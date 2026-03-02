Франція готова до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках, - Макрон
Франція має можливості надати союзникам у Європі стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
Які союзники?
Макрон заявив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси, пов'язані з ядерним стримуванням, для "розгортання за обставинами".
У цьому контексті він згадав Німеччину, Велику Британію – єдину іншу країну на континенті, що має ядерні сили, – а також Нідерланди та Польщу.
"Співпраця розпочнеться зі спільних навчань", - сказав Макрон.
Президент Франції заявив, що готовий стати на шлях "розширеного ядерного стримування", що включатиме "європейський вимір".
Однак він наголосив, що "остаточне рішення не буде спільним", воно "завжди" залишатиметься в руках глави держави.
Координаційна група з питань ядерної зброї
Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Франція та ФРН створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування.
"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", - написав Мерц у соцмережі Х.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході.
- Відомо, що французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
• нову балістичну ракету M51.3 на стратегічних підводних човнах;
• нову океанічну ядерну боєголовку, оптимізовану для подолання ******** систем ПРО.
У найближчі роки планується:
• запуск програми стратегічних гіперзвукових ракет;
• оснащення ними бойової авіації та майбутнього авіаносця;
• завершення розробки третього покоління стратегічних підводних човнів.
Також Франція зміцнила національну програму виробництва тритію, що дозволяє зберігати повну автономність у виробництві ядерної зброї.
На практиці саме він одноособово приймає рішення про застосування ядерної зброї, оскільки до його повноважень входить керівництво збройними силами та забезпечення оборони країни.
А там і до Кримської області недалечко ..
Але ці плани потрібно найшвидше реалізовувати і масштабувати.