Іран на перемовинах вихвалявся запасами урану для створення 11 ядерних бомб, - Віткофф

Під час перемовин іранська сторона заявила, що володіє обсягами збагаченого урану, яких теоретично достатньо для виготовлення 11 ядерних боєзарядів.

Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

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Виготовлення ядерної зброї

За словами Віткоффа, фактичне визнання Ірану сталося ще під час першого раунду переговорів на початку цього року.

"На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо заявили нам, без жодного сорому, що у них у розпорядженні 460 кг 60%-ого (збагаченого урану. - Ред.) і що їм відомо, що з нього можна виготовити 11 ядерних бомб", -заявив він в ефірі Fox News.

Віткофф уточнив, що іранські представники на переговорах "пишалися тим, що їм вдалося обійти всі можливі протоки контролю і досягти угоди про постачання 11 ядерних бомб".

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Збагачення ядерного палива

Також за словами Віткоффа, під час тієї першої зустрічі вони хвалилися ще й наявністю "невід'ємного права" на збагачення ядерного палива.

"Ми відповіли, що президент (Трамп. - Ред.) вважає, що у нас є невід'ємне право зупинити вас на корені. Ми з Джаредом просто подивилися один на одного і сказали: "Тепер нам справді не поздоровиться", - сказав спецпредставник президента США Дональда Трампа.

Виходячи зі слів Віткоффа, Трамп відправив його і Джареда Кушнера на переговори, щоб досягти угоди, відповідно до якої Тегеран погодиться ліквідувати свою ракетну програму, припинить підтримку маріонеткових держав, скасує свій військово-морський флот, "щоб ми могли здобути свободу мореплавства", і припинити збагачення урану.

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Перемовини не увінчались успіхом

Однак уже на другому раунді переговорів стало зрозуміло, що жодного результату не буде. Третій раунд був останньою спробою.

"Ми поїхали туди і спробували укласти з ними справедливу угоду, але було цілком очевидно, що це буде неможливо - ймовірно, вже до кінця другої зустрічі, але ми повернулися на третю зустріч, щоб зробити останню спробу. Вони хотіли, щоб ми повідомили про позитивні результати. Але ця зустріч не була позитивною", - резюмував Віткофф.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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