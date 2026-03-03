У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боев на Ближнем Востоке, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет для ПВО из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera

Что известно

"Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты нашего неба. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты - например, противоракеты Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за европейские средства: возможно, американцам оно понадобится, как в прошлом году", - сказал президент.

Он напомнил об атаках на Израиль со стороны Ирана в 2025 году.

"Программы доставки ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может произойти снова", - сказал Зеленский.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

