. Тому будем "викручуваться", з європейнськими НАСАМС".
https://defence-ua.com/army_and_war/japonija_pochala_postachati_do_ssha_protiraketi_patriot_pac_3_mse_ale_ukrajini_zaboroneno_jih_peredavati-20957.html
Схоже "країна мрії" перетворилася на країну контрастів.?