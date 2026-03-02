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Новини Ядерна зброя Франції Ядерна зброя
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Франція готова до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках, - Макрон

макрон

Франція має можливості надати союзникам у Європі стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

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Які союзники?

Макрон заявив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси, пов'язані з ядерним стримуванням, для "розгортання за обставинами".

У цьому контексті він згадав Німеччину, Велику Британію – єдину іншу країну на континенті, що має ядерні сили, – а також Нідерланди та Польщу.

"Співпраця розпочнеться зі спільних навчань", - сказав Макрон.

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Президент Франції заявив, що готовий стати на шлях "розширеного ядерного стримування", що включатиме "європейський вимір".

Однак він наголосив, що "остаточне рішення не буде спільним", воно "завжди" залишатиметься в руках глави держави.

Координаційна група з питань ядерної зброї

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Франція та ФРН створили координаційну групу з питань ядерної зброї для співпраці у питаннях ядерного стримування.

"Емманюель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", - написав Мерц у соцмережі Х.

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Що передувало?

Автор: 

Франція (3343) ядерна зброя (1292) ядерна безпека (622) Макрон Емманюель (1770)
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Топ коментарі
+8
Ми теж хочемо бути такими союзниками!
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02.03.2026 18:31 Відповісти
+2
краще надай залишок стареньких "міражів", а не годуй фантазіями.
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02.03.2026 18:31 Відповісти
+2
Украине они висят ядерную зброю! Украина свою отдала и защиту сняла по сути с себя. Но Украине нужна своя, хотя если дают, то и такую берем для начала. Это не ухудшает позиции, а усиливает все ровно.
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02.03.2026 18:35 Відповісти
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Ми теж хочемо бути такими союзниками!
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Ну і нахер Україні ядерна зброя з Франції, коли розпоряджатися нею будуть з Парижа? Україна стане мішенню для чужих ракет з ядерними боєхоловками.
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02.03.2026 19:00 Відповісти
а сейчас что разве не так?
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02.03.2026 19:16 Відповісти
Або Мацква стане мішенню, а ми ж союзники і гасконців, і британців, якщо потужний як завжди не збрехав потужно, що він там щось напідписував.
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02.03.2026 22:37 Відповісти
краще надай залишок стареньких "міражів", а не годуй фантазіями.
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Краще нехай по маленький бомбі орбану і фіцо подарить. В рюскую рюлєтку пограти
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02.03.2026 18:34 Відповісти
Я не ядерщик - але ядерну зброю краще тримати розосередженою... Так думаю, що є резон!
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02.03.2026 18:32 Відповісти
Украине они висят ядерную зброю! Украина свою отдала и защиту сняла по сути с себя. Но Украине нужна своя, хотя если дают, то и такую берем для начала. Это не ухудшает позиции, а усиливает все ровно.
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02.03.2026 18:35 Відповісти
Hинішні запаси ядерної зброї Франції оцінюються у 300 ядерних боєголовок.
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02.03.2026 18:41 Відповісти
Франція вже розгорнула:
• нову балістичну ракету M51.3 на стратегічних підводних човнах;
• нову океанічну ядерну боєголовку, оптимізовану для подолання ******** систем ПРО.

У найближчі роки планується:
• запуск програми стратегічних гіперзвукових ракет;
• оснащення ними бойової авіації та майбутнього авіаносця;
• завершення розробки третього покоління стратегічних підводних човнів.

Також Франція зміцнила національну програму виробництва тритію, що дозволяє зберігати повну автономність у виробництві ядерної зброї.
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02.03.2026 18:53 Відповісти
Згідно з Конституцією Франції президент є головнокомандувачем збройних сил.
На практиці саме він одноособово приймає рішення про застосування ядерної зброї, оскільки до його повноважень входить керівництво збройними силами та забезпечення оборони країни.
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02.03.2026 19:12 Відповісти
Брижит, пожалуйста больше не бей этого дебила.
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02.03.2026 18:56 Відповісти
Ха! И как и против кого эти стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами". Будут применены? Мышь можно и тапком убить, слона из дробовика даже не напугаешь, только разозлишь. Прежде чем применять оружие ( тем более про это трындеть) не мешает подумать против кого, как и не прилетит ли в ответ.
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02.03.2026 18:57 Відповісти
а нам шо з того?
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02.03.2026 19:04 Відповісти
Розумію що це намагання якось стримувати ***** з такими ж він його "друзями-партнерами" але також розумію що це наближає Світ до ядерного 3,14здеца.
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02.03.2026 19:05 Відповісти
ну так вы ж так мечтаете об этом! в рай...!
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02.03.2026 19:22 Відповісти
Ти, "мєчтатіль" з "раю" сюди висратися приліз чи як? Сортиру замало..
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02.03.2026 19:37 Відповісти
тоесть кацапам можно в беларусь ставить ядерку, а франции в украину или польшу ,на худой конец , судя по визгам кацапов в коментах нет? ЭТО ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!!!
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02.03.2026 19:21 Відповісти
А можете контингент в Одесу ? Як у буремному 1918му
А там і до Кримської області недалечко ..
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02.03.2026 20:17 Відповісти
І чим закінчився буремний 1918-й? Де той контингент?
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02.03.2026 23:28 Відповісти
Опять скиздел коротышка! Завтра добавит окончательную фразу, начиная со слова ,,если,,.
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02.03.2026 20:18 Відповісти
Правильна ініціатива французького президента.
Але ці плани потрібно найшвидше реалізовувати і масштабувати.
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03.03.2026 05:48 Відповісти
 
 