Франція готова до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках, - Макрон

Франція має можливості надати союзникам у Європі стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

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Які союзники?

Макрон заявив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси, пов'язані з ядерним стримуванням, для "розгортання за обставинами".

У цьому контексті він згадав Німеччину, Велику Британію – єдину іншу країну на континенті, що має ядерні сили, – а також Нідерланди та Польщу.

"Співпраця розпочнеться зі спільних навчань", - сказав Макрон.

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Президент Франції заявив, що готовий стати на шлях "розширеного ядерного стримування", що включатиме "європейський вимір".

Однак він наголосив, що "остаточне рішення не буде спільним", воно "завжди" залишатиметься в руках глави держави.

Координаційна група з питань ядерної зброї

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Франція та ФРН створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування.

"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", - написав Мерц у соцмережі Х.

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Що передувало?