РУС
533

У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боев на Ближнем Востоке, - Зеленский

Удары по Ирану: что может измениться для Украины?

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет для ПВО из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты нашего неба. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты - например, противоракеты Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за европейские средства: возможно, американцам оно понадобится, как в прошлом году", - сказал президент.

Он напомнил об атаках на Израиль со стороны Ирана в 2025 году.

"Программы доставки ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может произойти снова", - сказал Зеленский.

Читайте: Иран на переговорах хвастался запасами урана для создания 11 ядерных бомб, - Уиткофф

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно", - Трамп

Зеленский Владимир оружие ПВО США
+7
+4
+3
В України можуть виникнути проблеми із ракетами до ППО через бої на Близькому Сході, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3603295

Маляву плєшивому посилає
03.03.2026 10:31 Ответить
В України вже давно проблеми з ракетами для Петріот, через те що США давно планували війну з Іраном і збирали запаси ракет, не передаючи їх Україні.
03.03.2026 11:07 Ответить
Та невже сам здогадався? Не може бути! Мабуть хтось розумний підказав
03.03.2026 10:32 Ответить
а у штатах кажуть, що в них необмежені запаси...
03.03.2026 10:37 Ответить
з ракетами рас-3 до ратriot не все так лайтово
щоправда ще є Японія...
03.03.2026 10:39 Ответить
Запаси озброєння Сполучених Штатів Америки середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!). У найвищому сегменті ми маємо хороший запас, але не такий, як хотілося б. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив військо під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!! Дякую за увагу до цього питання. Президент Дональд Дж. Трамп

03.03.2026 10:37 Ответить
Нова заява від генератора випадкових фраз та слів. Судячи з усього, запаси є. У нього.
03.03.2026 10:41 Ответить
Запаси піздєжа у Трампа дійсно нічим необмежені.
03.03.2026 10:46 Ответить
особливо вкурвило "...he gave so much of the super high end away... HuNdReDs of BiLlIoNs of DoLlaRs."
03.03.2026 10:48 Ответить
Підвозити та перевантажувати боєкомплекти для авіаносців/авіації в умовах атак іранськими дронами та БР - ще та проблема. Можливо на тиждень вистачить того, що є на борту (в залежності від інтенсивності атак), а далі?
03.03.2026 11:06 Ответить
Звони Трампу! Там необмеженний запас зі слов останнього....
03.03.2026 10:37 Ответить
Ну, що ж... "Ми битимемся в сутінках...". (Слова грецького полководця, на погрозу персів, що їх стріли затьмарять сонце...)
Європа дистанціювалася від трампівської авантюри, з Іраном. Тому будем "викручуваться", з європейнськими НАСАМС".
03.03.2026 10:38 Ответить
якщо Японії дозволять, то не все втрачено

https://defence-ua.com/army_and_war/japonija_pochala_postachati_do_ssha_protiraketi_patriot_pac_3_mse_ale_ukrajini_zaboroneno_jih_peredavati-20957.html
03.03.2026 10:42 Ответить
Мабуть час знову офіційно звернутися до США (до адміністрації та Конгресу) з проханням надати необхідні дозволи, ліцензії на виробництво ракет ППО/ПРО до Петріота в Україні.
03.03.2026 11:09 Ответить
У чорній рамці ця фотка була б набагато красивішою!
03.03.2026 11:05 Ответить
в Україні проблеми з усіма ракетами не через війну на Близькому Сході, а через те, що ти, виродок, у 2019 зупинив всі наші ракетні програми, включно з балістикою (Грім, Сапсан) та з проектами ППО які вели КБ Луч та Південмаш. А зняття твоїм ДБР клістронів з наших ракет ППО в декількох частинах ППО (Київська, Одеська, Херсонська, Житомирська області) у 2020 (які повернули лише влітку 2022) це взагалі класична спецоперація по відкриттю нашого неба для кацапських атак...
03.03.2026 10:41 Ответить
Короче це затравка від Боневтіка, що крастимуть ще більше.
03.03.2026 10:43 Ответить
Добре що у нас фламінги є
03.03.2026 10:44 Ответить
Не давайте Потужному коксу... Вже стачить йому на сьогодні....
03.03.2026 10:49 Ответить
Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти. Наша влада вже, ні на що не здатна, крім пропозиції допомогти Близькому Сходу?
Схоже "країна мрії" перетворилася на країну контрастів.?
03.03.2026 11:02 Ответить
«Розумний», аж страшно!
03.03.2026 11:06 Ответить
 
 